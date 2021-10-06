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Почему Баку и Тегеран начали балансировать на грани войны? - С.Тарасов
13:03 06.10.2021

6 октября 2021 |
Ст.Тарасов

Израильтяне заверили азербайджанских коллег "в готовности оказать поддержку в случае враждебных действий с иранской территории". Тегеран ответил. Председатель Стратегического совета Ирана по международным отношениям Камал Харрази заявил, что "у Азербайджана не должно быть иллюзий на счет иностранных сил в вопросах безопасности". Баку закрыли иранское воздушное пространство для полетов в Нахичевань. Что дальше?
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя заявления из Тегерана о том, что Баку "привлек в этот регион Израиль", заявил, что иранскому руководству придется отвечать за свои слова, добавив, что обвинения в адрес азербайджанской стороны - "это клевета".

Напомним, накануне иранский министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян обвинил Израиль в том, что он пытается воспользоваться сложной ситуацией, связанной с Нагорным Карабахом. По его словам, "израильтяне присутствовали на азербайджанской территории в ряде регионов Азербайджана". Есть некоторые уточнения. Тегеран обвиняет Азербайджан в размещении в период войны в Карабахе израильских военных специалистов. Судя по всему, речь идет о подразделениях израильской радиоэлектронной разведки, присутствие которой могли зафиксировать иранские спецслужбы. А сейчас, как считает бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Киюмарс Хейдари, на территории Азербайджана "находятся израильские прокси и боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России)".

Иранский экс-дипломат Амир Мусави в интервью телеканалу "Аль-Маядин" привел некоторые детали. По его сведениям, "в Азербайджане находится 1000 израильских специалистов и 1800 террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России)". Дело дошло до того, что в острую дискуссию между Баку и Тегераном решил вмешаться посол Израиля в России Александр Бен Цви, который назвал "большой глупостью" и "фантазиями" сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе". И уточнил, что "если мы говорим о районе Нагорного Карабаха, то там находятся российские и турецкие военные". В данном случае мы видим определенные нюансы в трактовке ситуации, которые допускают все участники этой интриги на фоне сползающей чуть ли не к открытой конфронтации Баку и Тегерана с вводом в ситуацию израильского фактора. Судя по всему, используются сведения иранской разведки. Согласно тем же данным, в Зангелане якобы существуют израильские радиолокационные установки.

Но проверить достоверность таких данных по открытым источникам не представляется возможным. Поэтому интрига тут в том, что сложно определить: данная проблема создана Ираном искусственно или она рассматривается им как реальная в политическом и в геополитическом смысле. Было бы, к примеру, интересно узнать детали беседы на эту тему в Тегеране министра иностранных дел Абдоллахияна с послом Азербайджана. Кстати, как сообщает иранское агентство IRNA, Абдоллахиян намерен обсуждать эту проблематику в Москве, куда он прибыл для участия в переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Очевидно, что оценки и сведения, высказываемые на таком уровне, не могут подменяться рассуждениями общего характера. Тем более что из всех обозначенных экспертами раздражающих причин (недовольство усилением Турции в регионе после второй карабахской войны, проблемы с транспортной коммуникацией между Ираном и Арменией), по мнению американского издания EurasiaNet, "ни одна не может служить убедительным объяснением возрастающей масштабности противостояния между Азербайджаном и Ираном".

К неназванным публично проблемам эксперты относят опасения Тегерана по поводу потенциальной возможности получить при помощи определенных внешних сил восстание в населенных азербайджанцами районах страны с последующим выходом Южного Азербайджана из состава Ирана. Это обусловлено историческими причинами. До XIX века часть территории современного Азербайджана входила в состав Персидской империи. В 1828 году они вошли в состав Российской империи. Сам Азербайджан в 1991 году после распада СССР обрел независимость. После чего в нескольких провинциях Ирана - Ардебиле, Восточном и Западном Азербайджане, где преобладает азербайджанское население, - начали активизироваться сепаратистские настроения. Особенно они стали заметны после победоносной для Азербайджана второй карабахской войны. А в США никогда не делали секрета из того, что в борьбе против Ирана могут использовать этнические факторы.

Эта тема в реальной политике в зависимости от конкретной ситуации то выходила, то исчезала, но теперь, после ухода американцев и их союзников из Афганистана, может быть реанимирована Израилем в качестве болезненного рычага воздействия против Тегерана. Дело в том, что тюркоязычное население северо-западных провинций Ирана (азербайджанцы) всегда было политически активным, оказывало заметное влияние на ход и развитие общеиранских политических процессов. Потому, что азербайджанцы в Иране не просто этническое меньшинство, а один из государствообразующих этносов, представители которого занимают важные позиции в политике, администрации, религиозной организации и экономике страны. Сейчас, когда США активно используют курдский фактор в Ираке и в Сирии, раскачивают курдскую проблему и в Иране, видимо, кто-то из внешних игроков решил, что наступил момент для подключения к этим процессам и иранских азербайджанцев.

При этом события развиваются своеобразно. Внешне Тегеран представляет ситуацию как потенциальную "угрозу" со стороны Баку. Однако в самом Иране есть силы, которые при определенных условиях и обстоятельствах готовы выступить с притязаниями на Азербайджан, который до его присоединения к России в XIX веке был иранской провинцией. Не случайно некоторые иранские политики заявляют, что "Алиев должен править своей страной так, чтобы Тегеран не затребовал территории Азербайджана обратно". Отсюда и требования к Баку прекратить сотрудничество с Израилем. И еще. Развитие событий в Иране не может не касаться кардинальных интересов Турции, позиции которой заметно окрепли в Закавказье после карабахской войны. Вспомним, как болезненно в Тегеране восприняли заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре прошлого года на военном параде в Баку по случаю победы в карабахской войне, когда он в своем выступлении процитировал отрывок из поэмы азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде о разделе земель южнее и севернее Аракса в результате Гюлистанского (1813 год) и Туркменчайского договоров (1828 год).

Тогда иранское государственное информационное агентство ISNA заявило, что стихотворение, которое читал Эрдоган, является "одним из сепаратистских символов пантюркизма, демонстрацией стремления Турции подмять под себя Закавказье, сделав его частью "новой Османской империи". Нервозно в Тегеране восприняли и стремление Алиева наладить отношения между Израилем и Турцией. В этой связи турецкие СМИ сообщали, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время телефонного разговора со своим израильским коллегой заявил, что "сейчас хорошее время для Израиля и Турции, чтобы преодолеть препятствия". Так что по большому счету дыма без огня не бывает. Ворох проблем во взаимоотношениях между Баку и Тегераном, о которых стороны до поры до времени предпочитали не говорить громко, стал вылезать наружу. Тем самым впервые за последние 30 лет Иран решил дать понять, что Азербайджан как с севера с Россией, так и с юга граничит с "великим государством" Ираном, и что большая часть территории нынешнего Закавказья относится к зоне его исторических интересов, а не Турции.

Масло в огонь подливают и появившиеся сообщения в израильской прессе о том, что в условиях обострившегося кризиса в отношениях с Тегераном в Баку направилась делегация израильских силовых структур. Израильтяне, как говорится в одной из публикаций, "заверили азербайджанских коллег в готовности оказать поддержку в случае враждебных действий с иранской территории". В этой связи появилось заявление председателя Стратегического совета Ирана по международным отношениям Камала Харрази относительно того, что "у Азербайджана не должно быть иллюзий насчет иностранных сил в вопросах безопасности". Кстати, Тегеран решил закрыть свое воздушное пространство для полетов в Нахичевань, что связано с проходящими там турецко-азербайджанскими военными учениями "Непоколебимое братство - 2021", у которого будет еще и второй этап. Пролонгация этого мероприятия является прямым ответом на учения "Покорители Хайбара", которые в эти дни проводит Иран на границе с Азербайджаном.

Пока все наблюдают за районами на севере Ирана и внимательно следят за риторикой Баку и Тегерана, не говоря уже об Анкаре, Иерусалиме, Москве и Вашингтоне. Удастся ли крупным региональным игрокам миром разрешить возникшие противоречия между Азербайджаном и Ираном или события станут развиваться по негативному сценарию, покажут ближайшие дни.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633514580
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