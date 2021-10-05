Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших все больше

20:02 05.10.2021 Как победить вирус, если без вакцинации он практически непобедим?

Людмила Николаева



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Виталий Зверев



Четвертая волна ковида, не дождавшись окончания третьей, грозит превратиться в России в цунами. Очень уж стремительно развивается ситуация. Еще пару недель назад она казалась относительно спокойной. Но к началу октября резко начала ухудшаться. Во всех регионах отмечен рост заболевших, в том числе тяжело. На понедельник, 5 октября, плюс 25781 новых случаев инфицирования (7 млн. 612 тыс. 317 с начала эпидемии). И все больше умерших: каждый день более восьмисот человек (210 тыс. 801 за все время).



Это по официальным данным. Согласованным, как считается, с Кремлем. Есть, однако, и другая статистика. О ней пишет "Frankfurter Allgemeine Zeltung" ("Общая газета"), одно из ведущих в Германии и самых распространенных за пределами ФРГ немецких изданий:



"Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время дает повод для беспокойства, - констатирует автор ее публикации. - Число погибших, о котором сообщает официальный штаб по борьбе с вирусом, вызывают сомнение. Дела, скорее всего, намного хуже. Эти цифры (официальные - Авт.) отражают только случаи смерти от ковида, если вообще их отражают: в течение нескольких недель летом, когда в РФ бушевал "дельта"-вариант вируса, смертность странным образом оставалась постоянной - чуть менее 800 человек. Цифры статистического ведомства Росстат по смертям "от" коронавируса значительно выше, но публикуются они с недельной задержкой, и в них также есть сомнения".



Соседям из Германии вторят коллеги из французского издания "Le Monde" ("Мир"): "Цифры, предоставленные санитарно-эпидемиологической службой Роспотребнадзор и используемые Всемирной организацией здравоохранения для глобальных сравнений, вызывают сомнение. Реальность, несомненно, находится далеко за гранью этих цифр: в этом же июле наблюдаемая избыточная смертность в РФ по сравнению с июлем 2019 года достигла 64000 человек. Подсчет производится в соответствии с минималистской методикой расчета и систематически пересматривается в сторону увеличения другим официальным источником - статистической службой Росстат".



О том, что возможна некая "игра с цифрами", чтобы "не пугать население", говорилось не раз за полтора минувших ковидных года. Слишком сильно расходились показатели. У медиков одни. У чиновников от здравоохранения другие. У специалистов по современным технологиям, создающим математические модели распространения вируса, третьи. В частности руководитель Центра национальной технологической инициативы Петербургского политехнического университета Алексей Боровков еще в июле предупреждал о возможной тяжелой четвертой волне ковида. Которой, по его данным, не могло не быть, учитывая замалчивание властью истинного положения дел с вирусом, приближающиеся (на тот момент) выборы в Госдуму РФ, незначительность введенных в стране ограничений и их игнорирование населением, скептически относящимся к вакцинации.



Схожие модели представили в обеих наших столицах и другие независимые аналитики. Их, похоже, не услышали - ни власть, ни рядовые граждане.



Помнится, минувшей зимой, когда в России была запущена вакцинация первой отечественной (и первой в мире!) вакциной "Спутник V", президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости уже к лету-2021 привить не менее 60−65% россиян - только так, мол, мы сможем остановить эпидемию. "У нас массовая вакцинация стартовала 18 января этого года, планы здесь большие. Промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов, - говорил Владимир Владимирович. - Во время прививочной кампании от гриппа были привиты порядка 70 млн. россиян и примерно на такие же показатели мы должны выйти по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией. Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы должны набрать нужные нам 60−70%".



Что имеем к началу октября? Привито хотя бы одним компонентом вакцины всего 48735780 чел. (33.3% населения). Полностью - 42761670 чел. (29.3% населения).



- Да ерунда все эти прививки. К тому же они опасны для тех, у кого есть хронические заболевания, - категорична знакомая вашего корреспондента Людмила Х. Она пенсионерка, живет с мужем за городом. В город наезжает раз-два в месяц "проведать квартиру". - У меня дочь медсестра, она рассказывала мне, что на Западе наш "Спутник V" считается ненадежным. Его там до сих пор не признали. И еще объяснила, какие осложнения возможны от вакцинации. А у меня варикоз. Не хочу рисковать.



"СП": - И "хроникам" прививки делают. Надо только пройти дополнительное обследование. А родственная медсестра, Людмила Евгеньевна, не аргумент! Тут нужен грамотный специалист.



- Я уже переболела ковидом, прошлой осенью. Обошлось без серьезных последствий. Антитела наверняка еще сохранились. А при необходимости нужную справку дочь мне достанет.



Так, как эта пожилая женщина, "питаются" слухами и непрофессиональными советами многие россияне. И пожилые, и молодые. Первые в большинстве своем хотя бы масками не пренебрегают. Вторые и от прививок отмахиваются, и индивидуальные средства защиты игнорируют, и в общественных местах жмутся обычно к рядом стоящим. Сделаешь замечание - еще и нахамят.



Рассказала историю моей знакомой Оксане Годжик, заведующей одной из городских поликлиник. Она в ответ вздохнула: "Таких людей среди петербуржцев, да, наверное, не только среди них, к сожалению, много. Ничего с ними поделать не можем, ведь вакцинация добровольная".



Заходила я к Оксане Михайловне, чтобы выяснить, почему мне до сих пор (начало сентября) не пришел на "Госуслуги" сертификат о прививке, сделанной в начале июня. У меня отпуск, уезжать надо, а важного по нынешней жизни документа нет. Выяснилось: "тормозит" не поликлиника, а "система такая с сертификатами, что сами понять не можем". Тоже, в общем, не в пользу вакцинации.



В отпуск ездила я в Крым - более 40 часов в плацкартном вагоне поезда дальнего следования. Группа, с которой отправилась на Южный берег, опасений не вызывала, все привитые. А вот остальные пассажиры… Женщина без маски на "боковушке" около нашего отсека сначала тихонько покашливала. Ближе к Москве, уже ночью, разбудила весь вагон затяжными приступами, к которым добавился, судя по характерным звукам, еще и насморк. Наш руководитель обратилась к проводнику: "Примите меры!". Тот развел руки: "А что я могу? Только предложить маску, если у нее нет". Ближе к Ростову-на-Дону число кашляющих, чихающих, поминутно сморкающихся увеличилось до трех. Еще двое пожаловались на слабость и озноб. Эти двое вышли в Воронеже - то ли туда и ехали, то ли потребовалась медпомощь. В нашем вагоне медик так и не появился. Как и начальник поезда…



Подобных случаев - с нежеланием прививаться, липовой справкой о вакцинации, игнорированием санитарных требований - сотни, если не тысячи по всей России. На Южном берегу Крыма, к слову, маски вообще "в загоне". В Алупке на входе в Воронцовский дворец потребовали было предъявить, по предъявлении пропустили, а в залах, где группа за группой тесной толпой, как хотите. В Гурзуфе в гостинице "Чайка", как и в кафе, музеях, о ней даже не спросили.



Власть о таких фактах не знает? Даже не догадывается? Ну да, в плацкарте, как и вообще в поездах, наши министры ведь не ездят. Все больше самолетами в отгороженном от "массы" ВИП-классе. О каких 60−70% привитых, необходимых для победы над вирусом в отдельно взятой стране, тут можно говорить?



- То, что многие россияне игнорируют призывы медиков и представителей власти прививаться, связано не столько с ошибками в организации самой процедуры на местах, сколько с низкой мотивацией граждан. А также с недостаточно активной пропагандой и агитацией вакцинации, ее действительно реальной пользы в борьбе с эпидемией, - сказал "СП" академик РАМН Виталий Зверев, всемирно известный вирусолог, заведующий кафедрой Сеченовского университета.



"СП": - В некоторых регионах РФ людей пытались заманить на прививку подарками в виде билетов в театр, на экскурсии - это имеете в виду?



- Нет, мотивация в моем понимании здесь одна - здоровье. Многие же сограждане в возрасте от 20 до 35 лет о здоровье вообще не думают. Полагая, видимо, что всегда будут молодыми и крепкими. Им преференции подавай! Скажем, нашли интересную для себя работу при условии, что сделают прививку, - идут делать. Но на всех ли предприятиях, в организациях и учреждениях руководители об этом позаботились? Увы, нет.



"СП": - Давно пора сделать вакцинацию обязательной. В противном случае еще не один год будем ждать, когда наберется нужное для безопасности перед ковидом количество иммунозащищенных.



- Приказом нашего российского человека не возьмешь. Любое силовое решение вызывает у него обратную реакцию. Немало тому примеров в отечественной истории. Нет, объяснять надо - настойчиво и доходчиво. В частности, то, что непризнание вакцин РФ на Западе - чистый бизнес, борьба за рынки сбыта. Что каждая страна, имеющая собственную вакцину, своих граждан будет прививать только им. Что Всемирная организация здравоохранения, откладывая раз за разом признание "Спутника V", пытается тем самым лавировать между Западом и Востоком, не желая ни с кем ссориться. Хотя давно пора бы уже ей договориться со всеми странами. Все-таки речь идет о серьезной инфекции, второй год гуляющей по миру и уносящей ежедневно тысячи жизней людей в разных странах.



"СП": - Высокая смертность сейчас и в России. Выше, чем в прошлом году, когда специалисты чуть ли не вслепую, фигурально говоря, нащупывали слабые его, вируса, стороны, чтобы найти противоядие.



- Вирус меняется, мутирует. Требуются все новые методы и средства лечения. Тут мы возвращаемся к началу нашего диалога - нужно вакцинироваться! Тогда легче будет справиться с заразой. Не дожидаясь очередной волны.



5.10.21 Источник - svpressa.ru

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