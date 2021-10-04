 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генетическая странность Sars-CoV-2, дающая пищу подозрениям, - Le Figaro
00:05 06.10.2021

4 октября 2021 г.
Венсан Борденав | Le Figaro

"На рассмотрении находятся несколько сценариев, однако ни один аргумент не позволяет подтвердить ту или иную гипотезу происхождения Covid", - пишет Le Figaro.

"Под вопросом находится небольшая последовательность аминокислот, а именно, фрагмент генома Sars-CoV-2, называемый "сайт расщепления фурином", который придает ему высокую способность инфицировать клетки человека. "Конкретно, сайт расщепления позволяет разрезать спайк-белок, что позволяет ему лучше распознавать человеческие клетки и проникать в них", - объясняет Этьен Декроли, вирусолог из Университета Экс-Марсель. Известно, что такие приспособления есть у некоторых вирусов, в частности, вирусов гриппа. Но в научной литературе считается, что вирус семейства Sars-CoV-2 не имеет такого сайта", - говорится в статье.

(...) "Присутствие там сайта расщепления фурином настолько примечательно, что многие ученые считают его достаточным основанием для того, чтобы рассматривать гипотезу лабораторной утечки "столь же серьезно, как и гипотезу зооноза". Об этом заявили авторы открытого письма, опубликованного в журнале Science в апреле, подписанного, в частности, Ральфом Бариком, мировым экспертом в области экспериментов по увеличению функциональности, то есть манипуляций, направленных на придание вирусу новых возможностей. Такая гипотеза даже приняла новый оборот, когда DRASTIC, независимая исследовательская группа по происхождению Covid, обнаружила, что Уханьский институт вирусологии (WIV) через Eco Health Alliance (специализированная американская организация по предотвращению пандемий, возглавляемая вирусологом Питером Дашаком), в 2018 году запросил финансирование экспериментов по увеличению функции, направленных на приобретение пресловутого фуринового сайта для вирусов Sars-CoV-1. В финансировании было отказано, и генетический анализ ясно показывает, что Sars-CoV-2 не является Sars-CoV-1, обработанным человеком", - отмечает автор статьи.

(...) "Менее чем за неделю до этих разоблачений команда из Института Пастера сообщила о том, что она обнаружила вирусы, очень похожие на Sars-CoV-2, в северном Лаосе, очень далеко от первой вспышки пандемии. Эти вирусы являются не предками, а близкими родственниками Sars-Cov-2, и имеют очень похожий спайк-белок, но без сайта расщепления. По оценкам ученых, несколько десятилетий отделяют уханьский штамм от предка лаосских вирусов. Поэтому задача состоит в том, чтобы понять, как этот предок породил высокопатогенный вирус за 2000 км, в Ухане", - указывает издание.

(...) "Когда я смотрю на геном этого вируса, я не вижу человеческой руки, - отмечает Саймон Уэйн-Хобсон, бывший вирусолог из Института Пастера. - Сайт расщепления мог появиться естественным образом".

(...) "В 1990-х годах эпизоотия гриппа A (H5N2) поразила домашнюю птицу в Мексике, - рассказывает Жан-Клод Манугуэрра, руководитель подразделения биологического экстренного реагирования в Институте Пастера. - Секвенирование вируса показало, что при его появлении в октябре 1993 года он был минимально патогенным и не имел сайта расщепления фурином. В январе 1995 года он стал очень опасным и приобрел этот сайт путем естественного отбора".

(...) "На мой взгляд, нет никаких доказательств, которые позволили бы нам с уверенностью установить происхождение этого вируса, - отмечает ЭтьенДекроли. - Для этого мы должны умножить число проб в исходной среде, а также проанализировать биологические образцы 2019 года, хранящиеся в больницах в районе появления COVID-19. Также необходимо обеспечить большую прозрачность экспериментов, проводимых в лабораториях города Ухань, и чтобы научное сообщество получило доступ к базам данных, в которых вирусологи в течение примерно пятнадцати лет вели отбор проб геномов сотен коронавирусов".

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633467900
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