 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер от КОВИ российский сенатор генерал фСБ Олег Селезнев
23:27 06.10.2021

За жизнь сенатора от Адыгеи Олега Селезнева боролись лучшие врачи юга, но не спасли
Олег Селезнев скончался в краснодарской больнице
Анна САФРОНОВА

62-летний Олег Селезнев скончался в краснодарской больнице. Несколько недель за жизнь члена Совета федерации от Республики Адыгея боролись лучшие врачи Краснодара. Но спасти так и не смогли. Он умер от коронавируса.

- Последние дни Олег Селезнев находился на аппаратах в реанимации, - рассказали в ковидном госпитале, где лежал сенатор. – К нам он уже поступил в тяжелом состоянии, мы сражу же перевели его в палату интенсивной терапии. К сожалению, спасти известного политика не смогли.

В окружении сенатора говорят, что он не успел привиться от коронавируса. Мол, все некогда было, не успевал. Похоронят Олега Селезнева в Адыгее, где он сам долгое время работал, где и живет его семья. Соболезнования близким сенатора уже выразил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- Олег Викторович душой и сердцем болел за нашу республику, внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Будучи руководителем Управления Федеральной службы безопасности по Адыгее, он способствовал обеспечению общественной безопасности, стабильности, сохранению мира и согласия в Адыгее. Представляя интересы республики в Совете Федерации, Олег Викторович многое сделал для реализации значимых для Адыгеи проектов, - написал у себя в Инстаграм Мурат Кумпилов. - Олег Селезнев всегда пользовался большим уважением среди коллег и жителей региона. Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал и ценил. Приношу соболезнования родным и близким.

Олег Селезнев на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым

ФСБ Адыгеи Олег Селезнев возглавлял восемь лет. До этого трудился в Краснодаре в органах безопасности. А в 2017 году ушел в политику. Сначала строил карьеру в республиканском парламенте, а через несколько месяцев обосновался в Совете Федерации, где представлял Адыгею.

- Олег Викторович много времени уделял людям, он чаще всех в республике проводил приемы граждан, старался помочь каждому, кто к нему обращался, - рассказывают в окружении сенатора. – И решал вопросы быстро, люди не ждали решения своих проблем годами. Они знали, что если обратиться к Олегу Викторовичу – все вопросы быстро решатся.

Так Олег Селезнев продвигал создание индустриального парка в Тахтамукайском районе Адыгеи. При его поддержке в Адыгее отремонтировали дома культуры, клубы, музеи. А главное, в многие дома при его поддержке провели газ.

В Совете Федерации Олег Селезнев продвигал систему собственных стандартов кибербезопасности.

- Учитывая нынешнюю внешнеполитическую нестабильность, Россия должна сама реагировать на вызовы, связанные с киберпреступностью, - говорил на заседаниях сенатор. - При этом нельзя отказываться от диалога с теми странами, которые проявляют интерес к совместной работе.

Источник - kuban.kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633552020
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