Киргизия погружается во тьму. В команде президента Жапарова назревает измена, - В.Панфилова

00:00 07.10.2021

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



До календарной зимы почти два месяца, но жители Киргизии уже мерзнут.

Киргизия столкнулась с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Нет света, угля, тепла, а на большей части территории страны уже выпал снег. Депутат парламента Киргизии от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко раскритиковала кабинет министров за подготовку к зиме и отсутствие информации по этому вопросу. Ранняя зима стала очередным испытанием для политической системы страны в преддверии парламентских выборов, которые назначены на 28 ноября.



В Токтогульском водохранилище накопилось всего 12,3 млрд куб. м воды при необходимых для комфортного прохождения зимы 16–17 млрд куб. м. Ежегодно в течение осенне-зимнего периода расходуется 6–7 млрд куб. м воды. Нынешняя ситуация критическая – расход воды может превысить так называемый мертвый уровень, при котором уровень спускается ниже турбины. По словам заместителя главы кабинета министров Азиза Аалиева, чтобы не допустить остановки турбин, Киргизия будет получать электроэнергию по бартеру из соседних стран – Казахстан поставит 900 млн кВт/ч, Узбекистан с марта по апрель – 750 млн кВт/ч. У Туркменистана планируется закупить 501 млн кВт/ч. Кроме того, с 1 октября электричество начал импортировать Таджикистан. Ведутся переговоры с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики и промышленности Киргизии Доскул Бекмурзаев. "Таджикские коллеги обратились к нам и предложили электроэнергию, поставки уже начались в южные регионы. В сутки мы получаем по 1 млн кВт/ч электроэнергии. За месяц есть возможность получить от 30 до 50 млн кВт/ч электроэнергии", – поделился подробностями Бекмурзаев, но при этом отказался раскрывать стоимость поставок.



Нацэнергохолдинг Киргизии для экономии электроэнергии издал приказ об отключении рекламного освещения. На возмущение людей глава холдинга Талайбек Байгазиев заявил, что ночью освещение не нужно и нормальные люди после 10 часов должны идти спать. Однако после жесткой критики указ отменили, призвав жителей столицы да и всей страны экономить электричество. Жители Бишкека жалуются, что в электросетях в ряде случаев напряжение упало до 110 Вт и никакие электроприборы включить нельзя.



На критическую ситуацию в энергетическом секторе страны отреагировала депутат Наталья Никитенко. "Впервые на моей памяти мы идем в холода, не зная ничего о нашей готовности… Имея такой потенциал, мы дошли до того, что ходим с протянутой рукой по соседям за электричеством. Мы и раньше получали электроэнергию из Узбекистана и Казахстана, но получали ее в обмен на воду. Мы никогда не покупали электроэнергию у Таджикистана, особенно учитывая все недавние события", – написала депутат на своей странице в Facebook. Она отметила, что "в энергосекторе наблюдается кадровая чехарда, непрофессионализм, коррупция и старое оборудование".



Директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубат Рахимов сказал "НГ", что схема взаимозачетов непонятна, поэтому депутат Никитенко и возмущается. "Летом Киргизия подавала воду из Токтогульского водохранилища странам, расположенным в низовьях рек Амударьи и Сырдарьи. В ответ они должны поставлять Киргизии электроэнергию. Но на каких условиях, неизвестно", – отметил Рахимов. Более того, стало известно, что Душанбе не предлагал Киргизии экспорт электроэнергии, как утверждает киргизская сторона, и продавать не собирается. Причина, по мнению эксперта, в неурегулированности приграничного конфликта.



Что же касается добычи угля, то и в этой отрасли ситуация критическая. Угольные месторождения неоднократно переходили из рук в руки, часто в руки представителей ОПГ (организованных преступных группировок). Месяц назад чиновники обещали, что предстоящей зимой дефицита угля не будет. "В этом году полноценно идет работа по добыче угля из "Кара-Кече". В сентябре начнется продажа угля населению. На ТЭЦ уголь начали поставлять с июля. По стране открыли 758 угольных складов. Кроме того, ожидается поставка 650 тыс. т угля из Казахстана", – заявила сотрудница государственного предприятия "Кыргыз комур" Жийде Зоотбекова. Но вместо угля людям возвращают деньги.



Накануне стало известно, что президент Садыр Жапаров и руководитель киргизских спецслужб Камчыбек Ташиев направили отряд спецназа "Альфа" на охрану угольного месторождения "Кара-Кече". "Это тревожный знак, когда на охрану угольного разреза посылают не милицию, а спецназ "Альфа", – считает Кубат Рахимов.



"К сожалению, за год после событий 5 октября 2020 года (очередной госпереворот. – "НГ") мы не решили самую главную проблему – политизированности. Политизация экономики и монетизация политики – основной диагноз Киргизии. Естественно, все отраслевые вопросы, такие как прохождение осенне-зимнего периода, каждый раз либо превращаются в инструмент подготовки к выборам, либо приводят к манипуляциям в экономическом поле, например к невыгодным сделкам", – отметил Рахимов. По его мнению, раннее наступление зимы – очередное испытание для политической системы Киргизии. Народ перетерпит холода, но запомнит, что кризис пришелся на начало предвыборной кампании. "Ошибка политтехнологов Жапарова в том, что они назначили выборы на конец осени, а не на начало, как это принято во многих странах. В Киргизии уже в начале октября начинают закрываться перевалы, многие районы становятся малодоступными. Зная, что в стране есть проблемы энергетического характера, проводить выборы в конце ноября – опасно. Такое ощущение, что, пользуясь неопытностью президента, его команда начала работать против него. Велика вероятность того, что к выборам получим новую дестабилизацию", – полагает Кубат Рахимов. По его словам, оппоненты Жапарова будут заинтересованы в срыве отопительного сезона, в усугублении проблем с углем, газом, ГСМ в осенне-зимний период. Но России новый кризис не нужен, она не заинтересована в дестабилизации, поэтому увеличила до конца года квоту на беспошлинные ГСМ.



6.10.21