Еда! В Киргизии перебили и съели популяцию краснокнижного серого варана

08:53 07.10.2021

7 октября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Браконьерство. Численность серого варана в Кыргызстане сократилась вдвое



Численность серого варана в Кыргызстане за последние 20 лет сократилась вдвое. Об этом сообщили в ПРООН.



Отмечается, что организация и Госкомитет по экологии и климату организовали научно-исследовательскую экспедицию в Западный Тянь-Шань для изучения ареала обитания серого варана, занесенного в Красную книгу страны.



Фото ПРООН. Численность серого варана в Кыргызстане за последние 20 лет сократилась вдвое



В экспедиции специалисты встретились с жителями близлежащих сел и провели разъяснительную работу, сообщив об особом статусе исчезающего животного и необходимости сохранения уникального вида фауны в регионе.

"По словам местных жителей, численность серого варана за последние 20 лет сократилась почти вдвое, и это несмотря на то, что он является краснокнижным вот уже больше 35 лет. В результате экспедиции выяснили, что основным лимитирующим фактором на самом деле является браконьерство. Известны случаи незаконной ловли и продажи редких рептилий из-за якобы целебного мяса и жира. Бывали случаи, когда местные жители получали заказы даже из зарубежных стран", - говорится в сообщении.