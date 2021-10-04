Чего ждать в приквеле "Игры престолов"?

00:20 06.10.2021

Огоньку найдется: что известно о приквеле "Игры престолов"

В сети появился первый трейлер сериала "Дом дракона"



Владислав Крылов



5 октября канал НВО выпустил первый трейлер сериала "Дом дракона", приквела эпической "Игры престолов", показ которой завершился в 2019 году. Что известно о новом проекте - в материале "Известий".



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Откуда взялась идея "Дома драконов"



"Дом дракона" основан на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь", первый том которой был опубликован в 2018 году, еще во время показа "Игры престолов". Автор "Песни льда и огня" решил рассказать поклонникам историю Дома Таргариенов - и события разворачиваются за два столетия до описываемых в "Игре престолов". Мартин вновь старательно копирует своего кумира и учителя, великого Дж. Р. Р. Толкина, приложившего к монументальному "Властелину колец" подробные "исторические" изыскания о Средиземье ("Сильмариллион", "Неоконченные сказания", "Дети Хурина"), которые стараниями наследников продолжают выходить и по сей день - на основе неопубликованных черновиков и рукописей профессора.



Династия Таргариенов с ее мистическим прошлым (как известно поклонникам сериала и книги, этот клан хранит древнее искусство дрессировки драконов) и склонностью к инцесту парадоксальным образом осталась не до конца проработанной и в оригинале Мартина, и в телеверсии - несмотря на то что к ней имеют прямое отношение два центральных персонажа, Джон Сноу и Дейенерис. Теперь это досадное упущение будет исправлено - и фанаты наконец-то узнают в подробностях историю взлета к вершинам власти в Вестеросе древнейшего валирийского рода.



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Вдохновившись феноменальным успехом "Игры престолов", канал НВО еще в 2017 году запустил в разработку сразу пять спин-оффов сериала (для одного даже была снята пилотная серия с Наоми Уоттс в главной роли). Однако в конце концов было решено снимать именно приквел - по свежеизданной книге Мартина, стилизованной под историческую хронику, написанную во времена правления последнего короля династии Таргариенов, Эйриса II Безумного. В российском издании первый том "Пламени и крови" разбили на две книги: "Кровь драконов" и "Пляска смерти", и сериал, насколько известно, основан на второй части.



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Судя по трейлеру, зрителей вновь ждут грандиозные батальные сцены, роскошные костюмы, крепкий актерский состав - ну и, конечно, драконы. "Мечты не создавали королей. Их создавали драконы", - гласит девиз в трейлере, так что огнедышащие создания явно займут подобающее им самим названием сериала место в кадре.



По сюжету, события "Дома драконов" разворачиваются в период гражданской войны в Вестеросе, случившейся в результате династического кризиса в доме Таргариенов. В главных ролях нет звезд мирового масштаба, однако актерский состав подобран тщательно и адекватно персонажам. На экране в основном британские артисты. Так, короля Визериса I сыграл Пэдди Консидайн, известный своими работами в независимом кинематографе ("Последнее пристанище" Павла Павликовского, "Гордость" Мэттью Уорчуса и других). Любопытно, что актер снялся в ролях второго плана сразу в двух фильмах, не получивших прокатного удостоверения в России как "искажающих историческую действительность" - "Номере 44" и "Смерти Сталина".



Роль младшего брата Визериса, Деймона Таргариена, исполнил Мэтт Смит, до того бывший Одиннадцатым Доктором в культовом британском сериале "Доктор Кто". Кроме того, нас ждут бывший участник популярной уэльской рок-группы Super Furry Animals Рис Ивенс (Десница короля Отто Хайтауэр) и молодая актриса Эмма Д’Арси в роли Рейниры Таргариен, наследницы Визериса и главного персонажа сериала, а Грэм Мактавиш (гном Двалин из "Хоббита") предстанет командующим королевской гвардией Гаррольда Вестерлинга. Музыку к сериалу вновь написал Рамин Джавади.



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Шоураннерами проекта были назначены Райан Кондал (до того работавший над сериалом "Колония") и Мигель Сапочник, снявший шесть серий "Игры престолов". Эпизод "Битва бастардов" принес ему в 2016 году престижную телевизионную премию "Эмми". Кастинг был в основном завершен осенью 2020 года, и в апреле 2021-го началась работа на площадке. Основной процесс шел в Великобритании, на студийном комплексе Ливсден в Уотфорде (до того там работали над франшизой о Гарри Поттере), а также в курортном городке Пензанс в графстве Корнуолл. Отдельные сцены снимали в Калифорнии, а по данным испанских СМИ, в конце октября запланированы съемки в провинции Касерес на западе страны.



Подробности содержания не разглашаются, и, учитывая опыт "Игры престолов", можно предположить, что перипетии сюжета будут отличаться от литературного первоисточника. Впрочем, известно, что в центре повествования, как и в книге, будет лежать соперничество между королевой Алисентой (Оливия Кук) и ее падчерицей Рейнирой. Характеры персонажей обещают быть сложными. Как говорит Оливия Кук, "с этими персонажами никогда не знаешь, что тебя ждет. Они так отлично написаны. В соответствии с человеческой природой, ведь мы можем совершать отвратительные поступки, но также и добрые дела. Все очень сложно и совершенно не делится на черное и белое".



Десятисерийный сериал выйдет на стриминговом сервисе НВО Мах в 2022 году. Точная дата премьеры будет сообщена отдельно, так же как и сроки локализации продукта для российского зрителя. В портфеле НВО остались еще три проекта игровых спин-оффов, однако пока не сообщается, будут ли они осуществлены. Летом 2021 года стало известно, что канал планирует выпустить два анимационных сериала на основе вселенной "Игры престолов", однако подробности пока остаются неизвестными.