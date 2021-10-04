В Молдавии за коррупцию задержали генпрокурора Стояногло

21:29 05.10.2021

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло был задержан спецслужбами страны по подозрению в превышении служебных полномочий и коррупции. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики.



Незадолго до задержания министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко сообщил о временном отстранении генпрокурора Стояногло от занимаемой должности. Причиной отстранения стало возбуждение уголовного дела, в котором Стояногло является главным фигурантом. Также были отстранены от занимаемых должностей его заместители.



Вечером во вторник сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии прибыли в здание генеральной прокуратуры республики и приступили к проведению обыска в рабочем кабинете Стояногло. Сам генпрокурор был задержан, пока на 72 часа. Решается вопрос об избрании дальнейшей меры пресечения.