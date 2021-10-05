Умер от КОВИ российский сенатор генерал фСБ Олег Селезнев

23:27 06.10.2021

За жизнь сенатора от Адыгеи Олега Селезнева боролись лучшие врачи юга, но не спасли

Олег Селезнев скончался в краснодарской больнице

Анна САФРОНОВА



62-летний Олег Селезнев скончался в краснодарской больнице. Несколько недель за жизнь члена Совета федерации от Республики Адыгея боролись лучшие врачи Краснодара. Но спасти так и не смогли. Он умер от коронавируса.



- Последние дни Олег Селезнев находился на аппаратах в реанимации, - рассказали в ковидном госпитале, где лежал сенатор. – К нам он уже поступил в тяжелом состоянии, мы сражу же перевели его в палату интенсивной терапии. К сожалению, спасти известного политика не смогли.



В окружении сенатора говорят, что он не успел привиться от коронавируса. Мол, все некогда было, не успевал. Похоронят Олега Селезнева в Адыгее, где он сам долгое время работал, где и живет его семья. Соболезнования близким сенатора уже выразил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.



- Олег Викторович душой и сердцем болел за нашу республику, внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Будучи руководителем Управления Федеральной службы безопасности по Адыгее, он способствовал обеспечению общественной безопасности, стабильности, сохранению мира и согласия в Адыгее. Представляя интересы республики в Совете Федерации, Олег Викторович многое сделал для реализации значимых для Адыгеи проектов, - написал у себя в Инстаграм Мурат Кумпилов. - Олег Селезнев всегда пользовался большим уважением среди коллег и жителей региона. Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал и ценил. Приношу соболезнования родным и близким.



Олег Селезнев на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым



ФСБ Адыгеи Олег Селезнев возглавлял восемь лет. До этого трудился в Краснодаре в органах безопасности. А в 2017 году ушел в политику. Сначала строил карьеру в республиканском парламенте, а через несколько месяцев обосновался в Совете Федерации, где представлял Адыгею.



- Олег Викторович много времени уделял людям, он чаще всех в республике проводил приемы граждан, старался помочь каждому, кто к нему обращался, - рассказывают в окружении сенатора. – И решал вопросы быстро, люди не ждали решения своих проблем годами. Они знали, что если обратиться к Олегу Викторовичу – все вопросы быстро решатся.



Так Олег Селезнев продвигал создание индустриального парка в Тахтамукайском районе Адыгеи. При его поддержке в Адыгее отремонтировали дома культуры, клубы, музеи. А главное, в многие дома при его поддержке провели газ.



В Совете Федерации Олег Селезнев продвигал систему собственных стандартов кибербезопасности.



- Учитывая нынешнюю внешнеполитическую нестабильность, Россия должна сама реагировать на вызовы, связанные с киберпреступностью, - говорил на заседаниях сенатор. - При этом нельзя отказываться от диалога с теми странами, которые проявляют интерес к совместной работе.