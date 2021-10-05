Узбекистан отказался обсуждать с США вопрос использования военных баз

13:51 06.10.2021

Узбекистан отказался вести переговоры с США о предоставлении своих военных баз для размещения техники и сил операций НАТО в Афганистане. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает портал Nuz.uz со ссылкой на заместителя председателя Сената республики Садыка Сафаева.



По словам политика, узбекские власти не могут вести такой диалог в принципе, так как это не позволяет законодательство. При этом обращались ли представители Вашингтона к Ташкенту с соответствующей просьбой, не сообщается.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Соединенные Штаты заинтересовались возможным использованием российских военных баз в Средней Азии. По данным издания, такую возможность обсуждали глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов на очной встрече в Финляндии 22 сентября.



Аналогичные сведения поступали и по поводу военных объектов Узбекистана и Таджикистана. Американская сторона объясняет это необходимостью сдерживания боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в РФ).