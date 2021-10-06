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Как борются с магнатами криптовалютного бизнеса в Китае, - В.Прохватилов
16:35 06.10.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.10.2021
О борьбе с магнатами криптовалютного бизнеса в Китае
В КНР задержано более 170 преступных групп, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег

По данным китайского бизнес-агентства Jiemian News, в 20 китайских провинциях установлены ограничения на потребление электроэнергии для промышленных предприятий и жилых домов.

В провинции Цзянсу 143 предприятия полностью остановлены, более тысячи предприятий вынуждены работать по схеме "два через два". В провинции Гуандун отдельные предприятия перешли на функционирование "два через пять". Власти приказали им держать потребление электроэнергии на 15% ниже полного уровня загрузки. В провинции Чжэцзянь закрыты около 160 компаний и заводов, в провинции Ляонин в 14 городах отключена электроэнергия.

В качестве причин введения ограничений на потребление электроэнергии называют рекордно высокие цены на газ и уголь и жесткие экологические требования правительства КНР. 4 октября цена на газ в Европе впервые превысила $1200 за 1000 кубометров. Вслед за газом взлетели котировки угля, которые в Европе достигли рекордного уровня с 2008 года.

У китайских властей есть возможность увеличить выработку электроэнергии, нарастив угольную генерацию, которая дает около 70% всей электроэнергии страны, но сейчас Пекин на это не идет. Отмечается стремление китайских властей оздоровить экологическую обстановку в стране перед зимней Олимпиадой.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В дальнейшем, однако, Китай вовсе не планирует отказываться от угольной генерации, а, напротив, намерен ее наращивать. Только за 2020 год в самом Китае построили в три раза больше угольных электростанций, чем во всем остальном мире, – 38,4 ГВт новых мощностей (в остальных странах 11,9 ГВт). Страна планирует возвести еще 300 таких объектов. Более того, Китай увеличивает собственную добычу угля. В 2021 году возобновилось производство на закрытых ранее угольных шахтах на севере страны. За счет них планируется нарастить добычу угля на 110 млн тонн. В 2020 году она составила 3,84 млрд тонн.

Запущенная Пекином процедура нормирования потребления электроэнергии, скорее всего, призвана стать инструментом краткосрочного снижения выбросов CO2 в атмосферу (на период подготовки и проведения Олимпиады), но правительство столкнулось с взлетевшими ценами на большинство энергоносителей.

Ситуация в китайской энергетике напоминает вызванный западными финансовыми структурами обвал фондового рынка Китая в июне 2015 года. Китайское руководство обвинило в нем банковский холдинг Morgan Stanley, манипулировавший ценами на товарном рынке. Китайские власти вышли из финансового кризиса 2015 года, резко ограничив возможности иностранных спекулянтов по подрыву фондового рынка страны.

В этом же русле протекает, если присмотреться, и нынешний энергетический кризис в Китае. Приняв меры энергоэкономии на фоне резкого скачка цен на уголь, китайские власти объявили войну магнатам криптовалютного бизнеса и изгоняют их из страны. Борьба с изготовителями биткойнов ведется с прошлого года. По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, в апреле 2020 года на долю Китая приходилось 65 процентов всей мировой вычислительной мощности (хешрейта) биткойнов.

Китайский майнинг сосредоточен в четырех китайских провинциях: Синьцзян, Внутренняя Монголия, Сычуань и Юньнань. В этих провинциях потребление электричества на майнинг криптовалют достигло почти 10% от суммарного энергопотребления данных регионов. По сути, все вводимые новые энергомощности сжирались биткойновской мафией.

В июне 2020 года правительство провинции Юньнань приказало закрыть 64 несанкционированных предприятия по майнингу криптовалют. В качестве основания для закрытия были указаны уклонение от уплаты налогов и риски безопасности, в том числе в связи с несанкционированным подключением предприятий к местным гидроэлектростанциям. Майнеры попросту воровали электроэнергию.

В мае началось тотальное наступление на китайских криптовалютчиков. Вначале с грозными заявлениями "о необходимости предотвращения риска ажиотажа при операциях с виртуальной валютой" выступили Народный банк Китая, Национальная ассоциация интернет-финансов, Банковская ассоциация Китая и Ассоциация платежей и клиринга. Затем финансовый комитет Госсовета КНР запретил покупку криптовалют, любую связанную с ними инвестиционную деятельность и обмен криптовалют. В конце июня Народный банк Китая запретил майнинг криптовалют.

После этого криптовалютный бизнес ушел в офшоры, а многие майнеры стали уезжать из Китая. В криптовалютных кругах заговорили о "великой миграции майнинга". Самыми популярными странами, в которые они направились, стали США, Канада и Казахстан.

Алехандро Де Ла Торре, вице-президент майнингового пула Poolin со штаб-квартирой в Гонконге, заявил телеканалу CNBC: "Мы не хотим каждый год сталкиваться с каким-то новым запретом в Китае… и именно поэтому мы переезжаем в США и Канаду".

В начале июня 2021 года китайская полиция в рамках общенациональной кампании по борьбе с отмыванием денег, которая получила название Operation Card Breaking, арестовала более тысячи человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания мошеннических доходов. Как сообщает Министерство общественной безопасности Китая, задержано более 170 преступных групп, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег.

Согласно официальному заявлению министерства, преступники взимали со своих клиентов комиссию в размере от 1,5 до 5% за конвертацию незаконных доходов в криптовалюту через криптобиржи. Китайская ассоциация платежей и клиринга утверждает, что почти 13% игорных сайтов поддерживают использование криптовалют, при этом используемая виртуальными деньгами блокчейн-технология усложняет властям отслеживание движения денег.

В сентябре 2021 года власти обратили внимание на майнеров, которые маскируются под "исследователей данных" и операторов дата-центров. В сентябре резко выросло число проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконной майнинговой активности.

"Парни из китайского МГБ подсоединяются к пулам майнеров, смотрят на хешрейт, потом дергают вниз рубильник и, если у пула просели мощности, бегут инспектировать объекты в обесточенном регионе", – пишет из Гонконга российский IT-эксперт Руслан Карманов.

24 сентября Народный банк Китая опубликовал на своем сайте разъяснение: все криптовалюты не являются фиатными деньгами и любые операции с ними незаконны. Транзакции, связанные с криптовалютой, включая услуги, предоставляемые офшорными биржами местным резидентам, являются незаконной финансовой деятельностью, говорится в заявлении НБК. В результате котировки Bitcoin, Ethereum и других криптовалют резко упали.

Собственно, энергетического кризиса как такового в Китае нет. Есть плановые отключения электроэнергии, которые, как подметил российский эксперт Владимир Павленко, происходят в шахматном порядке, то есть в полном соответствии с планами правительства.

Столь же осмысленны действия китайских властей в отношении терпящего бедствие оператора жилой недвижимостью Evegrande. Безнадежные долги этой компании, слишком увлекшейся спекуляциями на рынке недвижимости, превышают $300 млрд. Однако сектор недвижимости КНР огромен. По данным Goldman Sachs Group Inc., общая стоимость рынка в 2019 году составила $52 трлн, что вдвое превышает объем рынка жилого жилья в США, сообщает The Wall Street Journal. Даже если спекулянты из Evegrande потерпят катастрофу и разорятся, китайская экономика "не заметит потери бойца". Катастрофы не будет. Правительство КНР приняло решение частично национализировать компанию и подвергнуть ее реструктуризации. "Президент Китая Си Цзиньпин пытается умерить одержимость страны собственностью и заявил, что "жилье предназначено для жизни, а не для спекуляций"", – пишет Nikkei Asia.

Источник - fondsk.ru
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