 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.10.2021
21:29  В Молдавии за коррупцию задержали генпрокурора Стояногло
20:10  Ничего личного... газ продолжает дорожать, - А.Каневский
20:02  Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших все больше
19:56  Иран и Турция приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье
18:41  Русский язык в Узбекистане объявили "неправильным", - "СП"
17:22  Украине предрекли тяжелую политическую зиму: отставка спикера спровоцирует кризис, - "МК"
17:18  Переходу Тайваня в руки Пекина предрекли "катастрофические последствия", - А.Яшлавский

17:14  В "Архиве Пандоры" засветился и узбеко-британский след
17:11  Афганистан задолжал $62 млн за электроэнергию соседним странам
16:16  Энергетическая катастрофа Европы: кто виноват?
16:13  Борьба с коррупцией по-украински: юмор, конфеты и пули, - В.Жердева
15:59  Нация в кредит. Закредитованность казахстанцев объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами
15:00  Турция и ее намерения в Центральной Азии, - А.Шеляпина
14:59  Как "файлы Пандоры" способны помочь России
14:49  Новая наука: как выросла политология в Узбекистане, - Р.Назаров
14:44  "Талибан" снабжает "Ансоруллах" (таджикский Талибан) трофейными оружием и техникой, - "РО"
13:24  Асель Курманбаева - "загадочная жена" Назарбаева и новый театр (видео)
13:21  Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР. Почему развал Союза стал для них ударом?
12:33  VIP-трах. Бывший премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила экс-президента Франции Жискар дЭстена в домогательствах
12:20  В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса. А кизяка?
12:17  Рахмону стукнуло 69. Поздравляем!
12:14  Киргизия предложила золото "Кумтора" Индии
11:18  "Скрытый" долг Казахстана перед Китаем превысил 10 процентов ВВП. Чем это грозит? - Е.Алимова
10:44  Россия даст Кыргызстану еще халявного беспошлинного топлива. Продать ума не хватает?
10:22  В Японии обнаружили новый опасный клещевой вирус - "Йезо"
09:09  У сынишки кыр-дуумвира Ташиева отняли мандат депутата Жалал-Абадского горкенеша. Чтоб не баловался?
08:59  Раиси vs Алиев: "Азербайджан "поднял лапки" вверх перед Ираном", - "СП"
08:53  Пряники и шишки Эрдогана. Восточная хитрость тоже имеет цену, - Д.Седов
01:40  В Узбекистане призвали отказаться от русского языка
01:00  "Прекращение строптивой": Остановка транзита газа вскоре поделит Украину на ноль
00:53  Ашхабад и Ташкент уходят от конфликта с Кабулом, - В.Панфилова
00:33  Гибридные угрозы в регионе ЦА и как их купировать, - А.Бартош
Понедельник, 04.10.2021
20:50  Аркадаг прилетел с госвизитом в Ташкент (видео)
20:44  В Киргизии прошла 1-я научная конференция про "Октябрьскую революцию" 2020 года
20:05  Западные хозяева Украины указали президенту-комику его место, - В.Пойманов
19:54  Китай заходит в Афганистан "тихой сапой", - В.Сокирко
19:26  "Талибан" и мусульмане России - что дальше? - Раис Сулейманов
19:22  Глава РосСбербанка Греф засветился в докладе "Pandora". Зарыл $55 лямов на "личном" офшор-счете в Сингапуре
17:50  "На зарплату не проживешь". Почему из школ в Таджикистане уходят учителя? - А.Ашуров
16:46  Роль Мухаммада Шейбанихана в истории формирования Центральной Азии, - Б.Алимджанов
16:22  Уфимка вернулась на родину после 30-летнего рабства в Туркменистане
16:16  Умер генерал, спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре
15:47  Польша и Венгрия перед диктатом Евросоюза, - С.Князев
15:40  Почему казахи противятся модернизации? - Петр Своик
15:10  Чем опасны новые мутации коронавируса, - Р.Фахрутдинов
15:06  Президент Кыргызстана: год на свободе и в президентском кресле, - А Ажиев
13:28  Паутина агрессивных пактов. Растущий Китай и его враги, - Сергей Кожемякин
13:27  Сестры-близняшки из Нур-Султана покорили жюри "Голоса" в Турции
13:25  Алгоритм поражения: Армения провалила испытание войной
13:23  Мнение Центральной Азии о захвате Талибаном власти в Афганистане
13:00  В Турции полностью высохло озеро Авлан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Молдавии за коррупцию задержали генпрокурора Стояногло
21:29 05.10.2021

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло был задержан спецслужбами страны по подозрению в превышении служебных полномочий и коррупции. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики.

Незадолго до задержания министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко сообщил о временном отстранении генпрокурора Стояногло от занимаемой должности. Причиной отстранения стало возбуждение уголовного дела, в котором Стояногло является главным фигурантом. Также были отстранены от занимаемых должностей его заместители.

Вечером во вторник сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии прибыли в здание генеральной прокуратуры республики и приступили к проведению обыска в рабочем кабинете Стояногло. Сам генпрокурор был задержан, пока на 72 часа. Решается вопрос об избрании дальнейшей меры пресечения.

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633458540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с представителями лидеров мировых и традиционных религий
- В Сенате рассмотрят законопроекты по совершенствованию сотрудничества Вооруженных сил стран СНГ
- Маулен Ашимбаев обсудил со Спецпредставителями ЕС политическую модернизацию в Казахстане
- В Нарынколе открыли памятник Мукагали Макатаеву
- Особо рискованное земледелие
- Депутаты "Ак жола" поставили вопрос о международном розыске организаторов хищений при строительстве ЛРТ
- Нация в кредит
- О платежном балансе Республики Казахстан за 1 полугодие 2021 года
- МТСЗН разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  