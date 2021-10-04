Монументы-гиганты Будды достигли небывалых высот

00:32 06.10.2021

Почитатели Будды достигли небывалых высот



Монументы-гиганты основоположнику одной из мировых религий



Леонид Андреевич Макшанов

журналист



Грандиозная статуя в китайской провинции Хэнань появилась как ответ на разрушение талибами древних изваяний в Афганистане. Фото Гэри Тодда



Захватившие власть в Афганистане представители запрещенного в РФ движения "Талибан" заявили, что не намерены повторять прежних ошибок и теперь не только обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, но и не станут разрушать памятники культуры и истории.



Однако мир не верит обещаниям исламистов. Ведь в феврале 2001 года талибы практически уничтожили две гигантские статуи Будды (55 и 37 м), входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине (центральная часть Афганистана). Они датируются VI веком н.э. Скульптуры были высечены в окружающих долину скалах, частично дополнены прочной штукатуркой, державшейся на деревянной арматуре. Выполненные из дерева верхние части лиц Будд были утрачены еще в древности.



Ответственным за уничтожение памятников считается лидер талибов в 1990-е годы мулла Мухаммед Омар, который заявил: "Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем". Бамианские Будды были вначале обстреляны из зенитных орудий и артиллерии, а затем взорваны. Кроме того что человечество лишилось древних памятников всемирного значения, Афганистан больше не может гордиться принадлежностью к числу стран, где находятся грандиозные изваяния основоположника буддизма.



В прошлом году в мире появилась еще одна гигантская статуя Будды. В дзен-буддийском монастыре в Ибирасу (Бразилия) был установлен самый большой монумент в стране. Из-за пандемии официальное открытие состоялось лишь в конце августа с.г. Конструкция из железа, стали и бетона весит 350 т и составляет 35 м, что на 5 м выше, чем визитная карточка Бразилии – статуя Христа Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро.



Однако самым высоким на сегодняшний день считается Будда Весеннего храма. Другое название – Чжунъюаньский Будда. Он находится в китайской провинции Хэнань. Монумент остается одним из самых "молодых" – был построен в 2008 году. Кстати, идея возведения этой святыни возникла как раз после уничтожения талибами статуй в Бамиане. Высота Будды Весеннего храма составляет 128 м. А вместе с пьедесталом, на котором он расположен, и ступенями к нему – и вовсе достигает 208 м. На изготовление фигуры было использовано 33 т меди, 108 кг золота и 15 тыс. т специальной стали. Ее создавали из отдельных частей, которые потом собирались в одно целое, всего таких фрагментов было приблизительно 1100.



Вторая по высоте статуя Будды расположена в Мьянме. В сельской местности Кхатакан-Таунг можно увидеть две фигуры – одна стоячая, другая лежачая. Стоящий Будда (Лечжун-Сасачжа) имеет высоту 116 м. При этом статуя пребывает на постаменте, высота которого 13,4 м. Вместе с постаментом размер монумента составляет 129,4 м. У ног учителя лежит еще один 89-метровый Будда, внутри которого расположен храм. Статуи строились 12 лет, с 1996 по 2008 год, полностью на пожертвования жителей.



Японская статуя Будды Усику Дайбуцу была построена в парке города Усику в 1995 году и имеет высоту 100 м будучи третьей по величине в мире. У туристов, которые посещают достопримечательность, есть возможность осмотреть монумент изнутри. На специальном лифте можно подняться на смотровую площадку, которая находится внутри статуи на высоте 85 м. Уcику Дайбуцу состоит из 6 тыс. скрепленных между собой бронзовых пластин и весит более 4 тыс. т. Поскольку эта местность считается местом просветления Будды Амитабха, руки бронзового исполина как бы застыли в позе мудры витарка, символизирующей передачу учения. Десница поднята, левая рука опущена, обе развернуты ладонями к наблюдателю. Кончики указательных и больших пальцев обеих рук соединены, остальные пальцы распрямлены.



Гордятся одним из своих Будд и в Таиланде. В провинции Анг Тхонг можно увидеть пребывающего в позе лотоса Будду Пхра Маха, или Великого Будду Таиланда. Высота монумента составляет 92 м, а ширина – 63. Вся статуя сделана из цемента и покрыта золотой краской. Гигантская фигура была построена по принципам буддизма Тхеравады. Настоятель храма Ват Муанг, рядом с которым располагается святыня, отдал указание создать памятник в память о таиландском короле Пумипоне. Строительство велось с 1990 по 2008 год на пожертвования верующих. Бюджет составлял примерно более 104 млн бат (чуть более 3 млн долл.).



Огромного Будду Шакьямуни можно увидеть и в Бутане. Его высота 52 м. Строительство было приурочено к 100-летию монархии в государстве. Название монумента – Будда Дорденма – переводится как "Удар бриллиантовой молнии". Внутри статуи расположен храм со 100 тыс. 20-сантиметровых и 25 тыс. 30-сантиметровых позолоченных будд. Все они, как и основная статуя, сделаны из бронзы и покрыты золотом. Изваяние Будды Дорденмы расположено на вершине горы Чангри Кенсел Пходранг с видом на южные окраины города Тхимпху, столицы Бутана. Общая стоимость работ превысила 100 млн долл. Это не самое большое изображение Будды, но, учитывая высоту горы в 2500 м над уровнем моря, это самая высоко расположенная статуя Будды в мире.



Особое внимание хочется уделить нескольким статуям, находящимся в России. В Калмыкии, например, возведен памятник Будде Майтрейе. Торжественное открытие 13,5-метровой скульптуры состоялось 22 сентября 2019 года на территории монастырского комплекса в городе Лагань. Майтрейя – бодхисаттва и будда будущего, который снизойдет в конце нынешней кальпы (эпохи) с небес Тушита, где он пребывает в настоящее время. Фигуру возводили на народные пожертвования, и она стала самой высокой статуей Майтрейи в Европе. Согласно канонам, внутрь были заложены священные субстанции, сакральные буддийские тексты, свитки мантр, реликвии.



"Большой Будда" есть и в Хоринском районе Бурятии. История его создания весьма любопытна, поскольку в северном буддизме не принято высекать лик божества на горах, что характерно для представителей Юго-Восточной Азии. Идея пришла в голову жителям села Баян-Гол, которые давно приметили скалу с идеально плоскими гранями в урочище Баян-Хонгор. Осуществить проект удалось всего за несколько месяцев. Делать полноценную статую не стали. Мастера сняли слой породы, высекли контуры учителя, восседающего в позе лотоса, и расписали его краской. В работах принимало участие все население Баян-Гола. Высота изображения на скале Баян-Хонгор ровно 33 м. И это не случайная цифра. В буддизме число "33" имеет сакральный смысл. Считается, что существует самый высокий мир на Земле, так называемый Траястримша ("Мир 33 богов", или "Собрание 33 богов"), который находится на вершине горы Сумеру. Ритуал освящения изображения был совершен в сентябре 2016 года.



К концу нынешнего года в России появится еще одна огромная статуя Будды. В республике Тыва на горе Догээ началась установка 9-метровой фигуры. С инициативой строительства в окрестностях Кызыла самой большой в России позолоченной фигуры Будды Шакьямуни ламы выступили еще в 2012 году. По первоначальному замыслу монумент предполагался высотой в 40 м. Однако по совету проектировщиков для большей сейсмоустойчивости строители значительно урезали памятник. Медитирующий в позе лотоса Будда, выполненный из стекловолокна, будет виден ото всех окраин столицы Тувы.