 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.10.2021
00:15  Байден готов простить Си многое, но не Тайвань, - В.Скосырев
00:05  Генетическая странность Sars-CoV-2, дающая пищу подозрениям, - Le Figaro
Вторник, 05.10.2021
21:29  В Молдавии за коррупцию задержали генпрокурора Стояногло
20:10  Ничего личного... газ продолжает дорожать, - А.Каневский
20:02  Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших все больше
19:56  Иран и Турция приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье
18:41  Русский язык в Узбекистане объявили "неправильным", - "СП"

17:22  Украине предрекли тяжелую политическую зиму: отставка спикера спровоцирует кризис, - "МК"
17:18  Переходу Тайваня в руки Пекина предрекли "катастрофические последствия", - А.Яшлавский
17:14  В "Архиве Пандоры" засветился и узбеко-британский след
17:11  Афганистан задолжал $62 млн за электроэнергию соседним странам
16:16  Энергетическая катастрофа Европы: кто виноват?
16:13  Борьба с коррупцией по-украински: юмор, конфеты и пули, - В.Жердева
15:59  Нация в кредит. Закредитованность казахстанцев объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами
15:00  Турция и ее намерения в Центральной Азии, - А.Шеляпина
14:59  Как "файлы Пандоры" способны помочь России
14:49  Новая наука: как выросла политология в Узбекистане, - Р.Назаров
14:44  "Талибан" снабжает "Ансоруллах" (таджикский Талибан) трофейными оружием и техникой, - "РО"
13:24  Асель Курманбаева - "загадочная жена" Назарбаева и новый театр (видео)
13:21  Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР. Почему развал Союза стал для них ударом?
12:33  VIP-трах. Бывший премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила экс-президента Франции Жискар дЭстена в домогательствах
12:20  В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса. А кизяка?
12:17  Рахмону стукнуло 69. Поздравляем!
12:14  Киргизия предложила золото "Кумтора" Индии
11:18  "Скрытый" долг Казахстана перед Китаем превысил 10 процентов ВВП. Чем это грозит? - Е.Алимова
10:44  Россия даст Кыргызстану еще халявного беспошлинного топлива. Продать ума не хватает?
10:22  В Японии обнаружили новый опасный клещевой вирус - "Йезо"
09:09  У сынишки кыр-дуумвира Ташиева отняли мандат депутата Жалал-Абадского горкенеша. Чтоб не баловался?
08:59  Раиси vs Алиев: "Азербайджан "поднял лапки" вверх перед Ираном", - "СП"
08:53  Пряники и шишки Эрдогана. Восточная хитрость тоже имеет цену, - Д.Седов
01:40  В Узбекистане призвали отказаться от русского языка
01:00  "Прекращение строптивой": Остановка транзита газа вскоре поделит Украину на ноль
00:53  Ашхабад и Ташкент уходят от конфликта с Кабулом, - В.Панфилова
00:33  Гибридные угрозы в регионе ЦА и как их купировать, - А.Бартош
Понедельник, 04.10.2021
20:50  Аркадаг прилетел с госвизитом в Ташкент (видео)
20:44  В Киргизии прошла 1-я научная конференция про "Октябрьскую революцию" 2020 года
20:05  Западные хозяева Украины указали президенту-комику его место, - В.Пойманов
19:54  Китай заходит в Афганистан "тихой сапой", - В.Сокирко
19:26  "Талибан" и мусульмане России - что дальше? - Раис Сулейманов
19:22  Глава РосСбербанка Греф засветился в докладе "Pandora". Зарыл $55 лямов на "личном" офшор-счете в Сингапуре
17:50  "На зарплату не проживешь". Почему из школ в Таджикистане уходят учителя? - А.Ашуров
16:46  Роль Мухаммада Шейбанихана в истории формирования Центральной Азии, - Б.Алимджанов
16:22  Уфимка вернулась на родину после 30-летнего рабства в Туркменистане
16:16  Умер генерал, спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре
15:47  Польша и Венгрия перед диктатом Евросоюза, - С.Князев
15:40  Почему казахи противятся модернизации? - Петр Своик
15:10  Чем опасны новые мутации коронавируса, - Р.Фахрутдинов
15:06  Президент Кыргызстана: год на свободе и в президентском кресле, - А Ажиев
13:28  Паутина агрессивных пактов. Растущий Китай и его враги, - Сергей Кожемякин
13:27  Сестры-близняшки из Нур-Султана покорили жюри "Голоса" в Турции
13:25  Алгоритм поражения: Армения провалила испытание войной
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден готов простить Си многое, но не Тайвань, - В.Скосырев
00:15 06.10.2021

Вашингтон пытается восстановить коммуникации с Пекином
Владимир Скосырев

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи проведет переговоры на этой неделе в Швейцарии с помощником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. Цель – построить заново каналы связей и реализовать консенсус, достигнутый во время разговора по телефону председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Джозефом Байденом около месяца назад. Тогда речь шла о том, чтобы предотвратить случайные столкновения вооруженных сил двух стран. Согласно китайским источникам, может также обсуждаться проведение встречи лицом к лицу между Си и Байденом. По мнению комментаторов в Восточной Азии, Белый дом может занять более примирительную позицию в отношениях с Пекином, но по Тайваню уступки невозможны.
Встреча двух чиновников состоится через день после того, как торговый представитель США Кэтрин Тай рассказала о торговой политике Белого дома по отношению к Китаю в докладе на заседании вашингтонского мозгового треста Центра стратегических и международных исследований. Тай утверждала, что Китай не выполнил некоторых обязательств перед США. Как передала газета South China Morning Post, Тай будет добиваться встречи c вице-премьером Китая Лю Хэ, чтобы обсудить, как выполняется первая фаза китайско-американской сделки, заключенной еще при экс-президенте Дональде Трампе.

Во время последнего телефонного разговора Байден и Си говорили об усилении конкуренции между их странами. Согласно версии Белого дома, на обсуждение был вынесен вопрос о том, как не допустить, чтобы соперничество двух держав породило непреднамеренное столкновение. А Си заметил, что от конфронтации между Китаем и США пострадает весь мир.

Так чего все же можно ждать от диалога Ян Цзечи – Джейк Салливан? В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель Департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Китайско-американские переговоры в той или иной форме будут продолжаться. Очень много вопросов, касающихся обеих сторон. Прежде всего это торговля. Но и других тем достаточно. Например, финансового директора корпорации Huawei отпустили из Канады не просто так. Велись переговоры. Другие контакты такого рода пока больших результатов не приносят. Но стоит иметь в виду, что Ян по рангу выше Салливана. Он член Госсовета и Политбюро ЦК КПК. А его потенциальный собеседник на лестнице вашингтонской иерархии стоит ниже".

В Пекине осторожничают и пока официально не подтвердили сам факт встречи. Но наблюдатели в Восточной Азии выражают надежду, что США и Китай нормализуют отношения. Влиятельная японская газета Japan Times утверждает даже, что Байден решил занять более примирительную позицию, чем его предшественник.

Верится в это с трудом. Ведь фундаментальные противоречия сохраняются, и потенциально самой горячей точкой стал Тайвань. Как говорит бывший аналитик Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Тошэн, перспектива американо-китайского диалога позволяет обеим сторонам разработать ясные методы для того, чтобы избежать военного конфликта. А отсутствие механизма коммуникаций между Пекином и Тайбэем увеличивает риск такого столкновения. Ведь, чтобы пресечь возможность провозглашения Тайванем независимости сепаратистскими силами, НОАК расширяет свое присутствие вокруг и рядом с островом. Диалог между двумя сторонами Тайваньского пролива давно прекратился, а новый механизм так и не был создан, указал Чжан на форуме, проходившем онлайн в субботу.

Если китайский эксперт толковал об этих рисках в спокойных тонах, то президент Тайваня Цай Инвэнь не сдерживала эмоций в публикации для американского журнала Foreign Affairs. Падение Тайваня будет иметь катастрофические последствия для мира в Азии. И Тайвань сделает все от него зависящее, чтобы защитить себя, предупредила президент.

Поводом для столь драматичного заявления со стороны главы тайваньской администрации стали события последних четырех дней. За это время 148 самолетов НОАК залетели в так называемую зону ПВО Тайваня. Как говорят эксперты, эта зона не признана в международном праве. И китайские истребители не залетали в пределы над территориальными водами острова. Однако в Тайбэе это восприняли как акт беспрецедентного давления. Цай заявила, что Тайвань – это независимая страна, именуемая Республикой Китай. Она призвала к равноправным переговорам с КНР.

Но Пекин считает Цай сепаратистом, поскольку она не желает признать остров частью Китая, и разорвал диалог с Тайбэем.

Совершенно очевидно, что КНР обладает огромным превосходством над Вооруженными силами Тайваня. Вопрос в том, готовы ли США выступить на защиту своего близкого партнера. Если судить по заявлению Госдепартамента США, то готовы. Госдеп обвинил КНР в провокационных действиях и подрыве стабильности. Обязательства США перед Тайванем незыблемы, как скала, утверждают в Вашингтоне.

Однако по закону США должны предоставлять острову помощь в укреплении обороны, но не обязаны вступать в войну. Ранее эксперты именовали эту ситуацию стратегической двусмысленностью. Но и при Трампе, и при Байдене эта двусмысленность становится все менее осязаемой. Большинство экспертов считают, что США не могут себе позволить потерять Тайвань и будут готовы ради него пойти на прямую конфронтацию с Китаем.

5.10.21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633468500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с представителями лидеров мировых и традиционных религий
- В Сенате рассмотрят законопроекты по совершенствованию сотрудничества Вооруженных сил стран СНГ
- Маулен Ашимбаев обсудил со Спецпредставителями ЕС политическую модернизацию в Казахстане
- В Нарынколе открыли памятник Мукагали Макатаеву
- Особо рискованное земледелие
- Депутаты "Ак жола" поставили вопрос о международном розыске организаторов хищений при строительстве ЛРТ
- Нация в кредит
- О платежном балансе Республики Казахстан за 1 полугодие 2021 года
- МТСЗН разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  