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Новый пикантный скандал с Саакашвили: оказался двоеженцем Экс-супруга может пустить его по миру, - "МК"
19:57 06.10.2021

Супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс прокомментировала видеозапись, на которой экс-президент Грузии сообщает о своих отношениях с украинским депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько. По ее словам, видео было для нее неожиданным, а его форма совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, она продолжает поддерживать мужа. Тем временем ситуация становится все более скандальной: Ясько навестила Саакашвили в руставской тюрьме и утверждает, что тот развелся с Сандрой. Та, похоже, не в курсе.

О том, что Саакашвили никогда не был примерным мужем, знала вся Грузия. Называли десятки имен: пресс-секретарши, соратницы по партии, прекрасные депутатки и даже юные министры. Самым скандальным стал роман президента с его пресс-секретарем, осетинкой Аланой Гаглоевой. Говорят, Сандра тогда хотела бросить мужа и даже уехала к родителям в Голландию. Также молва утверждает, что Алану вынудили сделать прервать беременность на очень позднем сроке. Именно за публичные откровения об отношениях Саакашвили с Гаглоевой был избит депутат Валерий Гелашвили, за что теперь экс-президента и приговорили к шести годам заключения. Так что, можно сказать, Саакашвили сидит из-за любви.

Также в Грузии существует устойчивый слух о том, что брак с Сандрой, несмотря на двоих детей, изначально носил скорее политический характер, а теперь и вовсе превратился в формальность. Один известный грузинский политик, который знал Сандру до ее брака с Саакашвили, утверждал, что она связана со спецслужбами и была направлена в Грузию "на работу". Трудно сказать, так ли это. Очевидно одно: семья Рулофс в накладе не осталась и очень хорошо заработала на различных бизнес-проектах в Грузии.

За годы жизни с Саакашвили Сандра научилась "держать лицо" и сохранять невозмутимость при любых его выходках. Так она ведет себя и сейчас. "Несмотря на мои личные эмоции, я сохраняю уверенность, что мы выйдем победителями из этой битвы", - написала она на своей странице в соцсети. Она поддерживает Саакашвили и требует его освобождения из руставской тюрьмы. Но теперь дело может принять совсем другой оборот. Если Саакашвили сядет надолго, на годы, то встанет вопрос о свиданиях. По закону на длительные свидания может рассчитывать лишь официальная супруга. Кто будет навещать Саакашвили в тюрьме? Депутат Елизавета Ясько формально ему никто. На видео, распространенном в день ареста экс-президента, утверждается, что он и Ясько – пара, и они любят друг друга. В обращении к президенту Зеленскому Саакашвили сообщает, что у него на Украине "семья". Сама Елизавета в интервью украинским СМИ заявляет, что Саакашвили уже развелся, и что она знакома с его мамой.

Мама – это серьезно. Вот только Сандра Рулофс, похоже, не в курсе, что с ней развелись. А ведь развод на Западе – это дело очень непростое. Встанет вопрос о разделе имущества, причем суд, как правило, принимает сторону женщины и детей. Есть шанс лишиться всего нажитого непосильным трудом. А вступить в брак с Ясько Саакашвили, естественно, сможет только после оформления развода.

Жена Саакашвили отреагировала на его видео с новой возлюбленной

Сандра это хорошо понимает. Не исключено, что Саакашвили в тюрьме ее очень устраивает. Изменять он ей там не сможет как минимум шесть лет. Экстрадиция Саакашвили на Украину на законных основаниях невозможна, так как свои преступления он совершил в Грузии. Так что нежные объятия депутата Верховной Рады вновь раскроются ему нескоро.

Марина Перевозкина

Источник - московский комсомолец
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