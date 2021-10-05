Путину - 69. "Особой самоизоляции нет"

08:40 07.10.2021

7 октября день рождения у президента России Владимира Путина, сообщает zakon.kz.



Российскому лидеру исполнилось 69 лет.



Этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Сейчас у президента нет особой самоизоляции, - рассказал Lenta.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник.