Китай предупредил о близости Третьей мировой войны

13:44 06.10.2021

Третья мировая война может начаться "в любое время" из-за действий США и Тайваня, утверждает китайская газета Global Times, которую поддерживают власти КНР. 5 октября Китай направил десятки военных самолетов в воздушное пространство островного государства.



Как утверждают журналисты издания, "сговор" между Вашингтоном и Тайванем был действительно "дерзким". И теперь ситуация практически потеряла "всякое пространство для маневра, балансируя на грани противостояния". Также в статье говорится, что народ Китая якобы готов поддержать полномасштабную войну с США. Тайвань же там предостерегают от "игры с огнем".



Как напоминает Daily Mail, британский корабль HMS Queen Elizabeth уже провел совместные учения в Филиппинском море с двумя американскими авианосцами. Это "Рональд Рейган" и "Карл Винсон". В маневрах участвовал и японский вертолетный эсминец JS Ise. Прошедшие учения, как сообщает британское издание, привели Пекин в ярость.



Ранее в Интернете спрогнозировали скорую войну между Тайванем, считающим себя суверенным государством, и Китаем, который считает островное государство своей территорией. Обстановка там обострилась после того, как китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство 1 и 2 октября. Настоящий горячий конфликт якобы может разгореться уже в ближайшие месяцы.



Впоследствии президент Тайваня Цай Инвэнь предупредила о "катастрофических последствиях", если контроль над островом перейдет к континентальному Китаю. По ее словам, Тайбэй "сделает все возможное, чтобы защитить себя" от все более напористого Пекина.



Также реакцией отметились правительство Австралии и госдепартамент США. Они призвали Пекин прекратить угрозы или применение силы. Также Госдеп выразил "озабоченность" военной активностью материкового Китая возле острова Тайвань и назвал ее провокационной. Однако пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявил, что Тайвань является частью Китая, и США не имеют права делать безответственные комментарии по тайваньскому вопросу.