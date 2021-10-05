Китай строит новые отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия

08:25 07.10.2021

За право доступа к своему рынку #Китай требует политических уступок от партнеров. "Акорде выдвинуты политические условия для продолжения экономического сотрудничества", – считает казахстанский политолог Максим Казначеев. В интервью Ia-centr.ru Максим Казначеев объясняет, почему Китай закрыл границу с #Казахстан"ом.



– С чем связаны трудности прохождения грузов через границу Казахстана с Китаем?

– Китай требует наказания для участников антикитайских митингов и пикетов. Да, и в целом снижения синофобских настроений в Казахстане. По сути, Акорде выдвинуты политические условия для продолжения экономического сотрудничества.



Это новый этап отношений двух стран, когда одна из сторон оказывает экономическое давление на руководство страны-партнера с целью принятия политических действий внутри государства.



Чтобы стимулировать процесс принятия нужного решения в Нур-Султане, Китай в одностороннем порядке объявил ужесточение карантина на таможенных пропусках "Хоргос" и "Достык".



Но самое интересное, что карантин ужесточен только для грузов из Казахстана и в Казахстан. Транзитные грузы, которые идут по проекту "Один пояс – один путь" – а это железнодорожные составы из Европы в Китай, китайская таможня просматривает в приоритетном порядке. Поэтому они практически не задерживаются на границе. Но все грузы, идущие по железным и автомобильным дорогам в рамках двусторонней торговли Казахстана с Китаем, "зависли".



– О каком порядке цифр идет речь?



– По последим официальным казахстанским оценкам, на границе стоят несколько тысяч фур и несколько тысяч вагонов. Речь идет о насыпных грузах, топливных цистернах и контейнерах. Заморожена значительная часть подвижного состава.



По экономике Казахстана нанесен двойной удар. Во-первых, у казахстанских бизнесменов зависли деньги. Они заморожены в товаре, который застрял на границе. А оборотных средств, как правило, у людей нет, либо они очень незначительные. Бизнес несет убытки.



Во-вторых, из-за того, что на китайской стороне границы стоит большое количество казахстанских вагонов и фур, в Казахстане ощущается их дефицит. В стране не хватает транспорта для внутренних перевозок. Это означает повышение цен на услуги перевозчиков, которое влечет рост цен на товары.



– Чего Пекин пытается добиться от Нур-Султана в долгосрочной перспективе?



– В среднесрочной перспективе Китай будет работать над геополитической переориентацией Казахстана и всей Центральной Азии на себя. Для этого и предпринимаются попытки выдвижения политических требований, сопровождаемые экономическим давлением.



За последние 10-15 лет рост торговых оборотов Казахстана с Китаем привел к тому, что количественные изменения переросли в качественные. Если раньше Пекину было выгодно любой ценой наращивать транзит и обороты двусторонней торговли, то сейчас это превратилось в инструмент продавливания политических интересов.



Дело в том, что китайский рынок является премиальным для сырьевых товаров из Центральной Азии. И за право доступа к нему КНР требует ответных уступок.



– Какие еще точки есть в отношениях Казахстана с Китаем, на которые последний может давить, чтобы добиться желаемого?



– Кроме доступа к китайскому рынку сбыта открытым остается вопрос аренды земель сельскохозяйственного назначения в восточных областях Казахстана.



Если смотреть в ретроспективе – весь разговор об аренде связан с трансграничными реками. Китай от рек Черный Иртыш и Или построил систему ирригационных сооружений в СУАР. Это позволяет им сейчас забирать весь сток рек в случае необходимости.



Чтобы не превратить озеро Балхаш в новое Аральское море, власти Казахстана лет 10 назад договорились с Китаем о сохранении стока воды взамен аренды земель сельхозназначения в Казахстане. Тем самым сохранялась бы экосистема речных пойм, выработка электроэнергии на ГЭС и т.д. В целом это было компромиссное решение выгодное обеим странам.



Но как мы помним, сделать это не удалось. Поднялась волна протестов, власти были вынуждены ввести запрет на аренду сельхозземель иностранцами.



Однако обязательства Казахстана перед Китаем никто не отменял. Сегодня Китай уже закончил строительство ирригационных систем, в том числе и канал "Черный Иртыш – Карамай", и в теории может забирать сток Или и Черного Иртыша полностью. Теперь он в любой момент может перекрыть сток двух рек, жизненно важных для Казахстана. Алматинская область, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области могут остаться без прежнего объема воды.



– На какие точки может давить Казахстан при переговорах с КНР?



– Сейчас уже ни на какие. Включаться в работу Вашингтона по поддержке сепаратизма уйгуров в СУАР будет откровенной "красной тряпкой для быка". После этого Пекин может перейти к гораздо более жестким действиям.



Национализировать китайские активы в Казахстане, в принципе, реально. Но тогда возникает другая проблема. Кто их выкупит? Основным покупателем сырьевых активов в Казахстане в последние годы был именно Китай.

Евгений КИМ