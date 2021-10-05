 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как келинка Елбасы прихватизировала санаторий "Алатау". Аселькина доля
09:07 06.10.2021

Как санаторий "Алатау" оказался в руках компании из расследования Pandora Papers
5 октября 2021,
Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ
Советский санаторий превратили в отель. За трансформацией стоит окружение Назарбаева?

Владельцами алматинского санатория "Алатау" выступают фонд Нурсултана Назарбаева и офшорная компания Karnell Holding, упомянутая в Pandora Papers - международном расследовании, в котором рассказывается о схеме обогащения "третьей жены" экс-президента Казахстана.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ "АЛАТАУ"?

Известный алматинский санаторий, занимающий 98 гектаров земли в престижном районе города, с садами и озером принадлежит товариществу с ограниченной ответственностью "Дирекция по управлению недвижимостью" и Karnell Holding - офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.

Учредителем дирекции является фонд Нурсултана Назарбаева, а Karnell Holding, судя по открытым источникам, принадлежит приближенному к Назарбаеву олигарху Владимиру Киму, владельцу медного гиганта "Казахмыс", миллиардеру по версии Forbes.

Karnell Holding указывается в расследовании Pandora Papers Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), посвященном богатству мировых лидеров и их окружения. В этом досье также упоминаются имена "неофициальной жены" Назарбаева Асель Курманбаевой и соратников Назарбаева Владимира Ни и Владимира Кима.

Санаторий "Алатау", согласно постановлению правительства, в 1995 году был преобразован из государственного предприятия в акционерное общество. 10 процентов акций должны были оказаться у сотрудников санатория, 39 процентов - остаться у государства, 51 процент - перейти к инвесторам. До 2014 года санаторий возглавлял врач Оразгельды Туктибаев. В 2009 году акции санатория "Алатау" находились в руках Karnell Holding и Туктибаева. В 2017 году Туктибаев передал свой пакет товариществу "Дирекция по управлению недвижимостью".

По открытым источникам, акционерами сейчас выступают Karnell Holding и ТОО "Дирекция по управлению недвижимостью".

В 2017 году санаторий "Алатау" был закрыт на ремонт и официально не открывался. Но недавно в здании санатория презентовали отель Swissotel Wellness Resort Alatau Almaty. По данным палаты предпринимателей города Алматы, швейцарская сеть отелей арендует здание.

Санаторий владеет открытым на его территории гольф-клубом "Нуртау". Вторым учредителем гольф-клуба является Серик Султангали. Имя и фамилия этого человека совпадают с персональными данными председателя провластной партии ADAL.

ЧТО ГОВОРЯТ О KARNELL В PANDORA PAPERS?

Согласно исследованию OCCRP, в 2008 году Владимир Ни и Владимир Ким приобрели компанию EMES Holding & Finance, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах. Ким владеет долей в EMES через Karnell Holding. Позже ряды владельцев EMES пополнила и "жена" Назарбаева Асель Курманбаева.

"Неожиданно партнером Ни в этой компании стала 27-летняя женщина, неизвестная большим состоянием. Это была неофициальная третья жена Назарбаева, Асель Курманбаева. Нет никаких данных о том, что EMES занималась каким-либо бизнесом или владела активами, деловая цель компании также была неясна. При этом данные о ее владельцах явно постарались скрыть: всего через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева получила другую офшорную компанию - Ladra Services, на которую перевела свою долю в EMES. В следующие два года состав владельцев компании EMES менялась несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни", - говорится в исследовании OCCRP.

ПЕРСОНА КУРМАНБАЕВОЙ В ИССЛЕДОВАНИИ OCCRP

В расследовании Pandora Papers, ставшем возможным благодаря утечке документов из офшоров, говорится, что Курманбаева продала низкодоходную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (не Karnell Holding, а другую), приближенному к Назарбаеву олигарху Владимиру Ни за 30 миллионов долларов.

Судя по данным Pandora Papers, Курманбаева получила деньги в 2010 году, через два месяца после смерти Владимира Ни. Деньги поступили от фирмы дочери Ни, а приближенный к Назарбаеву олигарх Владимир Ким был свидетелем выплаты.

Источник - rus.azattyq.org
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