Король Абдалла завершает "арабскую весну", - С.Тарасов

00:35 06.10.2021

Король Абдалла завершает "арабскую весну"



Изоляция Дамаска подходит к концу. Известный французский эксперт Тьерри Мейсан связывает эти процессы с результатами женевских договоренностей президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые он называет "Ялтой-2". Мейсан предрекает Ближнему Востоку "кардинальные перемены".



Король Иордании Абдалла II позвонил президенту Сирии Башару Асаду. Как сообщает Al Jazzera, это первое общение между двумя главами государств за прошедшие 10 лет с момента начала "арабской весны. Правда, по данным Reuters, это Асад позвонил королю, а не наоборот. Сейчас не этом суть. Пресс-служба Аммана и Дамаска в сообщении об общении лидеров двух стран отметили, что они прошли "в свете развития братских отношений между двумя странами, поиска путей для расширения сотрудничества". Но в последние годы отношения между Сирией и Иорданией вряд ли можно было называть "братскими": страны находились на противоположных сторонах в гражданской войне в Сирии: Амман поддерживал так называемых сирийских повстанцев, добивавшихся отстранения Асада от власти.



В целом же телефонный разговор между лидерами Сирии и Иордании можно было бы отнести к разряду важных, но ординарных событий. Тем более что в последнее время стало появляться много сообщений о желании Лиги арабских государств вернуть Сирию в свои ряды (в ноябре 2011 года было приостановлено участие страны в этой организации), а Саудовская Аравия дает понять, что готова "ближайшее время восстановить дипломатические отношения с Сирией". При этом саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд подавался арабскими СМИ как один из главных, если не главный, "инициатор сближения с Дамаском". Так, в начале мая 2020 года глава разведки Саудовской Аравии Халид бин Али аль-Хумейдан побывал в Сирии с неофициальным визитом, где он, по сообщениям ряда источников, встречался с Асадом. После этого Дамаск направил в Эр-Рияд свою первую за 10 лет официальную делегацию во главе с министром туризма Рами Мартини.



Комментируя эта ситуацию, Al Jazeera заявляла, что "арабская весна" уходит в историю", но главных событий на этом направлении "следует ждать в течение года, когда в регионе сложится новая геополитическая обстановка". При этом ОАЭ и Бахрейн официально восстановили отношения с Сирией еще в конце 2018 года, а Оман назначил посла в Дамаске в 2020 году. Еще в июле месяце Абдалла II в интервью СNN заявил, что "Асад останется у власти", а затем на протяжении нескольких месяцев говорил о необходимости того, чтобы "Вашингтон вступил в контакт с Сирией и Россией". В августе король посетил с визитом Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась, конечно, ситуация в Сирии и вокруг нее, а также события на Ближнем Востоке. Помимо этого, Абдалла II совершил визит в Вашингтон, в ходе которого, как писали американские СМИ, "призвал президента США Джо Байдена ослабить санкции "Цезаря". Он также заявил, что Асад "имеет легитимность, и режим должен остаться".



По его словам, "мы должны быть зрелыми в своем мышлении: мы хотим смены режима или изменения его поведения?" Так фактом стало то, что на острие сложного процесса в регионе стала выходить Иордания, союзник США. Амман в полном объеме возобновил работу пограничного перехода с Сирией, контрольно-пропускной пункт "Насиб - Джабер" на шоссе Дамаск - Амман. Было объявлено о возобновлении авиарейсов между сирийской и иорданской столицами. Иорданские власти провели встречу с высокопоставленной сирийской делегацией, на которой обсуждались механизмы взаимодействия в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, водоснабжения и транспорта. Это произошло впервые с начала сирийского кризиса. Многие эксперты объясняют активизацию Аммана на сирийском направлении и его желание стать посредником между арабским миром и Дамаском сложным экономическим положением, в котором находится Иордания.



Для выхода из этой ситуации король Абдалла II пытается решить вопроса о транзите газа из Египта через территорию Сирии в Ливан, открыть сирийский рынок и начать возвращение сирийских беженцев. В то же время на Ближнем Востоке начинается выстраиваться новый дипломатический тренд, когда все стало приходить в необычное движение. Проблемы нормализации отношений с Сирией стали волновать и Турцию, находившуюся в состоянии активной борьбы с "режимом" Асада. Она добивается более тесной координации с Россией в Сирии, где надеется что-то сделать в сотрудничестве с Москвой и, возможно, с Тегераном. Турецкие СМИ сообщают о наличии у Анкары какого-то плана, но сейчас она взвешивает, как и что делать дальше. Недавние переговоры между Иерусалимом и Москвой также касались взаимодействия в отношении Дамаска.



На наш взгляд, все это связано с тем, что лидеры стран региона то ли почувствовали, то ли знают, что США после Афганистана готовятся до конца нынешнего года покинуть Ирак, а потом и Сирию. В этой связи арабские СМИ полны сообщений о секретных переговорах глав спецслужб некоторых стран региона. Сообщается, что недавно в аэропорту Багдада состоялась тайная встреча глав спецслужб Ирана и Саудовской Аравии. Известный французский эксперт Тьерри Мейсан связывает эти процессы с результатами женевских договоренностей президента России Путина с президентом США Джо Байденом, которые он называет "Ялтой-2", и предрекает Ближнему Востоку "кардинальные перемены". По его словам, Байден "решил бороться с терроризмом на расстоянии", и на этом фоне "Асад постепенно возвращает себе легитимность". Что касается Иордании, то она использует складывающуюся новую ситуацию своих национальных интересах, почувствовал "атмосферу возможностей", которой ранее не было.



Не случайно и то, что в Женеве при поддержке ООН проводится серия переговоров, нацеленных на разработку проекта новой конституции Сирии, а глава МИД России Сергей Лавров посетил недавно Саудовскую Аравию и ОАЭ и призвал их инвестировать в восстановление Сирии. Оживился и политический процесс в российско-американских консультациях в Женеве. Так что изоляция Дамаска подходит к концу и арабский мир пытается найти свой способ завершить войну и самым вернуть Сирию в "арабское лоно", хотя мотивация каждой из арабских стран отличается, а предпринятые ими инициативы лучше рассматривать как "предварительные" шаги в преддверии грядущего политического урегулирования, а не как решительные шаги к нормализации отношений с Асадом. Это сложная задача, но решение ее началось. Перемены на Ближнем Востоке начинают ощущаться во всем регионе.



Теперь американские эксперты задаются вопросом: сможет ли Москва, которая не бросала прямой вызов американскому присутствию в регионе, или кто-то другой заполнить "пустоту", если Вашингтон уйдет из региона? И другой логичный вопрос: желает ли Россия или кто-то иной такого?



Станислав Тарасов