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Чего ждать в приквеле "Игры престолов"?
00:20 06.10.2021

Огоньку найдется: что известно о приквеле "Игры престолов"
В сети появился первый трейлер сериала "Дом дракона"

Владислав Крылов

5 октября канал НВО выпустил первый трейлер сериала "Дом дракона", приквела эпической "Игры престолов", показ которой завершился в 2019 году. Что известно о новом проекте - в материале "Известий".

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Откуда взялась идея "Дома драконов"

"Дом дракона" основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь", первый том которой был опубликован в 2018 году, еще во время показа "Игры престолов". Автор "Песни льда и огня" решил рассказать поклонникам историю Дома Таргариенов - и события разворачиваются за два столетия до описываемых в "Игре престолов". Мартин вновь старательно копирует своего кумира и учителя, великого Дж. Р. Р. Толкина, приложившего к монументальному "Властелину колец" подробные "исторические" изыскания о Средиземье ("Сильмариллион", "Неоконченные сказания", "Дети Хурина"), которые стараниями наследников продолжают выходить и по сей день - на основе неопубликованных черновиков и рукописей профессора.

Династия Таргариенов с ее мистическим прошлым (как известно поклонникам сериала и книги, этот клан хранит древнее искусство дрессировки драконов) и склонностью к инцесту парадоксальным образом осталась не до конца проработанной и в оригинале Мартина, и в телеверсии - несмотря на то что к ней имеют прямое отношение два центральных персонажа, Джон Сноу и Дейенерис. Теперь это досадное упущение будет исправлено - и фанаты наконец-то узнают в подробностях историю взлета к вершинам власти в Вестеросе древнейшего валирийского рода.

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Вдохновившись феноменальным успехом "Игры престолов", канал НВО еще в 2017 году запустил в разработку сразу пять спин-оффов сериала (для одного даже была снята пилотная серия с Наоми Уоттс в главной роли). Однако в конце концов было решено снимать именно приквел - по свежеизданной книге Мартина, стилизованной под историческую хронику, написанную во времена правления последнего короля династии Таргариенов, Эйриса II Безумного. В российском издании первый том "Пламени и крови" разбили на две книги: "Кровь драконов" и "Пляска смерти", и сериал, насколько известно, основан на второй части.

Кого нам покажут

Судя по трейлеру, зрителей вновь ждут грандиозные батальные сцены, роскошные костюмы, крепкий актерский состав - ну и, конечно, драконы. "Мечты не создавали королей. Их создавали драконы", - гласит девиз в трейлере, так что огнедышащие создания явно займут подобающее им самим названием сериала место в кадре.

По сюжету, события "Дома драконов" разворачиваются в период гражданской войны в Вестеросе, случившейся в результате династического кризиса в доме Таргариенов. В главных ролях нет звезд мирового масштаба, однако актерский состав подобран тщательно и адекватно персонажам. На экране в основном британские артисты. Так, короля Визериса I сыграл Пэдди Консидайн, известный своими работами в независимом кинематографе ("Последнее пристанище" Павла Павликовского, "Гордость" Мэттью Уорчуса и других). Любопытно, что актер снялся в ролях второго плана сразу в двух фильмах, не получивших прокатного удостоверения в России как "искажающих историческую действительность" - "Номере 44" и "Смерти Сталина".

Роль младшего брата Визериса, Деймона Таргариена, исполнил Мэтт Смит, до того бывший Одиннадцатым Доктором в культовом британском сериале "Доктор Кто". Кроме того, нас ждут бывший участник популярной уэльской рок-группы Super Furry Animals Рис Ивенс (Десница короля Отто Хайтауэр) и молодая актриса Эмма Д’Арси в роли Рейниры Таргариен, наследницы Визериса и главного персонажа сериала, а Грэм Мактавиш (гном Двалин из "Хоббита") предстанет командующим королевской гвардией Гаррольда Вестерлинга. Музыку к сериалу вновь написал Рамин Джавади.

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Шоураннерами проекта были назначены Райан Кондал (до того работавший над сериалом "Колония") и Мигель Сапочник, снявший шесть серий "Игры престолов". Эпизод "Битва бастардов" принес ему в 2016 году престижную телевизионную премию "Эмми". Кастинг был в основном завершен осенью 2020 года, и в апреле 2021-го началась работа на площадке. Основной процесс шел в Великобритании, на студийном комплексе Ливсден в Уотфорде (до того там работали над франшизой о Гарри Поттере), а также в курортном городке Пензанс в графстве Корнуолл. Отдельные сцены снимали в Калифорнии, а по данным испанских СМИ, в конце октября запланированы съемки в провинции Касерес на западе страны.

Подробности содержания не разглашаются, и, учитывая опыт "Игры престолов", можно предположить, что перипетии сюжета будут отличаться от литературного первоисточника. Впрочем, известно, что в центре повествования, как и в книге, будет лежать соперничество между королевой Алисентой (Оливия Кук) и ее падчерицей Рейнирой. Характеры персонажей обещают быть сложными. Как говорит Оливия Кук, "с этими персонажами никогда не знаешь, что тебя ждет. Они так отлично написаны. В соответствии с человеческой природой, ведь мы можем совершать отвратительные поступки, но также и добрые дела. Все очень сложно и совершенно не делится на черное и белое".

Десятисерийный сериал выйдет на стриминговом сервисе НВО Мах в 2022 году. Точная дата премьеры будет сообщена отдельно, так же как и сроки локализации продукта для российского зрителя. В портфеле НВО остались еще три проекта игровых спин-оффов, однако пока не сообщается, будут ли они осуществлены. Летом 2021 года стало известно, что канал планирует выпустить два анимационных сериала на основе вселенной "Игры престолов", однако подробности пока остаются неизвестными.

Источник - Известия
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