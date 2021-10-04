Покончила с собой шагнув в окно директриса Павлодарского филиала банка RBK

09:04 06.10.2021

Найдена мертвой директор павлодарского филиала банка RBK



В городе Павлодаре расследуют дело о гибели директора филиала банка RBK, сообщают местные новостные агентства со ссылкой на полицию. По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, тело женщины 1972 года рождения найдено утром 5 октября на козырьке магазина, расположенного в доме по улице Бектурова. По версии следствия, женщина выпрыгнула с балкона на восьмом этаже, дело расследуется по статье "Доведение до самоубийства".



В Bank RBK в своем комментарии подтвердили смерть директора филиала в Павлодаре. В банке призвали пользователей не делать поспешных выводов. "Банк оказывает полное содействие следствию в работе по установлению причин произошедшего. До окончания этой работы банк просит воздержаться от распространения непроверенной информации", - говорится в заявлении Bank RBK.



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Директор филиала АО "Bank RBK" Евгения Байсарина погибла после падения из окна восьмого этажа в Павлодаре, передает КазТАГ.



"В Павлодаре 5 октября в 7.13 на козырьке магазина, расположенного в доме по улице Бектурова, 50/1 обнаружен труп горожанки 1972 года рождения, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона восьмого этажа. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 105 (доведение до самоубийства) УК РК. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Павлодарской области.



В банке, в свою очередь, пообещали оказать семье 49-летней погибшей необходимую материальную поддержку.



"Банк оказывает полное содействие следствию в работе по установлению причин произошедшего", - сообщили в пресс-службе Bank RBK.



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