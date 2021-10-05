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Хождение по муллам. В Кабуле укрепляется власть талибов, - С.Строкань
10:14 06.10.2021

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Временное правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан" (запрещено в РФ), провело масштабные перестановки в органах центральной власти. На ключевые посты назначены 34 талиба, причем все они пуштуны. Сделав еще один шаг, отдаляющий Афганистан от создания инклюзивного правительства с участием национальных меньшинств, талибы продолжают реформировать страну на свой лад. Заметными шагами стали отказ от прежней системы образования и решение доверить охрану границы с Таджикистаном и Китаем "батальону смертников" - шахидов, не успевших совершить теракты в войне с США.

Через месяц после того, как в Кабуле был объявлен состав временного правительства Афганистана во главе с муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, во властных структурах страны произошла серия кадровых перестановок. По решению главы правительства, обнародованному в Twitter официальным представителем движения Забихуллой Муджахидом, на руководящие государственные должности, включая один министерский пост, назначены еще 34 талиба.

Обязательным условием для получения поста в центральных и региональных органах власти стало обладание тем или иным религиозным титулом. Среди новых афганских управленцев - четыре кари (чтецов Корана), 16 мулл (священнослужителей, окончивших медресе) и 14 мавлави (мулл, получивших специальное религиозное образование). В список вошел мулла Абдул Маджид Ахунд, возглавивший министерство по делам мучеников и инвалидов.

Радикальные перестановки произошли в руководстве Афганского общества Красного Полумесяца, на которое возложена особая миссия в связи с неутешительной гуманитарной ситуацией.

Эту организацию возглавил мавлави Мати уль-Хакк, а его замом стал один из основателей движения "Талибан" мулла Нуруддин Тураби, объявивший о возобновлении в стране публичных казней.

Практически все новые назначенцы принадлежат к пуштунскому большинству. Таким образом, новые кадровые перестановки еще больше отдалили Афганистан от создания инклюзивного правительства с участием таджиков, узбеков и представителей других меньшинств, что делает перспективы его признания соседями все более туманными.

"Таджикистан признает только инклюзивное правительство в Афганистане",- предупредил в конце прошлой недели глава МИД таджикской республики Сироджиддин Мухриддин. Такое же требование выдвинули глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и посетившая с визитом Ташкент первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. "Стороны отметили необходимость содействия широкому национальному примирению и формированию инклюзивного правительства в Афганистане, обеспечению фундаментальных прав и свобод человека, недопущению гуманитарного кризиса",- говорится в совместном заявлении Вашингтона и Ташкента. К созданию инклюзивного правительства не раз призывали и представители РФ.

Между тем талибы продолжают следовать своим представлениям не только о государственном управлении, но также о правах и свободах. Громкое заявление сделал в понедельник новый министр образования Абдул Баки Хаккани, принадлежащий к сети "Хаккани" (наиболее радикальная часть движения "Талибан", ответственная за ряд самых кровавых терактов как на территории Афганистана, так и за его пределами).

Как сообщил в понедельник телеканал Ariana News, новый куратор сферы образования призвал провести ее радикальную реорганизацию с упором на начальное и религиозное образование и культивирование ценностей исламского эмирата.

"Нам необходимо подготовить учителей для школ, чтобы обучить будущее поколение афганцев правильным ценностям, которые принесут нам пользу",- изрек Абдул Баки Хаккани. Ранее он также заявлял, что считает главным именно начальное образование, в то время как "степени магистра и доктора в Афганистане бесполезны".

На этом фоне в стране идет сворачивание работы СМИ и издательской деятельности, которые не вписываются в новую реальность. Как сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на Национальную ассоциацию журналистов Афганистана, после смены власти в Кабуле прекратили свою деятельность 70% афганских СМИ, 67% местных журналистов потеряли работу, а 33% признали, что работают под давлением и в экстремальных условиях. В опросе, проведенном ассоциацией в 28 провинциях, принимали участие 1,5 тыс. представителей СМИ.

В свою очередь, как сообщил телеканал Tolo News, после смены власти в стране закрылись 95% книжных магазинов и книгоиздательств.

"Людям, у которых нет средств на хлеб и на одежду, сейчас не до книг",- заявил президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид.

Помимо сложного экономического положения обрушение книгоиздательского рынка вызвано введенными запретами на распространение иллюстрированной печатной продукции, аналогичными тем, которые существовали в период первого срока правления талибов.

Экономическая ситуация усугубляется тем, что пришедшие к власти талибы не имеют доступа к государственным резервам Афганистана, составляющим $9,4 млрд. Несмотря на их призывы разморозить активы Кабула, госсекретарь США Энтони Блинкен четко дал понять: решение этого вопроса будет зависеть от шагов новых афганских властей.

Тем временем одной из наиболее острых проблем страны остается терроризм, связанный с активизацией на территории Афганистана группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ).

В последние дни боевики ИГ бросили талибам открытый вызов сразу несколькими масштабными терактами.

Так, мощный взрыв прогремел в воскресенье рядом с мечетью Идгах в Кабуле, где проходила церемония прощания с матерью представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида.

В заявлении МИД РФ, осуждающем теракт в Кабуле, говорится: "Отмечаем необходимость продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане. Соответствующие заверения были даны руководством движения талибов, которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам".

Одной из мер, призванных не допустить распространение террористической активности за пределы Афганистана, стало решение разместить на севере страны, на границе с Таджикистаном и Китаем, "батальон смертников", о формировании которого сообщил заместитель губернатора приграничной провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади. По его словам, в состав батальона под названием "Лашкар-е Мансур" ("Ополчение Мансура") войдут смертники, сослуживцы которых помогли внести заметный вклад в победу талибов над афганской армией и силами международной коалиции во главе с США. "Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти храбрые воины носят специальные пояса смертников, при помощи которых они осуществляли взрывы американских баз в Афганистане",- с гордостью заметил о новых защитниках границы представитель руководства провинции Бадахшан.

Сергей Строкань
5.10.21

Источник - kommersant.ru
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