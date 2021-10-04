Иран и Турция приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье

19:56 05.10.2021

В регионе сосредоточены крупные армейские соединения



В Турции заявили о начале масштабных военных учений на территории Грузии и азербайджанской Нахичевани. Турецкие военные прибывают в Закавказье на фоне очередного обострения ситуации в регионе. Ранее Иран направил свои войска к границе с Азербайджаном, обвиняя турецкие и азербайджанские власти в попытках развязать очередной региональный военный конфликт. По просьбе "МК" эксперт дал прогноз по ситуации в Закавказье, назвав дату начала возможного военного конфликта.



В регионе сосредоточены крупные армейские соединения



Армия Азербайджана открыла первую военную базу на территории Нагорно-Карабахского региона. Войска будут размещены в районе города Дежбраил, в непосредственной близости от границы с Ираном. На опубликованных в Сети фотографиях запечатлена военная техника, передислоцированная в регион, в том числе беспилотники израильского производства Harop.



Военное сотрудничество Азербайджана с Израилем вызвало резко негативную реакцию в соседнем Иране. 1 октября на границе с Азербайджаном начались масштабные военные учения, в которых принимают участие десятки тысяч военных, танки, тяжелая артиллерия и беспилотная авиация.



Тегеран также обвиняет азербайджанские власти в попытках раскачать ситуацию в регионе с опорой на военную помощь извне. Как заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, "недавние события на северо-западе страны должны быть разрешены без вмешательства и военного присутствия иностранных армий из стран региона".



Иранские власти намекают на присутствие в регионе турецких войск, которые тесно взаимодействуют с азербайджанской армией. В ответ на иранские военные учения Турция направляет войска в граничащие с Ираном провинции Ван и Хаккари. В составе армейских колонн замечены танки и реактивная артиллерия. Турецкие военно-транспортные самолеты за последние несколько дней совершили десятки вылетов в Азербайджан и обратно.



Во вторник 5 октября на территории Нахичеванской области Азербайджана начались военные учения "Нерушимое братство 2021", в которых принимают участие турецкие военные. Накануне в Тбилиси стартовали командно-штабные учения "Eternity-2021" при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.



Как сообщает армянское издание Artsakh Daily, Иран передислоцировал на армянскую территорию крупные соединения военного спецназа. По данным издания, три тысячи бойцов пересекли границу под предлогом "вакцинного туризма". Солдаты были размещены в Сюникском районе Армении, который отделяет большую часть территории Азербайджана от Нахичеванской области и Турции. Иран намеревается не допустить оккупации региона азербайджанскими и турецкими войсками.



Ряд иранских СМИ сообщили, что в Сюнике может быть создана постоянная военная база армии Ирана. В случае начала военного конфликта иранцы планируют выступить на стороне армянских войск и начать открытые военные действия против Турции и Азербайджана.



Стала известна причина военного обострения между Тегераном и Баку



Как отметил в разговоре с "МК" военный эксперт Алексей Валюженич, обе стороны противостояния будут до последнего стараться избежать открытых военных действий. Однако полномасштабный военный конфликт может начаться в любой момент.



- Конечно, очень удивляет, что сейчас армянские источники все как один пишут, что Иран не сегодня-завтра начнет военные действия на армянской стороне, а азербайджанцы то же самое пишут про турок. Если уж речь зашла о пересмотре сфер влияния в Закавказье, то Турция и Персия - Иран веками граничили в этом районе и решали пограничные вопросы. Иногда войной, но чаще - договаривались. Однако сейчас ситуация такова, что договор может быть просто невозможен. Слишком большие деньги на кону.



- Речь о международных торговых маршрутах?



- Да, именно. Если Азербайджан занимает Сюник - им удается создать коридор Баку - Анкара - Стамбул - Европа. Это часть глобального торгового маршрута Китай - Европа через Каспий. Разумеется, им хочется занять крохотный Сюникский регион, который отделяет их от такого денежного машрута. А Иран на днях заявил о создании транспортного коридора Тегеран - Черное море, через территорию Армении и Грузии. Для них потеря этого региона тоже будет стоить больших денег. Поэтому найти консенсус вряд ли получится без ущерба для одной из сторон.



- Тогда может начаться война?



- Турция и Иран могут открыто не вмешиваться. То есть может начаться война между Арменией и Азербайджаном очередная. С "отпускниками" из Турции и Ирана в армиях обеих сторон. Вообще Азербайджану не стоило бы лезть в прямой конфликт с Ираном. Как ни крути, с Турцией они не граничат напрямую, а вот с Ираном - вполне. Хотя у Ирана технологий немного, армия у них очень опытная - все офицеры имеют опыт войн в Ираке и Сирии. Плюс они умеют бороться с беспилотниками, да и сами их активно применяют. Поэтому без гарантированной турецкой помощи Азербайджан не начнет конфликта. Но если такие гарантии поступят - полыхнет все Закавказье. Прогнозировать победителя тут бессмысленно, но пока очевидно, что на попятную обе стороны не идут, а значит, с каждым днем угроза войны возрастает.



Федор Данильченко