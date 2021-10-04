Британию бензовозит по кочкам. Хрупкий мир высоких технологий, - Е.Фатеев

08:46 06.10.2021

О британских бензовозах

новый уклад, в который нас настойчиво загоняют, оказался беззащитным и беззубым перед лицом обычных вызовов



Евгений Фатеев



5 окт. 21



Недавняя новость о том, что в Британии не нашлось тысячи водил для бензовозов, и армии пришлось вмешиваться в разрешение бензинового кризиса, у нас была воспринята иронично. И только. Мне же кажется, что стоит очень крепко задуматься. В стране с:



- очень развитым финансовым сектором, который гоняет всевозможные дутые и не очень дутые финансовые инструменты, извлекая прибыль;



- уже сложившейся креативной экономикой со всевозможными галереями, шоу-румами и поставщиками самых экзотических креативных услуг;



- очень развитым медийным сектором с влиятельными медиа, которые буквально управляют реальностью;



- победившей политкорректностью;



- глубоко эшелонированным шоу-бизнесом, который может помочь забыться от любых забот и несчастий;



Словом, в такой вот прикольной стране не нашлось тысячи водил для развоза бензина по автозаправкам. Все молодые и средние, амбициозные и алчущие денег и славы не хотят быть водителями. Не хотят заниматься экзистенциально важной для общества и государства деятельностью. Все они убежали куда-то в сторону, в какое-то особенное будущее, которое напоминает скорее наркотическую грезу. Но реальность эту грезу еще не догнала, а потому бензин возить некому.



Скучный и неинтересный, прозаичный и пожароопасный бензин некому скучно и неинтересно развозить по заправкам. Раньше спасали иммигранты, которым развоз горючего был за счастье. Но их по разным причинам не стало, и бензин исчез с заправок. И за него пришлось некрасиво и по-дикарски драться, о чем свидетельствуют многочисленные видео.



И на помощь всем этим прогрессивным, сетевым, инклюзивным, всемирным, сетевым, продвинутым пришла на помощь иерархичная, единоначальная, архаичная, кажущаяся ненужной в дивном новом мире армия. В чем-то очень необходимом оказалась спасительной старая и по-старому устроенная институция.



Сразу вспоминается и зимняя эпопея европейцев с возобновляемой энергетикой, которая не смогла надежно и предсказуемо согреть жителей Европы. И пришлось им вспоминать о старом-добром угле, о новом-добром газе и чуть менее старой, но очень доброй атомной энергетике.



Новый уклад, в который нас настойчиво загоняют, оказался беззащитным и беззубым перед лицом обычных вызовов. Иногда кажется, что все эти мечтания о высокотехнологичном рае возможны только в каком-то очень спокойном, беззаботном, идеальном, тепличном мире. А такого мира нет. Всегда где-то что-то случается, всегда что-то может пойти не так. И приходится обращаться к миру старому. А старого мира становится все меньше. Он истончается. В какой-то момент не найдется благодарных и безропотных гастарбайтеров, а столь ожидаемые беспилотники и роботы не смогут отправлять все жизненно необходимые функции. И что делать?