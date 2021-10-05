Байден готов простить Си многое, но не Тайвань, - В.Скосырев

00:15 06.10.2021

Вашингтон пытается восстановить коммуникации с Пекином

Владимир Скосырев



Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи проведет переговоры на этой неделе в Швейцарии с помощником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. Цель – построить заново каналы связей и реализовать консенсус, достигнутый во время разговора по телефону председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Джозефом Байденом около месяца назад. Тогда речь шла о том, чтобы предотвратить случайные столкновения вооруженных сил двух стран. Согласно китайским источникам, может также обсуждаться проведение встречи лицом к лицу между Си и Байденом. По мнению комментаторов в Восточной Азии, Белый дом может занять более примирительную позицию в отношениях с Пекином, но по Тайваню уступки невозможны.

Встреча двух чиновников состоится через день после того, как торговый представитель США Кэтрин Тай рассказала о торговой политике Белого дома по отношению к Китаю в докладе на заседании вашингтонского мозгового треста Центра стратегических и международных исследований. Тай утверждала, что Китай не выполнил некоторых обязательств перед США. Как передала газета South China Morning Post, Тай будет добиваться встречи c вице-премьером Китая Лю Хэ, чтобы обсудить, как выполняется первая фаза китайско-американской сделки, заключенной еще при экс-президенте Дональде Трампе.



Во время последнего телефонного разговора Байден и Си говорили об усилении конкуренции между их странами. Согласно версии Белого дома, на обсуждение был вынесен вопрос о том, как не допустить, чтобы соперничество двух держав породило непреднамеренное столкновение. А Си заметил, что от конфронтации между Китаем и США пострадает весь мир.



Так чего все же можно ждать от диалога Ян Цзечи – Джейк Салливан? В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель Департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Китайско-американские переговоры в той или иной форме будут продолжаться. Очень много вопросов, касающихся обеих сторон. Прежде всего это торговля. Но и других тем достаточно. Например, финансового директора корпорации Huawei отпустили из Канады не просто так. Велись переговоры. Другие контакты такого рода пока больших результатов не приносят. Но стоит иметь в виду, что Ян по рангу выше Салливана. Он член Госсовета и Политбюро ЦК КПК. А его потенциальный собеседник на лестнице вашингтонской иерархии стоит ниже".



В Пекине осторожничают и пока официально не подтвердили сам факт встречи. Но наблюдатели в Восточной Азии выражают надежду, что США и Китай нормализуют отношения. Влиятельная японская газета Japan Times утверждает даже, что Байден решил занять более примирительную позицию, чем его предшественник.



Верится в это с трудом. Ведь фундаментальные противоречия сохраняются, и потенциально самой горячей точкой стал Тайвань. Как говорит бывший аналитик Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Тошэн, перспектива американо-китайского диалога позволяет обеим сторонам разработать ясные методы для того, чтобы избежать военного конфликта. А отсутствие механизма коммуникаций между Пекином и Тайбэем увеличивает риск такого столкновения. Ведь, чтобы пресечь возможность провозглашения Тайванем независимости сепаратистскими силами, НОАК расширяет свое присутствие вокруг и рядом с островом. Диалог между двумя сторонами Тайваньского пролива давно прекратился, а новый механизм так и не был создан, указал Чжан на форуме, проходившем онлайн в субботу.



Если китайский эксперт толковал об этих рисках в спокойных тонах, то президент Тайваня Цай Инвэнь не сдерживала эмоций в публикации для американского журнала Foreign Affairs. Падение Тайваня будет иметь катастрофические последствия для мира в Азии. И Тайвань сделает все от него зависящее, чтобы защитить себя, предупредила президент.



Поводом для столь драматичного заявления со стороны главы тайваньской администрации стали события последних четырех дней. За это время 148 самолетов НОАК залетели в так называемую зону ПВО Тайваня. Как говорят эксперты, эта зона не признана в международном праве. И китайские истребители не залетали в пределы над территориальными водами острова. Однако в Тайбэе это восприняли как акт беспрецедентного давления. Цай заявила, что Тайвань – это независимая страна, именуемая Республикой Китай. Она призвала к равноправным переговорам с КНР.



Но Пекин считает Цай сепаратистом, поскольку она не желает признать остров частью Китая, и разорвал диалог с Тайбэем.



Совершенно очевидно, что КНР обладает огромным превосходством над Вооруженными силами Тайваня. Вопрос в том, готовы ли США выступить на защиту своего близкого партнера. Если судить по заявлению Госдепартамента США, то готовы. Госдеп обвинил КНР в провокационных действиях и подрыве стабильности. Обязательства США перед Тайванем незыблемы, как скала, утверждают в Вашингтоне.



Однако по закону США должны предоставлять острову помощь в укреплении обороны, но не обязаны вступать в войну. Ранее эксперты именовали эту ситуацию стратегической двусмысленностью. Но и при Трампе, и при Байдене эта двусмысленность становится все менее осязаемой. Большинство экспертов считают, что США не могут себе позволить потерять Тайвань и будут готовы ради него пойти на прямую конфронтацию с Китаем.



5.10.21