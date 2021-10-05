Станут ли воевать Баку и Тегеран и при чем тут Израиль и Турция, - И.Джорбенадзе

19:54 06.10.2021

Ссора Ирана и Азербайджана, бряцающих оружием, поставила острый вопрос: удастся ли сохранить мир на Южном Кавказе.



До недавнего времени Ильхам Алиев охотно ездил в Иран, и вообще - больших проблем между странами не было.



Не успела отгреметь вторая карабахская война, как в регионе Южного Кавказа произошел крайне неприятный инцидент: еще недавно находящиеся в нелегких, но вполне приличных отношениях Азербайджан и Иран, затеяли свару. Речь не о том, "кто прав, кто виноват", и "кто начал первым", а о шансах на сохранение стабильного мира и безопасности в регионе, пережившем с началом распада Советского Союза несколько войн.



И почему речь идет об Азербайджане и Иране, который в прошлогодней карабахской войне не поддержал ни Ереван, ни Баку, заняв нейтральную позицию; сотрудничал с обеими странами и даже поздравил Азербайджан с победой, хотя, по идее, замороженное состояние карабахского конфликта его вполне должно было устроить. Так что же случилось, каковы взаимные претензии, и чем может закончиться ирано-азербайджанская свара, в которой фигурируют и другие игроки?



Если брать внешнюю сторону вопроса, обмен "любезностями" между Баку и Тегераном начался после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому информагентству Anadolu выразил свое недоумение по поводу проведения Ираном военных учений на границе с АР. И впрямь удивительно - раньше Тегеран, даже во время затянувшегося карабахского конфликта, который прямо мог отразиться на безопасности его рубежей, никаких маневров в этой зоне не проводил.



А тут вдруг, 1 октября, на северо-западе ИРИ, известном как Иранский Азербайджан, начались масштабные учения "Покорители Хайбера" с участием, по разным данным, 30 - 40 тыс. военных, танков, крупнокалиберной артиллерии, систем ПВО и т. д. О дате их завершения ничего не известно.



У Москвы все больше резонов "сдать" Ереван Анкаре

В ответ на слова Алиева, МИД ИРИ заявил, что "Иран никогда не потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ". Проведение военных учений, заявил Тегеран, является его суверенным правом. Что подразумевается под присутствием "сионистского режима" и "изменением границ", будет сказано ниже.



Здесь же заметим, что Азербайджан быстро сориентировался и уже 2 октября привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. А 5 - 8 октября он, совместно с Турцией, проведет военные маневры "Нерушимое братство-2021" в Нахичевани, то есть у границ Армении и Ирана.



Обратим, кстати, внимание на то, что недавно распространилась информация, в соответствии с которой Азербайджан и Турция готовятся захватить Сюник (территория Армении) для создания Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой и Турцией. Возможно, это "утка". Но ранее Алиев предупреждал, что соответствующий проект осуществится, "хочет того Армения или нет". Однако военное участие Турции не упоминалось.



Коридор не только соединит "метрополию" с ее автономией и Турцией, но и, как планируется, станет важным звеном транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг - этим он заметно повысит значимость Азербайджана как транспортного хаба. Турция сможет перевозить свои товары в Центральную Азию более коротким путем; Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, прерванное уже более 30 лет назад (оно осуществлялось по территории Грузии до войны с Абхазией), и Ираном.



Но, как видно, последний полагает, что Зангезурский коридор угрожает его безопасности. Он действительно несколько отсекает Исламскую Республику от Армении, являющейся единственной страной ЕАЭС, граничащей с Ираном, имеющим зону свободной торговли с Евразийским союзом. Уж не это ли подразумевал Тегеран, говоря об опасности геополитического изменения региона. А также возросшее влияние Турции, о чем Иран пока умалчивает, поскольку имеет конкретные и разнообразные, хотя и не вполне ровные партнерские отношения с Анкарой.



О чем Баку, Ереван, Москва и Анкара пока говорят шепотом

Напомним, Иран, в контексте своей безопасности, подчеркнул, что "никогда не потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий" вблизи своей границы. Уж не здесь ли "зарыта" самая "злая собака", то есть сотрудничество Азербайджана и Израиля? По версии Тегерана, эти две страны связывают не только поставки израильских беспилотников в АР, но и использование этой республики для "шпионства" и наблюдения за ИРИ.



Как передает информагентство IRNA, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что "Вслед за освобождением Нагорного Карабаха произошли прискорбные события… Израиль попытался максимально использовать эту возможность, и в результате его безуспешной попытки приблизиться к границам Ирана, установил свое присутствие в ряде регионов Азербайджана".



В ответе, данном накануне, Алиев назвал обвинения Ирана необоснованными: "Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят - где здесь Израиль? Здесь нет ни одного человека, ни одного здания". На встрече с общественностью Джебраильского района, граничащего с Ираном, он потребовал от Тегерана доказательств израильского присутствия. "Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем позволить кому бы то ни было фабриковать против нас беспочвенную клевету", - сказал азербайджанский лидер. И предупредил: безосновательные обвинения "не останутся без ответа".



Но, строго говоря, Азербайджан нужен Израилю вовсе не потому, что тот покупает у него небольшое количество вооружения, а в качестве плацдарма для противодействия ИРИ в регионе. То есть Тель-Авив преследует собственный геополитический интерес - другое дело, насколько глубоко Алиев позволит ему пустить корни в Азербайджане.



Словом, вот как получилось: решение карабахской проблемы даже на том уровне, на котором оно сейчас существует, оказалось далеко не местечковым делом. Несмотря на бряцание оружием, затеянное Ираном и подхваченное Азербайджаном и Турцией, война между АР и ИРА вряд ли случится - обе стороны в этом попросту не заинтересованы.



Помимо того, что в Иране проживает порядка 30 млн этнических азербайджанцев, и военные действия крайне негативно отразятся на внутриполитической стабильности двух стран, Баку и Тегеран стремятся к реализации различных транспортных проектов, в частности, Север - Юг, да и других сфер для сотрудничества у них достаточно. И даже если б это было не так, вторая карабахская война и победа в ней нелегко дались Азербайджану даже в условиях большой помощи ему со стороны Турции.



"Ядерный шанхайский клуб" может стать квинтетом

Словом, военные ресурсы Баку сейчас не на подъеме - ему достаточно и не вполне ясных перспектив с окончательным урегулированием карабахского конфликта; восстановления возвращенных территорий, иных проблем. Кроме того, случись война (гипотетически), в нее, так или иначе, вмешаются самые разные международные игроки - от США и Израиля до России и Китая, имеющие собственные интересы в регионе Ближнего Востока, ареала Каспия и Южного Кавказа. И хуже от этого будет и Ирану, и Азербайджану: слишком мутной станет "водица", а в такой, как известно, легче попасться на крючок.



О том, что Тегеран не склонен воевать с Азербайджаном, говорит и вчерашнее заявление депутата иранского парламента Шарли Энвие Текие, в соответствии с которым военные учения на границе с Азербайджаном "было четким посланием сионизму и ИГИЛ („Исламское государство", ИГ - организация, запрещенная в России - И.Д.), и это не может считаться объявлением войны". И вообще, учения такого рода есть демонстрация оборонительной готовности Ирана к любому нападению на его границы.



Далее. Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде, по данным IRNA, сказал, что Тегеран поддерживает хорошие отношения с Баку и Ереваном, и что связи Ирана с какой-либо страной не угрожают интересам другой страны. Говоря о "присутствии террористов" в Азербайджане, вблизи иранской границы, Хатибзаде проинформировал: "С начала войны мы получили отчеты, и сообщили нашим азербайджанским коллегам об этом. Они заверили, что нет никакой угрозы против других стран".



И это кое о чем говорит, равно как заявление духовного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, в соответствии с которым возникшие споры между Азербайджаном и Ираном должны быть решены без вмешательства и военного присутствия иностранных сил в регионе. Словом, "соображать" надо на двоих, максимум - на троих, если это уж очень необходимо. Но мирно.



Как видим, риторика Ирана сейчас вполне миролюбива, а Азербайджана - напориста, но не агрессивна. Пошло ли напряжение между двумя странами на спад, или это только его видимость? И поведутся ли Баку и Тегеран на подзуживание со стороны стран, заинтересованных в ирано-азербайджанском военном обострении в угоду собственным амбициям геополитического доминирования?



Ответ на этот вопрос будет получен не в ближайшей, а более отдаленной перспективе. Пока, что называется, пронесло.



Ирина Джорбенадзе