Путину - 69. "Особой самоизоляции нет"

|23:27 Умер от КОВИ российский сенатор генерал фСБ Олег Селезнев
22:58 Ливийцы желают видеть своим лидером сына Каддафи, - Р.Мустафин
22:55 Bloomberg: Путин обещает спасти замерзающую Европу рекордными поставками газа
20:26 Талибы приготовились к вторжению в Таджикистан. Арсалан обещает кердыкнуть Рахмона
20:24 ОПЕК не будет препятствовать взлету цен на нефть. Баррель разгонят до $100
19:57 Новый пикантный скандал с Саакашвили: оказался двоеженцем Экс-супруга может пустить его по миру, - "МК"
19:54 Станут ли воевать Баку и Тегеран и при чем тут Израиль и Турция, - И.Джорбенадзе
18:46 США провоцируют войну с Китаем? - Strategist
16:56 Запущен спец-сайт о невиданных реформах в Узбекистане
16:53 В Казахстане отменяют требование указывать на вывесках надписи на русском языке
16:35 Как борются с магнатами криптовалютного бизнеса в Китае, - В.Прохватилов
15:20 Путин подсадил Эрдогана на "Аккую". Анкара хочет еще парочку российских АЭС
15:18 "Символ краха Османской империи". Когда Эрдоган признает Крым российским, - Ф.Прокудин
13:56 Шариат по "Талибану": почему движение по-своему интерпретирует исламское право, - "РО"
13:51 Узбекистан отказался обсуждать с США вопрос использования военных баз
13:44 Китай предупредил о близости Третьей мировой войны
13:16 Ядерное обострение: Индия и Китай стоят на грани вооруженного конфликта
13:03 Почему Баку и Тегеран начали балансировать на грани войны? - С.Тарасов
13:00 Появятся ли китайские ЧВК в Туркестане после ухода США из Афганистана? - Е.Ким
12:57 Грефо-подпольщицу Ракову схватили рос-полицаи. А Германа все нет...
11:22 Что в имени тебе моем: зачем в Казахстане переименовывают населенные пункты, - М.Крамаренко
10:14 Хождение по муллам. В Кабуле укрепляется власть талибов, - С.Строкань
09:07 Как келинка Елбасы прихватизировала санаторий "Алатау". Аселькина доля
09:04 Покончила с собой шагнув в окно директриса Павлодарского филиала банка RBK
08:56 Депутат Бекешев требует наказать кыр-чиновников за просрочку вакцины
08:54 Выдворенная из России узбекская правозащитница Чупик просит полит-убежища в Украине
08:46 Британию бензовозит по кочкам. Хрупкий мир высоких технологий, - Е.Фатеев
08:10 Ирано-израильский конфликт расширяет географию, - И.Субботин
00:35 Король Абдалла завершает "арабскую весну", - С.Тарасов
00:32 Монументы-гиганты Будды достигли небывалых высот
00:30 Мир не будет прежним: COVID и неучтенные риски четвертой ИТ-революции
00:20 Чего ждать в приквеле "Игры престолов"?
00:15 Байден готов простить Си многое, но не Тайвань, - В.Скосырев
00:05 Генетическая странность Sars-CoV-2, дающая пищу подозрениям, - Le Figaro
|Путину - 69. "Особой самоизоляции нет"
08:40 07.10.2021
7 октября день рождения у президента России Владимира Путина, сообщает zakon.kz.
Российскому лидеру исполнилось 69 лет.
Этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Сейчас у президента нет особой самоизоляции, - рассказал Lenta.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник.