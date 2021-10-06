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Ливийцы желают видеть своим лидером сына Каддафи, - Р.Мустафин
22:58 06.10.2021

Иностранные войска и наемники должны покинуть страну до выборов
Равиль Мустафин
6.10.21

Жители Триполи надеются на скорое возвращение стабильного мира.
В среду в Женеве на трехдневную встречу собрался Объединенный военный комитет Ливии в формате "5+5", в который входят стороны конфликта – представители Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и временного правительства национального единства. Цель встречи – достижение договоренности о выводе иностранных войск из страны до выборов, назначенных на 24 декабря. Путь к ним открыл принятый накануне Палатой представителей (ПП, парламентом на востоке страны) долгожданный закон о выборах.
Так и не сумев окончательно преодолеть отчаянное сопротивление доминирующих в Высшем государственном совете (ВГС) исламистов из запрещенной в РФ ассоциации "Братья-мусульмане", ПП все же приняла во вторник закон о парламентских выборах. Их проведут примерно через месяц после запланированных на 24 декабря выборов президента Ливии. В конце концов Схиратские соглашения наделили ВГС всего лишь консультативными, но никак не законодательными функциями, которые фактически он присвоил себе сам. Так что не будет большого греха в том, что мнение членов ВГС, кстати, готовых чуть ли не дважды в день менять свою точку зрения, не будет учтено.

Не менее жестокие политические схватки разворачивались и вокруг закона о президентских выборах. Восточный парламент утвердил его еще в начале сентября. К тому времени Хафтар временно сложил с себя полномочия главкома ЛНА, как того требовали положения закона, а еще сильнее его многочисленные соперники и откровенные враги. Тем не менее исламисты стали категорически возражать против закона, одобренного ПП.

На стороне исламистов то ли спланированно, то ли в силу случайного стечения обстоятельств оказался глава временного правительства национального единства Абдель Хамид ад-Дбейба. Такой расклад "засветил" ему продлением пребывания на премьерском посту еще как минимум на полгода, а то и на год. Возможно, именно этот момент стал решающим для большинства депутатов ПП, проголосовавших пару недель назад за вотум недоверия правительству ад-Дбейбы. Теперь его кабинет министров считается временным, с урезанными полномочиями.

Не исключено, что ПП рискнула проигнорировать мнение ВГС еще и потому, что надеется на помощь американцев, которые, похоже, возвращаются на орбиту ливийских событий, чтобы, по словам аналитиков Arab News, "вновь вмешаться в ливийскую драку за власть и урегулирование". О таком развороте событий могут говорить по крайней мере два события: во-первых, принятие Конгрессом США закона о стабилизации ситуации в Ливии; во-вторых, недавний визит в страну главкома американского стратегического командования AFRICOM генерала Стефана Таунсенда.

На днях он встречался в Триполи с членами комитета "5+5" и в целом положительно оценил его вклад в продвижение политического процесса, в том числе в объединение обеих ливийских военных организаций. В то же время он не преминул заявить о том, что принятый в Вашингтоне закон предусматривает введение санкций против организаций и лиц, которые будут дестабилизировать обстановку в Ливии и препятствовать осуществлению согласованных с ООН планов по примирению страны. Вероятно, Таунсенд таким образом дал понять тому же Дбейбе и исламистам о нежелательности продления премьерского срока и переноса выборов.

В среду в Женеве открылась очередная встреча в формате "5+5". На ней ливийские военные, представляющие западные и восточные районы страны, обсуждают план вывода из страны иностранных сил. Он предусматривает эвакуацию военных контингентов и наемников в две фазы. Первая фаза касается сбора зарубежных военных и наемников в определенных местах, вторая – их отъезда из Ливии. Начало эвакуации пока не определено, однако ливийцы рассчитывают ее осуществить до организации выборов.

Побывавшая с визитом в Кувейте глава МИД Ливии Наджла аль-Мангуш заявила на пресс-конференции о том, что в стране заняты поиском организации, которая возьмется за эвакуацию зарубежных военных. В то же время она подтвердила, что небольшая часть наемников уже покинула Ливию. К сожалению, отметила Мангуш, этот процесс идет очень медленно.

Вероятно, она имела в виду состоявшийся в середине сентября вывод небольшой группы наемников с захваченной Турцией авиабазы Аль-Ватыя в 100 км юго-западнее Триполи. В то же время, по данным главы Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдеррахмана, который интересовался состоянием дел с выводом иностранных, главным образом турецких, сил, все они по-прежнему находятся в казармах на территории Ливии.

Ливийские исламисты, в основном засевшие в западных районах страны и выполняющие роль пятой колонны, по сути, не требуют вывода турецких сил, включая подконтрольных им сирийских наемников. Мало того, они оправдывают присутствие турецких военных, критикуя ту же Наджлу Мангуш, которая зарекомендовала себя в качестве одной из наиболее последовательных сторонниц освобождения Ливии от иностранных военных. За вывод турок выступают главным образом политики с востока страны, принадлежащие к лагерю Хафтара и спикера ПП Агилы Салеха.

Пока политики прикидывают итоги предстоящего народного волеизъявления, простые ливийцы свой выбор уже сделали. Как следует из проведенного социологического опроса, 48,3% граждан хотели бы видеть на посту главы государства сына погибшего в 2011 году Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама. З0,1% готовы отдать свои голоса за главкома ЛНА Халифу Хафтара. 17,4% видят страну во главе с нынешним премьер-министром ад-Дбейбой. И только 4,2% отдают предпочтение исламисту, бывшему министру внутренних дел в правительстве Фаиза Сараджа Фатхи Башаге.

Источник - ng.ru
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