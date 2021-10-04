Мир не будет прежним: COVID и неучтенные риски четвертой ИТ-революции

00:30 06.10.2021

Почему сейчас стремительно растет число кибератак и что с этим делать



Максим ПАНФИЛОВ



В страховой компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" пришли к выводу, что в ближайшее время страховой рынок неизбежно должен будет реагировать на риски, связанные с развитием ИТ-технологий и широкого применения технологий с использованием искусственного интеллекта (ИИ).



Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала испытанием для большинства экономик мира, политических, социальных групп, каждого отдельно взятого человека.



Генеральный директор ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" Александр Давыденко, комментируя итоги деятельности компании за девять месяцев 2021 года, особое внимание уделил позитивным итогам работы в период пандемии коронавируса.



- Объективности ради стоит отметить, что именно ограничения, введенные повсеместно, подтолкнули многие непрофильные компании, по-другому посмотреть на внедрение современных ИТ-технологий и технологий с использованием ИИ в операционную деятельность и предлагаемые на рынок продукты, что стало, по сути, новым этапом четвертой ИТ-революции, наступившей в 70-х годах прошлого столетия. "ЭНЕРГОГАРАНТ" тоже не обошла эта волна: нам пришлось пересмотреть стратегию и сроки внедрения обновлений действующих и новых сервисов, продуктов для внутреннего пользования и для клиентов компании. Несмотря на это, в целом мы получили позитивные результаты реализации большинства ИТ-проектов компании. С опасением смотрим в будущее - мы пришли к выводу, что большинство компаний в стране и обычные потребители не осознают риски, связанные с теми безграничными возможностями, которые сегодня открывают нам современные информационные технологии. Именно поэтому перед страховщиками и специалистами риск-менеджмента сегодня стоит задача анализа этих рисков и создание страховых продуктов, способных адекватно защитить государство, бизнес и население от этих самых негативных последствий, - сказал генеральный директор "ЭНЕРГОГАРАНТА" Александр Давыденко.



По мнению специалистов по оценке рисков компании, на сегодняшний день таких рисков накопилось уже достаточно, и в первую очередь речь идет о киберрисках, информационной перегрузке компании и низком уровне информационной культуры.



По информации аналитиков компании, за 2020-2021 год значительно увеличилось количество кибератак на инфраструктуру предприятий, корпораций и даже государственных органов, что говорит об активном использовании злоумышленниками самообучающихся нейросетей для разработки вредоносных программ. Массовый перевод работников на удаленку в значительной мере поспособствовал увеличению уязвимости цифровых платформ для хакерских атак. Также не брезгуют хакеры, вооруженные новейшими достижениями ИИ, и хищениями личных данных у частных лиц. Еще в доковидном 2019 году барометр рисков крупнейшей страховой компании Allianz рассчитал, что экономический ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий за период 2008-2018 гг. составил $208 млрд, а убытки от хакерских атак только за 2018 г. - более $600 млрд. При том, что ущерб от природных катастроф сегодня практически полностью покрывается страховками. Но в части предложений страховых продуктов, защищающих от электронных и компьютерных преступлений, испытывается критический дефицит, и профессиональному сообществу следует консолидировать усилия по разработке методологии управления рисками данного рода.



В связи с взрывным развитием и распространением в мире информационных технологий с использованием ИИ, а также в связи с тем, что к возможностям данного инструмента все чаще и чаще обращаются лица с заведомо преступными намерениями, в мире появились более серьезные угрозы, небывалые в истории цивилизации. И связаны они с дипфейком - технологиями, искажающими реальность.



Уже сегодня жертвой дипфейка может стать не только селебрити, но и любой добропорядочный гражданин, имевший неосторожность разместить на просторах Всемирной сети фото и видео со своим изображением. Дипфейк может стать причиной экономических и политических кризисов, разрушения деловой репутации и личной трагедией. Именно поэтому, считают в "ЭНЕРГОГАРАНТЕ", очень важно формировать информационную культуру в обществе.



ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" активно взаимодействует с представителями научной школы информационной культуры, сложившейся в Московском государственном институте культуры под руководством автора концепции Школы информационной политики МГИК, доктора педагогических наук, профессора, Почетного работника образования Н.В. Лопатиной еще в начале 1990-х годов, по применению теоретических знаний в современных социальных практиках. Согласно основной идее школы, информационная культура - это не только умение целенаправленно работать с информацией, но и в первую очередь инструмент человеческого общения и эффективности социально-информационного взаимодействия.



- В преддверии 30-летнего юбилея компании в 2022 году мы не можем не осознавать ответственность за то, какой мир останется нашим детям. И речь не только о том, что хранение и передача данных в интернете поглощает примерно 20% мировой электроэнергии, а в 2024 году на обслуживание Всемирной паутины будет приходиться аж 5% всех выбросов углекислого газа в атмосферу, обслуживая около 40 зеттабайт (10*21) накопленной информации. Формирование риск-культуры и осознанного потребления во всех сферах жизнедеятельности человека - это то, ради чего стоит продолжать оставаться лидерами среди страховых компаний России, - подчеркнул Александр Давыденко.