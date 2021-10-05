Ирано-израильский конфликт расширяет географию, - И.Субботин

08:10 06.10.2021

05.10.2021



Кипр снова становится ареной борьбы с влиянием Тегерана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Иранская региональная политика стала одной из центральных тем в повестке очередного раунда стратегического диалога между США и Израилем, площадкой для которого выступил Вашингтон. Накануне очных переговоров 5 октября между помощником по национальной безопасности Белого дома Джейком Салливаном и его израильским коллегой Эялем Хулатой еврейское государство сообщило о раскрытии очередного заговора против его граждан. Согласно этой версии, Иран пытался организовать нападения на представителей израильского бизнес-сообщества на Кипре. География ирано-израильского противостояния, как считают наблюдатели, расширяется.

Встреча Салливана и Хулаты является частью встреч так называемой Американо-израильской консультативной группы. Структура была создана как форум для обмена мнениями по проблеме иранской ядерной программы, по ситуации вокруг региональной безопасности и по другим "стратегическим сферам, представляющим взаимный интерес". Во многом площадка должна была снизить некоторую напряженность, которая наблюдалась в двусторонних отношениях между союзниками с приходом в Белый дом администрации президента Джозефа Байдена. О том, что участники этого формата соберутся для очной встречи в Вашингтоне, впервые было объявлено на минувшей неделе, когда Салливан отправился с визитом в Египет.



Необходимость таких переговоров для Израиля за эти дни недели существенно возросла. В конце сентября кипрские СМИ проинформировали об аресте 38-летнего мужчины, у которого было найдено при себе огнестрельное оружие. Уточнялось, что делом занялись антитеррористические структуры острова в связи с предположением, что задержанный может быть связан с Ираном и готовил покушение на одного из проживающих в стране израильских предпринимателей. После этого островная пресса стала обсуждать версию, согласно которой планируемой жертвой несостоявшегося покушения якобы мог быть миллиардер Тедди Саги. Позже появились данные, что предполагаемая мишень – не один человек.



Аппарат премьер-министра Израиля Нафтали Беннета по связям со СМИ открыто обвинил Иран в подготовке покушения на представителей израильского бизнес-сообщества, которые проживают на территории Кипра. "Речь идет об акте терроризма, организованном Ираном против израильских бизнесменов, живущих на Кипре", – говорится в заявлении. Однако не уточнялось, кто именно должен стать жертвой покушения. Посольство Ирана в Никосии выступило с ответным заявлением, в котором отвергаются утверждения со стороны израильского руководства. "Этот режим (имеется в виду правительство еврейского государства. – "НГ") всегда выдвигал необоснованные обвинения против Исламской Республики", – говорится в сообщении дипмиссии.



То, что Кипр является ареной противостояния с Ираном, – не новость. Выступая в 2017 году в Конгрессе, занимавший тогда пост директора Национального контртеррористического центра США Николас Расмуссен заявил: "Партнеры Ирана из "Хезболлы" в течение последних нескольких лет демонстрировали намерение не дать установиться в регионе стабильности, перебрасывая тысячи своих бойцов в Сирию, чтобы те сражались за режим Асада, предоставляя оружие террористическим группировкам в Ираке и Йемене, направляя своих боевиков в Азербайджан, Египет, Таиланд, на Кипр и в Перу, чтобы создать условия для осуществления терактов". А в 2015 году Никосии даже удалось поймать оперативника "Хезболлы" и отправить его за решетку.



Оппозиционный канал Iran International обращает внимание на то, что в этом году "иранский след" находили в Индии, Колумбии, Азербайджане и Восточной Африке, что, согласно этим же оценкам, отсылает к событиям 2012 года, когда Тегеран столкнулся с целой серией обвинений в организации нападений на израильтян в Азербайджане, Болгарии, Грузии, Индии, Кении, Таиланде и на Кипре. Циркулировали предположения, что иранская активность тех лет – это ответ на организованные оперативниками МОССАД диверсионные нападения на ученых-ядерщиков Исламской Республики и устранение высокопоставленного командира "Хезболлы" Имада Мугнии. Тегеран эти обвинения отвергал, допуская, что израильтяне устраивали атаки на самих себя.



Нынешний контекст не может не располагать Иран к актам возмездия: ядерные объекты Исламской Республики продолжают сталкиваться со странными взрывами, а в минувшем году от рук израильских спецслужб погиб влиятельный ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. Но, как рассуждает израильская газета "Гаарец", во многом эскалации способствуют и власти еврейского государства, которые публично обсуждают некоторые детали операций МОССАД ради достижения политических целей.



Масла в огонь на днях подлил премьер-министр Израиля. Так, открывая зимнюю сессию израильского парламента 4 октября, Беннет сообщил, что МОССАД "провел сложную и дерзкую операцию" по сбору информации о судьбе попавшего в плен на ливанской территории в 1986 году штурмана израильских ВВС Рона Арада. Точных данных о его судьбе не было до сих пор. Есть только предположение, что военного взяли в плен шиитские боевики. Огласка, которую придал Беннет спецоперации, вызвала общественный гнев. Такая политика публичности на любом направлении, рассуждает "Гаарец", может только раззадорить противников Израиля и спровоцировать их на новые шаги.