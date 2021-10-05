 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.10.2021
22:58  Ливийцы желают видеть своим лидером сына Каддафи, - Р.Мустафин
22:55  Bloomberg: Путин обещает спасти замерзающую Европу рекордными поставками газа
20:26  Талибы приготовились к вторжению в Таджикистан. Арсалан обещает кердыкнуть Рахмона
20:24  ОПЕК не будет препятствовать взлету цен на нефть. Баррель разгонят до $100
19:57  Новый пикантный скандал с Саакашвили: оказался двоеженцем Экс-супруга может пустить его по миру, - "МК"
19:54  Станут ли воевать Баку и Тегеран и при чем тут Израиль и Турция, - И.Джорбенадзе
18:46  США провоцируют войну с Китаем? - Strategist

16:56  Запущен спец-сайт о невиданных реформах в Узбекистане
16:53  В Казахстане отменяют требование указывать на вывесках надписи на русском языке
16:35  Как борются с магнатами криптовалютного бизнеса в Китае, - В.Прохватилов
15:20  Путин подсадил Эрдогана на "Аккую". Анкара хочет еще парочку российских АЭС
15:18  "Символ краха Османской империи". Когда Эрдоган признает Крым российским, - Ф.Прокудин
13:56  Шариат по "Талибану": почему движение по-своему интерпретирует исламское право, - "РО"
13:51  Узбекистан отказался обсуждать с США вопрос использования военных баз
13:44  Китай предупредил о близости Третьей мировой войны
13:16  Ядерное обострение: Индия и Китай стоят на грани вооруженного конфликта
13:03  Почему Баку и Тегеран начали балансировать на грани войны? - С.Тарасов
13:00  Появятся ли китайские ЧВК в Туркестане после ухода США из Афганистана? - Е.Ким
12:57  Грефо-подпольщицу Ракову схватили рос-полицаи. А Германа все нет...
11:22  Что в имени тебе моем: зачем в Казахстане переименовывают населенные пункты, - М.Крамаренко
10:14  Хождение по муллам. В Кабуле укрепляется власть талибов, - С.Строкань
09:07  Как келинка Елбасы прихватизировала санаторий "Алатау". Аселькина доля
09:04  Покончила с собой шагнув в окно директриса Павлодарского филиала банка RBK
08:56  Депутат Бекешев требует наказать кыр-чиновников за просрочку вакцины
08:54  Выдворенная из России узбекская правозащитница Чупик просит полит-убежища в Украине
08:46  Британию бензовозит по кочкам. Хрупкий мир высоких технологий, - Е.Фатеев
08:10  Ирано-израильский конфликт расширяет географию, - И.Субботин
00:35  Король Абдалла завершает "арабскую весну", - С.Тарасов
00:32  Монументы-гиганты Будды достигли небывалых высот
00:30  Мир не будет прежним: COVID и неучтенные риски четвертой ИТ-революции
00:20  Чего ждать в приквеле "Игры престолов"?
00:15  Байден готов простить Си многое, но не Тайвань, - В.Скосырев
00:05  Генетическая странность Sars-CoV-2, дающая пищу подозрениям, - Le Figaro
Вторник, 05.10.2021
21:29  В Молдавии за коррупцию задержали генпрокурора Стояногло
20:10  Ничего личного... газ продолжает дорожать, - А.Каневский
20:02  Ковид 4-я волна: население беспечно, власть лукавит, а умерших все больше
19:56  Иран и Турция приготовились к вооруженному конфликту в Закавказье
18:41  Русский язык в Узбекистане объявили "неправильным", - "СП"
17:22  Украине предрекли тяжелую политическую зиму: отставка спикера спровоцирует кризис, - "МК"
17:18  Переходу Тайваня в руки Пекина предрекли "катастрофические последствия", - А.Яшлавский
17:14  В "Архиве Пандоры" засветился и узбеко-британский след
17:11  Афганистан задолжал $62 млн за электроэнергию соседним странам
16:16  Энергетическая катастрофа Европы: кто виноват?
16:13  Борьба с коррупцией по-украински: юмор, конфеты и пули, - В.Жердева
15:59  Нация в кредит. Закредитованность казахстанцев объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами
15:00  Турция и ее намерения в Центральной Азии, - А.Шеляпина
14:59  Как "файлы Пандоры" способны помочь России
14:49  Новая наука: как выросла политология в Узбекистане, - Р.Назаров
14:44  "Талибан" снабжает "Ансоруллах" (таджикский Талибан) трофейными оружием и техникой, - "РО"
13:24  Асель Курманбаева - "загадочная жена" Назарбаева и новый театр (видео)
13:21  Американцы 40 лет пытались сокрушить СССР. Почему развал Союза стал для них ударом?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Bloomberg: Путин обещает спасти замерзающую Европу рекордными поставками газа
22:55 06.10.2021

Обещав поставки из России, Путин буквально спасает Европу. Если неделю назад цены на газ в ЕС взлетели на 40%, то после слов Путина упали на 60%. Представьте себе, что так же "прыгает" и величина вашей квартплаты, а ведь выплаты за энергию составляют львиную долю расходов семейного бюджета на Западе. Автор винит в скачках цен Россию, хотя сам же пишет: Азия просто предложила США лучшую цену за их газ, вот он и утек в Китай и Индию, отправив цены на газ в ЕС в небеса.
Bloomberg (США): газ в Европе подешевел – Путин сказал, что поставки могут достичь рекорда

Елена Мазнева (Elena Mazneva)
- Ранее в тот же день цены в Нидерландах и Великобритании достигли новых пиков

- Путин: Россия готова помочь стабилизировать мировые рынки

Европейские цены на газ откатились назад после роста в 60% всего за два дня после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова помочь стабилизировать глобальные энергетические рынки.

Ранее цены на нидерландские и британские фьючерсы побили новые рекорды на фоне стойкого дефицита газа. По мнению некоторых европейских чиновников, основной причиной кризиса стали более низкие, чем ожидалось, поставки из России. Быстрый откат цен после недели почти непрерывного роста подчеркивает крайнюю волатильность рынка - скудные запасы в преддверии зимы по-прежнему вызывают тревогу.

"Своими заявлениями о рынке политики добавляют как мощные бычьи, так и медвежьи факторы (быками и медведями называют инвесторов, играющих на повышение и понижение акций, прим. перев.)", - сообщил аналитик ICIS Том Марзек-Мансер (Tom Marzec-Manser).

Российский "Газпром" отправит через Украину больше газа, чем предусмотрено в этом году контрактом, исходя из цифр первых девяти месяцев поставок, заявил Путин в среду на совещании по энергетике в Москве. По его словам, экспорт в Европу за девятимесячный период был близок к рекорду и может достичь рекордного уровня в 2021 году, если нынешняя динамика сохранится.

Фьючерсные контракты ближайшего месяца в Нидерландах подешевели на 6,6% до 108,33 евро за мегаватт-час по состоянию на 15:25 на Амстердамской бирже, подскочив ранее на 40%, а накануне на 20%. Их британский эквивалент упал на 8,1% до 270 пенсов за терм после роста на 39%. Оба контракта по-прежнему примерно в шесть раз выше среднего значения за пять лет для этого времени года.

Стремительный рост цен на энергоносители усугубил риск инфляции и вызвал страхи, что экономический рост может затормозиться.

Несколько европейских стран призвали ЕС принять срочные меры, чтобы смягчить удар заоблачных цен. Комиссар по энергетике Кадри Симсон пообещала пересмотреть рыночные правила к концу года, заявив, что ценовые шоки "бьют по гражданам и особенно по наиболее уязвимым хозяйствам, ослабляя при этом конкурентоспособность и усиливая инфляционное давление".

Некоторые энергоемкие компании сворачивают свою деятельность из-за дороговизны. С учетом того, что запасы газа в Европе находятся на самом низком сезонном уровне более чем за десятилетие, а глобальная конкуренция за сжиженный природный газ царит напряженная, дефицит, вероятно, сохранится и с приближением зимы.

Спотовый рынок СПГ в Азии поднялся в среду до нового рекорда, гарантируя, что главный регион-потребитель и впредь будет опережать Европу в борьбе за поставки.

Ранее в среду Россия отрицала всякую причастность к росту цен на газ в Европе, заявив, что "не играет и не может играть никакой роли в происходящем". Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил кризис ростом спроса и истощением запасов газа, низкой производительностью возобновляемых источников энергии и ограниченным предложением на спотовом рынке. "Газпром", в свою очередь, заявил, что ждет "хорошей холодной зимы".

Статья написана при участии Стивена Стапчинского, Ольги Танас, Тодда Гиллеспи и Анны Ширяевской

Оригинал публикации: European Gas Erases Gains as Putin Says Supply May Reach RecordОпубликовано 06/10/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633550100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с религиозными деятелями
- Проекты развития на 2,1 трлн тенге будут реализованы в Мангистауской области до 2025 г.
- А. Мамин поручил повысить эффективность использования водных ресурсов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с главой Alstom А. Пупар-Лафаржем
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года №688
- Подведены итоги государственного аудита эффективности использования бюджетных средств и активов государства, выделенных Западно-Казахстанской области
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Крымбек Кушербаев встретился с Председателем Управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде
- В Мажилисе обсудили вопросы политических реформ в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  