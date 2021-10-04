|21:29 В Молдавии за коррупцию задержали генпрокурора Стояногло
20:10 Ничего личного... газ продолжает дорожать, - А.Каневский
20:02 Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших все больше
19:56 Иран и Турция приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье
18:41 Русский язык в Узбекистане объявили "неправильным", - "СП"
17:22 Украине предрекли тяжелую политическую зиму: отставка спикера спровоцирует кризис, - "МК"
17:18 Переходу Тайваня в руки Пекина предрекли "катастрофические последствия", - А.Яшлавский
17:14 В "Архиве Пандоры" засветился и узбеко-британский след
17:11 Афганистан задолжал $62 млн за электроэнергию соседним странам
16:16 Энергетическая катастрофа Европы: кто виноват?
16:13 Борьба с коррупцией по-украински: юмор, конфеты и пули, - В.Жердева
15:59 Нация в кредит. Закредитованность казахстанцев объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами
15:00 Турция и ее намерения в Центральной Азии, - А.Шеляпина
14:59 Как "файлы Пандоры" способны помочь России
14:49 Новая наука: как выросла политология в Узбекистане, - Р.Назаров
14:44 "Талибан" снабжает "Ансоруллах" (таджикский Талибан) трофейными оружием и техникой, - "РО"
13:24 Асель Курманбаева - "загадочная жена" Назарбаева и новый театр (видео)
13:21 Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР. Почему развал Союза стал для них ударом?
12:33 VIP-трах. Бывший премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила экс-президента Франции Жискар дЭстена в домогательствах
12:20 В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса. А кизяка?
12:17 Рахмону стукнуло 69. Поздравляем!
12:14 Киргизия предложила золото "Кумтора" Индии
11:18 "Скрытый" долг Казахстана перед Китаем превысил 10 процентов ВВП. Чем это грозит? - Е.Алимова
10:44 Россия даст Кыргызстану еще халявного беспошлинного топлива. Продать ума не хватает?
10:22 В Японии обнаружили новый опасный клещевой вирус - "Йезо"
09:09 У сынишки кыр-дуумвира Ташиева отняли мандат депутата Жалал-Абадского горкенеша. Чтоб не баловался?
08:59 Раиси vs Алиев: "Азербайджан "поднял лапки" вверх перед Ираном", - "СП"
08:53 Пряники и шишки Эрдогана. Восточная хитрость тоже имеет цену, - Д.Седов
01:40 В Узбекистане призвали отказаться от русского языка
01:00 "Прекращение строптивой": Остановка транзита газа вскоре поделит Украину на ноль
00:53 Ашхабад и Ташкент уходят от конфликта с Кабулом, - В.Панфилова
00:33 Гибридные угрозы в регионе ЦА и как их купировать, - А.Бартош
|В Молдавии за коррупцию задержали генпрокурора Стояногло
21:29 05.10.2021
Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло был задержан спецслужбами страны по подозрению в превышении служебных полномочий и коррупции. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики.
Незадолго до задержания министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко сообщил о временном отстранении генпрокурора Стояногло от занимаемой должности. Причиной отстранения стало возбуждение уголовного дела, в котором Стояногло является главным фигурантом. Также были отстранены от занимаемых должностей его заместители.
Вечером во вторник сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии прибыли в здание генеральной прокуратуры республики и приступили к проведению обыска в рабочем кабинете Стояногло. Сам генпрокурор был задержан, пока на 72 часа. Решается вопрос об избрании дальнейшей меры пресечения.