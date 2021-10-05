Ядерное обострение: Индия и Китай стоят на грани вооруженного конфликта

13:16 06.10.2021

В Гималаи стянуты тысячи военнослужащих



Ксения Логинова



Индия и Китай вновь оказались на пороге военного столкновения. Пекин и Нью-Дели активно наращивают инфраструктуру на границе, многотысячные воинские контингенты направлены в Гималаи. Одно неловкое движение может привести к обострению ситуации. О том, как две ядерные державы с самым большим населением на планете балансируют в горах между войной и миром, - в материале "Известий".



Готовы к неожиданностям



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"Китай увеличил воинский контингент вдоль границы длиной 3,5 тыс. км. Это вынуждает Индию принять ответные меры", - заявил командующий сухопутными войсками Индии генерал Манодж Нараване. Мы готовы к любым неожиданностям".



В Пекине ответственность возлагают на Нью-Дели. Власти КНР уверены: индийские военные незаконно проникают на китайскую территорию. В Нью-Дели эти сообщения опровергают. Обе стороны направили в Гималаи тысячи солдат. Как отмечает The New York Times, индийские власти перебросили в горы некоторые части, ранее базировавшиеся вдоль границы с Пакистаном. Противостояние нарастает.



Многие в Индии опасаются, что страна может оказаться втянутой в войну на два фронта. На помощь Пекину может прийти его младший союзник - Исламабад. И даже если до полномасштабной войны дело не дойдет, конфронтация на границе еще больше потреплет индийскую экономику, которая сейчас и так переживает тяжелые времена.



При этом пойти на уступки Пекину в Нью-Дели тоже не могут - слишком сильные антипакистанские и антикитайские настроения царят в обществе.



Долгий территориальный спор



В июне прошлого года две страны уже находились на грани самого серьезного за полвека столкновения. В долине Ладакх пограничники, вооруженные палками и камнями, сошлись врукопашную. В драке участвовали около 500 человек с обеих сторон, несколько десятков погибли. Ответственность за произошедшее стороны по традиции возложили друг на друга.



Конфликты на границе возникают регулярно. Четыре года назад столкновения шли на плато Доклам, потом военные забрасывали друг друга камнями у озера Пангонг-Цо в Ладакхе, дрались у заставы в штате Сикким.



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Территориальный спор корнями уходит во времена Британской империи, когда две условные границы разделили Китай и Британскую Индию: "линия Макмагона" и "линия Арда-Джонсона". Индийцы признали раздел, а китайцы - нет, заявляя, что из-за этого они лишились больших территорий. В 1959 году свое возмущение они выразили в дипломатической ноте, через три года после этого началась война.



Индийские военные до сих пор не могут простить Китаю тогдашнего сокрушительного поражения. Пекин получил стратегически важный регион Аксайчин, связав таким образом два самых нестабильных региона - Синьцзян и Тибет. Индийцы считают эти территории частью своего региона Ладакх.



Границы, образовавшиеся после этого конфликта, называют линией фактического контроля. Ее так и не демаркировали, поэтому Нью-Дели и Пекин понимают ее по-разному. Решить проблему спорной территории стороны пытались не раз, осложняет ситуацию взаимное недоверие. Периодически здесь происходят стычки.



От Нью-Дели решение территориального вопроса требует большего политического мужества. Наиболее плотно к решению этой проблемы индийские власти подошли в 2000-е годы. Тогда правительство возглавлял премьер Ваджпаи. Но он проиграл выборы. Дело в том, что в глазах избирателей непопулярен любой политик, готовый пойти на уступки в ситуации с Ладакхом. Для того чтобы договориться с Пекином, нужно в первую очередь обеспечить стабильную внутреннюю обстановку.



Нынешний индийский премьер Нарендра Моди не раз заявлял, что хотел бы как можно скорее урегулировать этот территориальный спор. Но дальше слов дело не шло.



Кто первым ударит



В Гималаях территория гористая и малозаселенная, жители в основном занимаются скотоводством. Граница не демаркирована, постоянных лагерей нет ни у одной из сторон. Это держит в напряжении и Китай, и Индию. Страны не доверяют друг другу, поэтому если одна сторона начинает строить инфраструктуру, вторая делает то же самое, рассказал в беседе с "Известиями" старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Куприянов. "Нынешнее обострение, скорее всего, связано с тем, что китайцы сейчас готовятся к зиме и активно строят пограничную инфраструктуру, создают более комфортные условия для своих солдат, строят новые дороги, подтягивают вооружения. Они не собираются никуда уходить с этих мест. Индийцы тоже активно развивают инфраструктуру: строят дороги, в частности в Ладакхе", - пояснил индолог.



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Индийцы как раз закончили возведение в регионе тоннеля, который позволяет при необходимости оперативно перебрасывать силы из Кашмира в Ладакх. Это очень беспокоит китайцев. "Если индийцы начинают патрулировать территорию, китайцы воспринимают это как вторжение, начинают подтягивать войска, в Нью-Дели это воспринимают как попытку усилить группировку, перебрасывают своих силы, Пекин делает то же самое. Так продолжается до тех пор, пока очередная военная группа по переговорам не согласует отвод войск", - считает Куприянов.



Осложняет ситуацию и то, что Вашингтон в настоящий момент - открытый враг Пекина, отметил в разговоре с "Известиями" старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Американцы не скрывают своих планов втянуть Нью-Дели в сдерживание КНР. Американцы заинтересованы в том, чтобы конфликт между Индией и Китаем лишь разрастался. В то время как главная задача Пекина и Нью-Дели - нормализовать отношения. Важно вначале снизить напряженность, потом уже перейти к диалогу. Проблема с Гималаями очень сложна, вряд ли она решится в ближайшем будущем", - пояснил политолог.



При этом, несмотря на все трудности, обе страны заинтересованы в том, чтобы положить конец территориальному спору, поскольку ни Пекину, ни Нью-Дели война не нужна.