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Что в имени тебе моем: зачем в Казахстане переименовывают населенные пункты, - М.Крамаренко
11:22 06.10.2021

Дискуссия о переименовании г. Алматы и возвращения к "Алма-Ате" в #Казахстан"е вернула в информационное поле вопрос "политики символов" – сколько стОит переименование и что стоИт за сменой привычных людям названий населенных пунктов?

Как менялись названия городов и районов в Казахстане в последние годы и почему переименований точно будет в ближайшее время больше – разбирался Руководитель информационно-аналитического центра "Институт Евразийской политики" (г.Кокшетау) Максим Крамаренко.
Третья декада сентября 2021 года в Казахстане началась с имени Олжаса Сулейменова. Интерес он к себе в этот раз привлек не столько повторением идеи о возвращении имени Алма-Ата на карту республики, сколько изъятием номера газеты "Вечерний Алматы", где было опубликовано интервью, в котором знаменитый поэт эти мысли и изложил. Но следует отметить, что Олжас Омарович и ранее высказывал эту идею. Еще два года назад в 2019 году, в интервью "Sputnik Казахстан" он сообщил, что обсуждал вопрос переименования Алма-Аты с президентом РК К.-Ж. Токаевым, который его поддержал, только отметив, что решение этого вопроса зависит от мнения самих жителей мегаполиса.

Сам президент по этому вопросу нигде публично не высказывался. В материале EADaily , приводится мнение Олжаса Худайбергенова советника президента РК по этому поводу: "Историческое название города на казахском – Алматы. И точка… Будирование этой темы создает новую линию раскола в обществе, которых и так предостаточно. Не говоря уже о том, что сейчас в стране тысяча более важных проблем, чем переименование городов".

Действительно, с мнением советника президента можно было согласиться, если бы сама власть не поддерживала аналогичные инициативы, и более того, не ставила бы себе задачи по дальнейшему переименованию географических объектов в государственных программах.

План до 2025 года – "изменение идеологически устаревших названий"

Так, в государственной программе по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы отмечается, что за годы независимости по всей республике было переименовано около 20 районов, городов, областей, около 1500 населенных пунктов, около 1400 объектов (учреждений образования, культуры, спорта и др.), 85 железнодорожных станции, около 25000 ономастических наименований (улицы, проспекты, микрорайоны и др.).

И в этом же документе ставится задача по дальнейшему изменению "идеологически устаревших названий", активизации процесса присвоения названий географическим объектам на национальный лад, восстановления исторических вариантов названий на трансграничных территориях. При этом в документе не высказывается никаких опасений по поводу возможного появления новых линий раскола в обществе, и о том, что есть более важные дела и проблемы в стране, чем переименование географических объектов.

Так за период с 2018 по 2020 гг. были переименованы:

– в 2018 году – Качирский и Лебяжинский районы Павлодарской области (в Тереңкөл и Аққулы); Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую; Зыряновский район и город Зыряновск в Восточно-Казахстанской области переименованы в город Алтай и район Алтай; Зеленовский район Западно-Казахстанской области переименован в район Бәйтерек.

– в 2019 году – столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан; Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина.

– в 2020 году – поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области отнесен к категории городов районного значения, и переименован в город Тобыл.

Получается, что за указанный трехлетний период было переименовано 9 административно-территориальных единиц.

Сколько стоит переименование города в Казахстане?

Конечно, самым заметным стало переименование столицы республики Астаны в Нур-Султан в 2019 году. Это сделал второй президент Казахстана К.-Ж. Токаев с целью увековечить неоценимый вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в становление государства в постсоветский период.

Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев подсчитал, во сколько обошлась реализация идеи для государственного бюджета. Им была названа сумма в 125 млн.долларов США, о чем в свое время сообщил ZAKON.KZ со ссылкой на сайт аналитического центра, включающая следующие расходы:

· печать новых документов для горожан – примерно 80 миллионов долларов;

· изготовление новых вывесок и указателей – примерно 25 миллионов долларов;

· изготовление новых карт – примерно 5 миллионов долларов;

· приобретение для государственных органов и учреждений новых редакций Конституции и иных нормативных актов, где столица будет упоминаться с новым именем – это еще 5 миллионов долларов.

Но, финансовая сторона вопроса, связанного с переименованием, приводится не для того, чтобы осудить смену имени нашей столицы. Столица республики – детище Назарбаева, как и многие успехи нашей страны. За все свое президентство Елбасы удалось уберечь нашу республику от революций, глубокого и разрушительного экономического кризиса, сделать Казахстан состоявшимся и заметным на международной арене государством. Идея о переименовании Астаны в честь первого президента озвучивалась несколько раз и ранее 2019 года, но пока Нурсултан Назарбаев находился на своем президентскому посту, он не давал ей "ходу".

Приведенная сумма, если она даже завышена, допустим в 1,5 – 2 раза, нужна для того, чтобы оценить, какие примерно расходы понес Казахстан при реализации топонимической политики за 30 постсоветских лет.

Получается, что иногда такое затратное дело как переименование становится все-таки важнее, чем "тысячи других важных дел".

Ребрендинг – ширма политических решений?

Например, для переименования города Зыряновска в Алтай, был использован такой довод как ребрендинг, который якобы создаст новые рабочие места и увеличит туристический поток. Правда, за прошедшие три года после переименования никто не удосужился подсчитать, какой доход принесло новое имя городу.

Защитников старого имени, данного так в честь рудознатца Герасима Зырянова, нашедшего в 1791 году месторождения свинца, серебра и золота, где в последствии был образован и населенный пункт, пытались убедить, что это никакая не историческая политика, а чуть ли не требование времени и рынка. И, как бы часть населения не выступала против нового имени города, что сигнализировало о расколе в обществе по поводу этой идеи, в итоге местная власть решила по-своему.

Когда же Олжас Сулейменов, по сути, предлагает то же самое для южной столицы (повысить туристическую привлекательность города), то в ответ либо звучат комментарии от представителей власти, что он вносит раскол в общество, либо вообще его интервью после опубликования корректируются, или и вовсе удаляются и изымаются со всем тиражом. Налицо двойные стандарты.

Не ребрендинг и не финансовая необходимость, зачем тогда избавляться от "старых" названий?

Складывается впечатление, что смена приоритетов у власти происходит тогда, когда звучат инициативы бесповоротно распрощаться в топонимике и ономастике со всем, что нас может "задержать" в так называемым общем историко-культурным пространстве, доставшемся нам после Советского Союза. Или, проще говоря, идеи десоветизации в подавляющем большинстве случаем находят поддержку у местных властей. Такие предложения реализуются без учета крупных расходов и возможного раскола в обществе. Хотя русские названия, и позднее – советские, на карте Казахстана – это далеко не всегда факт переименования ранее существовавшего населенного пункта с казахским топонимом.

Когда же звучат предложения сохранить или возродить символы (названия городов, улиц и пр.), напоминающие нам что мы все вышли из одной "советской (евразийской) рубашки", то они цензурируются.

Проблема тут заключается еще в том, что переименование – это и отказ от определенного пласта своей истории, а соответственно отказ или дискредитация достижений народа Казахстана, которые были совершены в конкретный период. Как скажется такая фрагментация собственной истории в будущем трудно спрогнозировать, но иногда складывается впечатление, что об этом мало кто задумывается.

Максим Крамаренко
5.10.21

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633508520
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