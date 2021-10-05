Путин подсадил Эрдогана на "Аккую". Анкара хочет еще парочку российских АЭС

15:20 06.10.2021

Путин подсадил Эрдогана на "Аккую"



София Сачивко



Анкара предлагает России подумать о строительстве еще двух атомных станций в Турции, помимо уже строящейся АЭС "Аккую". Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о проектах в Синопе и Игнеаде на берегу Черного моря.



Наиболее проработана площадка возле города Синоп, где подготовительные работы по строительству АЭС и центра ядерных технологий велись с 2008 года. Планировалось, что японско-французский консорциум построит четыре блока на 4,6 ГВт, однако стороны не сошлись в цене, так как за время переговоров она выросла в 2 раза - до $ 44 млрд.



Не продвигается и проект в Игнеаде, соглашение о начале эксклюзивных переговоров о котором с китайской SNPTC и американской Westinghouse было подписано в 2014 году, а запуск станции планировался в 2023-м.



В то же время первый блок "Аккую", строительство которой началось в 2018-м, может быть запущен как раз в 2023 году.



"Мы всегда открыты к обсуждению возможностей, расширяющих наше сотрудничество с турецкими партнерами", - заявил представитель "Росатома".



При этом в госкорпорации отмечают, что могут использовать в новых проектах наработки АЭС "Аккую", в том числе налаженные каналы взаимодействия с регулирующими органами Турции.



Проект первой атомной станции в Турции, стоимостью около $ 22 млрд, будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Это первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй"). На его реализацию, напоминает издание, госкорпорация получила в 2015 году 51 млрд руб. из бюджета, привлекла еще $ 700 млн кредитов в Сбербанке и Совкомбанке, а также вкладывает свои средства. Планы по продаже 49% "Аккую" турецким инвесторам пока не реализованы.



Аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев отмечает, что вопросы энергетического обеспечения и национальной энергетической безопасности в этом году вдруг стали необыкновенно насущными.



- Ситуация с дефицитом газа в Европе и взлетом цен на него обнажила целый ряд проблем. Оказывается, значительная часть государств не имеет никаких резервных каналов обеспечения своих экономик энергией на случай возникновения каких-либо проблем - будь то политические, технические, техногенные и т. д.



Более того, "зеленая" энергетика, на которую так уповали европейцы, тоже оказалась крайне уязвимой. Выяснилось, что ветряные, приливные и солнечные электростанции способны обеспечить достаточное количество энергии только в неких "идеальных" условиях. Малейший сбой - и большинство стран Старого Света оказались перед неприятной перспективой провести зиму в холодных квартирах.



На этом фоне многие государства обеспокоились обеспечением своих экономик надежными и стабильными источниками энергии. И если Россия в этом плане находится в крайне выигрышном положении из-за большого количества природных ископаемых углеводородов и прекрасных гидроресурсах, то некоторые страны подобных резервов не имеют.



Так что желание Турции построить еще две атомные электростанции вполне понятно. Топливо для АЭС мы производим в достаточных объемах, свои контрактные обязательства выполняем безупречно, качество наших станций находится на высоком уровне.



"СП": - Насколько экономически выгодно России вкладывать деньги в новые турецкие АЭС?



- Для России подобная идея также крайне выгодна, особенно, если платежи за выполненные работы мы будет получать в срок. Ведь вопрос не ограничивается только возведением АЭС - требуется еще и постоянное обеспечение их соответствующим топливом, что тоже будем делать мы. А это - источник дальнейших валютных поступлений в страну.



В этом свете хотелось бы надеяться, чтобы договоренности по своевременной оплате были полностью соблюдены и учтены уже на этапе согласования и заключение контрактов, а политические риски минимизированы.



Предыдущие конфликты с Турцией уже не раз демонстрировали тот факт, что зачастую позиция руководства этой страны прогнозируется с трудом и подвержена темпераментным и необдуманным решениям. Полагаю, что в этот раз будут предусмотрены соответствующие гарантии, снижающие риски невыполнения турецкой стороной своих обязательств.



Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной турции Амур Гаджиев предлагает посмотреть на проект "Аккую", который развивается достаточно успешно.



- В его рамках существуют различные направления, в том числе гуманитарного характера, социального бизнеса. Это означает, что идет увеличение. Если не крупных инвесторов, то, как минимум, среднего звена и малого бизнеса, увеличение поставщиков, а в какой-то части и участников данного проекта.



Выгода для России, если мыслить экономическими категориями, надо признать не велика, тем не менее есть определенные соглашения и гарантии на поставку электроэнергии, которая будет производится данной атомной станцией. Оно подписано турецким оператором по поставке электроэнергии населению. Сумма зафиксирована и устраивает и российскую, и турецкую стороны. Сбыт будет постоянный, стабильный.



"СП": - А с политической точки зрения?



- Здесь ситуация для России гораздо привлекательнее, поскольку речь идет о фактической монополии на строительство атомной станции и по контролю развития турецкой атомной энергетики. Россия - одна из ведущих стран в атомной энергетике и пользуется особым доверием со стороны МАГАТЭ. Политические дивиденды сулят России неплохие выгоды.



Учитывая, что атомный проект, как неоднократно говорили представители "Росатома", это проект навек - сначала строительство, потом несколько десятилетий эксплуатация, потом вывод из нее. То есть около ста лет Россия будет занимать ведущую роль в турецкой атомной энергетике. Это инвестиция в будущее, инвестиция в геополитику.



"СП": - Какие проблемы возможны при строительстве новых АЭС, если Россия на это согласится?



- Синоп - это черноморское побережье. Если в Средиземноморье станция строится в непосредственной близости от Кипра, соответственно, это вызывает недовольства его властей и Греции, то в рамках Синопской АЭС недовольства со стороны соседних государств быть не должно.



По Синопе есть конкретные бейджи, предложения, технико-экономическое обоснование.



"СП": - А Игнеада?



- Проект по строительству атомной станции в этом регионе я не видел. Думаю, это вопрос не ближайшего будущего.



"СП": - Не секрет, что "Аккую" строится за российский счет и турецкие инвесторы не спешат разделить это бремя. Стоит ли рассчитывать на то, что на сей раз турецкие или иные инвесторы готовы будут принять участие в проектах?



- После запуска первого энергоблока "Аккую", мне кажется, они пойдут. Другое дело, что они очень осторожно подходят к проектам, но это, скорее, связано с тем, что атомная промышленность для Турции - это новое направление. Даже турецкое законодательство в области атомной промышленности сформировалось фактически благодаря российским специалистам, формулировки возникли в рамках проекта "Аккую".



Пока не ясны зона ответственности, субсидиарная ответственность, какова в случае инвестиций доля ответственности государства и частного бизнеса, застройщика, оператора. Эти вопросы должны получить ясность в скором времени, после этого, мне кажется, турецкий бизнес пойдет. Пока есть риски, которые его удерживают от полного вовлечения в данные проекты со своим капиталом.