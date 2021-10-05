ОПЕК не будет препятствовать взлету цен на нефть. Баррель разгонят до $100

20:24 06.10.2021

ОПЕК+ на очередном заседании подняла производственные лимиты на 400 тыс. баррелей в сутки. Эта мера, по мнению участников альянса, позволит поддержать ценовую стабильность и удовлетворит текущие запросы потребителей. Однако если в ближайшее время не удастся погасить острый дефицит газа в Европе, баррель нефти может подорожать до $100.



Рост производственных мощностей на 400 тыс. баррелей в октябре укладывается в график постепенного восстановления поставок "черного золота" на глобальный рынок. Об этом нефтяные бонзы договорились еще весной прошлого года. С тех пор страны ОПЕК+, увеличивая добычу примерно в таких объемах ежемесячно, нарастили свое производство более чем на 4,7 млн "бочек" в сутки. Как полагают участники альянса, выделяемые по плану прибавки вполне удовлетворят ноябрьские потребности мирового рынка.



Однако выросли риски, из-за которых добывающие государства могут отказаться от первоначального графика. С одной стороны, ускорение потребительских потребностей стимулирует дополнительное увеличение производственных мощностей. Не случайно эксперты альянса накануне заседания на треть повысили прогноз относительно спроса на "черное золото" в этом году. С другой стороны, с требованием снижения нефтяных котировок, которые сейчас колеблются вокруг отметки в $80, активно выступает Вашингтон. В конце сентября в турне по ближневосточным странам отправился помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - он начал с Эр-Рияда, где довел до властей Саудовской Аравии американскую точку зрения на справедливые цены на нефть.



В этой связи нынешнее решение ОПЕК+ может оказаться промежуточным. И участникам альянса до конца года придется еще раз пообщаться, чтобы обновить условия общей добывающей политики. Производителям придется учесть, что в мире набирает обороты газовый кризис: стоимость тысячи кубометров превысила $1200, что эквивалентно цене нефти в $190 за баррель. Потребители из Европы, с начала осени скованные жестким дефицитом голубого топлива, давно смирились с высокими котировками энергоресурсов. По оценке Bank of America, в существующих обстоятельствах на авансцену мирового энергетического театра снова выйдут нефтепродукты, что может впервые с 2014 года спровоцировать рост цен на "черное золото" до $100 за "бочку".



По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, несмотря на факторы, толкающие к пересмотру производственных лимитов, участники ОПЕК+ не будут спешить с повышением добычи до начала будущего года. "В зависимости от ситуации с энергокризисом в мире котировки могут как опуститься до $65–70, так и подняться до $85, и даже до $100. Однако достичь такой планки получится уже не в этом году", - считает эксперт.



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Одними из главных причин, способными стать преградой для роста мирового спроса на энергоресурсы, остаются опасность возникновения модифицированного штамма и дальнейшее масштабное распространение коронавируса. Многие государства постепенно открывают свои границы, хотя количество вакцинированных растет с каждым днем. "Угроза нового витка развития пандемии - веский аргумент против расширения производства нефти в настоящее время, - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. - Существуют предупреждения, что ситуация с борьбой против коронавируса будет только осложняться. Тогда потребность в сырье сократится, цены упадут, а рынок в буквальном смысле зальет нефтью".



Между тем российский бюджет рискует остаться в стороне от будущих ценовых рекордов "черного золота". "Нельзя забывать, что рыночные котировки растут на спотовом, краткосрочном рынке. Контракты на поставки "черного золота", которые отечественные компании заключали на этот год, содержали средние цены прошлых лет, которые в основном находились в диапазоне $60–70 за баррель", - объясняет Кричевский.



Николай Макеев