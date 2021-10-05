Грефо-подпольщицу Ракову схватили рос-полицаи. А Германа все нет...

12:57 06.10.2021

Бывший заместитель главы Министерства просвещения России Марина Ракова задержана, она находится в Главном следственном управлении МВД России по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.



"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой", - рассказала Волк.



Как сообщалось ранее, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн. рублей. По ее делу были арестованы трое подозреваемых: бывший генеральный директор ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максим Инкин, его бывший заместитель Евгений Зак и юрисконсульт Кристина Крючкова. Сама экс-замминистра была объявлена в розыск.



Как заявили эксперты, дело Раковой связано с образовательной сферой.