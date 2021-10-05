В Казахстане отменяют требование указывать на вывесках надписи на русском языке

16:53 06.10.2021

Нижняя палата казахстанского парламента одобрила поправки, по которым при размещении визуальной информации перевод на русский язык будет необязателен. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает портал informburo.kz.



Депутаты приняли во втором чтении поправки по вопросам визуальной информации и передал законопроект в сенат.



Как сообщил депутат Берик Абдыгалиулы, поправки предусматривают размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.



В действующем сегодня законе о языках бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках. Товарные ярлыки (этикетки) со специальными сведениями, маркировки, инструкции к товарам, производимым в Казахстане, должны содержать необходимую информацию на государственном и русском языках.



Депутаты также внесли поправки, направленные на:



изложение традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке;

изложение бланков и вывесок негосударственных организаций на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках. При этом в случае, если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в РК, то они излагаются в неизменном виде;

изложение надписи на дорожных знаках на государственном языке, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК;

приведение в соответствие норм законодательных актов по вопросам размещения текстов визуальной информации в соответствии с требованиями Закона "О языках в Республике Казахстан".

Кроме этого внесены нормы, предусматривающие совершенствование законодательства в религиозной сфере. Так, переводится на уведомительный порядок процедура информирования о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий, изменены требования при регистрации региональных религиозных объединений, уточнены гражданские права верующих и не верующих, расширен круг лиц, привлекаемых к проведению религиоведческой экспертизы.