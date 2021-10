Bloomberg: Путин обещает спасти замерзающую Европу рекордными поставками газа

22:55 06.10.2021

Обещав поставки из России, Путин буквально спасает Европу. Если неделю назад цены на газ в ЕС взлетели на 40%, то после слов Путина упали на 60%. Представьте себе, что так же "прыгает" и величина вашей квартплаты, а ведь выплаты за энергию составляют львиную долю расходов семейного бюджета на Западе. Автор винит в скачках цен Россию, хотя сам же пишет: Азия просто предложила США лучшую цену за их газ, вот он и утек в Китай и Индию, отправив цены на газ в ЕС в небеса.

Bloomberg (США): газ в Европе подешевел – Путин сказал, что поставки могут достичь рекорда



Елена Мазнева (Elena Mazneva)

- Ранее в тот же день цены в Нидерландах и Великобритании достигли новых пиков



- Путин: Россия готова помочь стабилизировать мировые рынки



Европейские цены на газ откатились назад после роста в 60% всего за два дня после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова помочь стабилизировать глобальные энергетические рынки.



Ранее цены на нидерландские и британские фьючерсы побили новые рекорды на фоне стойкого дефицита газа. По мнению некоторых европейских чиновников, основной причиной кризиса стали более низкие, чем ожидалось, поставки из России. Быстрый откат цен после недели почти непрерывного роста подчеркивает крайнюю волатильность рынка - скудные запасы в преддверии зимы по-прежнему вызывают тревогу.



"Своими заявлениями о рынке политики добавляют как мощные бычьи, так и медвежьи факторы (быками и медведями называют инвесторов, играющих на повышение и понижение акций, прим. перев.)", - сообщил аналитик ICIS Том Марзек-Мансер (Tom Marzec-Manser).



Российский "Газпром" отправит через Украину больше газа, чем предусмотрено в этом году контрактом, исходя из цифр первых девяти месяцев поставок, заявил Путин в среду на совещании по энергетике в Москве. По его словам, экспорт в Европу за девятимесячный период был близок к рекорду и может достичь рекордного уровня в 2021 году, если нынешняя динамика сохранится.



Фьючерсные контракты ближайшего месяца в Нидерландах подешевели на 6,6% до 108,33 евро за мегаватт-час по состоянию на 15:25 на Амстердамской бирже, подскочив ранее на 40%, а накануне на 20%. Их британский эквивалент упал на 8,1% до 270 пенсов за терм после роста на 39%. Оба контракта по-прежнему примерно в шесть раз выше среднего значения за пять лет для этого времени года.



Стремительный рост цен на энергоносители усугубил риск инфляции и вызвал страхи, что экономический рост может затормозиться.



Несколько европейских стран призвали ЕС принять срочные меры, чтобы смягчить удар заоблачных цен. Комиссар по энергетике Кадри Симсон пообещала пересмотреть рыночные правила к концу года, заявив, что ценовые шоки "бьют по гражданам и особенно по наиболее уязвимым хозяйствам, ослабляя при этом конкурентоспособность и усиливая инфляционное давление".



Некоторые энергоемкие компании сворачивают свою деятельность из-за дороговизны. С учетом того, что запасы газа в Европе находятся на самом низком сезонном уровне более чем за десятилетие, а глобальная конкуренция за сжиженный природный газ царит напряженная, дефицит, вероятно, сохранится и с приближением зимы.



Спотовый рынок СПГ в Азии поднялся в среду до нового рекорда, гарантируя, что главный регион-потребитель и впредь будет опережать Европу в борьбе за поставки.



Ранее в среду Россия отрицала всякую причастность к росту цен на газ в Европе, заявив, что "не играет и не может играть никакой роли в происходящем". Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил кризис ростом спроса и истощением запасов газа, низкой производительностью возобновляемых источников энергии и ограниченным предложением на спотовом рынке. "Газпром", в свою очередь, заявил, что ждет "хорошей холодной зимы".



Статья написана при участии Стивена Стапчинского, Ольги Танас, Тодда Гиллеспи и Анны Ширяевской



Оригинал публикации: European Gas Erases Gains as Putin Says Supply May Reach RecordОпубликовано 06/10/2021