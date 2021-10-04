Украине предрекли тяжелую политическую зиму: отставка спикера спровоцирует кризис, - "МК"

17:22 05.10.2021

Владимир Зеленский прокладывает себе дорогу к президентской республике



Глава Верховной рады Дмитрий Разумков 5 октября был отстранен от работы на 2 дня. За это решение проголосовали 240 депутатов при необходимых 226. Из них меньше 200 голосов дали члены правящей партии "Слуга народа", остальные добавили депутаты, которые входят в объединения "Доверие" и "За будущее", верные олигарху Игорю Коломойскому. До полноценной отставки Разумкова дело пока не дошло, но президент Зеленский настойчиво ее добивается.



Владимир Зеленский прокладывает себе дорогу к президентской республике

ФОТО: FACEBOOK.COM/DMYTRO.RAZUMKOV.

После возвращения с тренинга в Трускавце депутаты партии "Слуга народа" собрали 175 подписей за внесение вопроса об отставке Разумкова в повестку дня. Формально противники спикера ссылаются на пункт в регламенте парламента, благодаря которому председателя можно отправить в отставку в любой момент, если он не справляется со своей работой или по какой-то причине больше не может ее исполнять. А Разумков сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса. Неформально Зеленский на днях прямо заявил депутатам "Слуги народа", что больше не считает спикера членом своей команды, поэтому ему больше не место во главе Верховной рады.



Почему Разумкова сразу не отправили в отставку, "МК" объяснил украинский политолог Алексей Якубин. "Это не так просто сделать по чисто процедурной причине. В регламенте Верховной рады написано, что нельзя взять и сразу вынести вопрос об увольнении спикера на голосование. В начале нужно собрать голоса 150 депутатов, которые поддержат эту идею, а затем спикеру дают до 10 дней на подготовку доклада о своей работе. Параллельно с этим Счетная палата готовит финансовый отчет о деятельности Верховной рады за время работы спикера. Разумков собирался максимально использовать процедуру для того, чтобы затянуть процесс своей отставки, но у Зеленского решили ускориться. Поэтому депутаты сначала проголосовали за временное отстранение спикера, что было тестом их сил, а затем проголосовали за то, чтобы решить вопрос о его окончательном увольнении 7 октября", - говорит Якубин.



Учитывая, что для увольнения Разумкова надо столько же голосов, сколько и для его временной отставки, 7 октября у Зеленского не должно быть с этим проблем. К тому же сам спикер Верховной рады, кажется, не собирается оказывать ожесточенное сопротивление. Он просто ссылается на регламент, а после отставки обещает продолжить выполнять данные своим избирателям обещания.



Кстати, именно из-за регламента летом 2021 года между президентом и спикером парламента пробежала черная кошка. "Зеленский пытается превратить Украину в президентскую республику. Сейчас она является парламентско-президентской, причем спикер Верховной рады - это второй человек в государстве. При этом выяснилось, что у Разумкова есть собственная позиция, которой он не собирается поступаться. В частности, он постоянно критиковал президентские законопроекты за то, что они не соответствуют Конституции, принимаются с нарушением регламента и так далее", - поясняет Якубин.



Другой вопрос заключается в том, насколько у Разумкова получится встроиться в политическую борьбу в новом статусе. С одной стороны, опросы показывают, что в обществе есть большой запрос на новые лица и новую политику, которая не будет сводиться к одной только дружбе с Западом и вражде с Россией. С другой, - Разумкову придется объяснять, почему он два года поддерживал Зеленского в парламенте.



Президента Украины Зеленского назвали мировым символом коррумпированных политиков



На руку Разумкову может сыграть раскол в "Слуге народа". Уже сейчас около трети депутатов из этой партии отказываются голосовать за отставку спикера. "Чтобы развалить партию, нужны усилия Зеленского, который должен начать чистку в своих рядах, - отмечает Якубин. - Не готовы голосовать за отставку Разумкова и другие парламентские партии, но об их возможности блокироваться с уходящим спикером говорить еще рано".



Парламентские партии боятся, что с отставкой нынешнего спикера Зеленский еще больше усилится в парламенте, а значит, он станет на еще один шаг ближе к своей мечте о президентской республике. Впрочем, у главы Украины тоже есть проблемы. Главная из них объявилась буквально на днях - это "Досье Пандора", в котором Зеленский поставлен в один ряд с Порошенко.



Напомним, президента Украины обвинили в финансовых махинациях с участием олигарха Игоря Коломойского на сумму в 40 миллионов долларов. Кроме того, журналисты-расследователи выявили сеть офшорных фирм, которые нужны Зеленскому для ухода от налогов и получения прибыли с его "Квартала 95". По этому случаю главу государства уже вызвали на допрос в Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Правда, отвечая на вопрос журналистов, Разумков заявил, что не собирается запускать процедуру импичмента Зеленского.



"Независимо от того, как будет проходить отставка Разумкова, она вызовет серьезный кризис внутри правящей элиты. Законотворческий процесс больше не будет гладким. При этом большой вопрос, как будут назначать нового спикера. В свою очередь Разумков будет занимать жесткую политику по многим вопросам внутренней и внешней политики, постарается сформировать собственную политическую силу. При этом из команды Зеленского уходит все больше людей. Президенту Украины сейчас важно сплотить вокруг себя таких людей, которые продержатся с ним следующие 2 года и помогут ему переизбраться. Но ближайшие зима и весна станут для всех временем тяжелой политической борьбы", - заявил "МК" эксперт "Киевстратпро" Андрей Бузаров.



Мих.Катков