Ненависть Хаменеи: "Иранского ядерщика Фахризаде убили из азербайджанской базы Ситалчай"

08:56 07.10.2021

Отношения между Тегераном и Баку накалились до предвоенного состояния. Ереван торжествует

Александр Ситников

7.10.21

В иранских соцсетях активно обсуждается новость, что Тегеран и Ереван вроде достигли военного соглашения о размещении иранских военных советников на территории Армении. Если это правда, то бывшая советская республика станет второй страной после Сирии, где будут присутствовать иранские Вооруженные Силы на законной основе.



На первый взгляд кажется, что идет вброс фейков с плохо понятной интригой. Тем не менее, не все так просто. Информация подается так, будто, с одной стороны, у режима аятолл открываются значительные возможности для противодействия Израилю, который, по сообщениям шиитских СМИ, способен нанести или даже уже наносил удары по иранской территории из Азербайджана. С другой стороны, и Армения была бы рада натравить на альянс Баку-Анкара третью могущественную страну, дабы на Южном Кавказе уравновесить баланс сил, подорванный после прошлогодней Арцахской войны.



По сообщению портала Avia.Pro, который регулярно цитирует иранские источники, "…оба этих государства (Армения и Иран) заинтересованы в том, чтобы иранская армия была переброшена на территорию Армении, так как это гарантированно защитит территорию страны от вторжения со стороны Турции и Азербайджана, а Ирану даст возможность тщательным образом контролировать обстановку возле своих границ".



Просматривается колкий намек на якобы политический пофигизм Москвы и беспомощность ОДКБ, которая в ходе сражений за Карабах осталась в стороне, хотя по мнению Еревана, должна была защищать союзника по оборонному блоку. Пишут даже о том, что иранская армия может быть размещена в районе Сюника, которую ранее планировали отдать под вторую российскую военную базу.



Пока этот вброс никак не комментируют ни в Армении, ни в Тегеране, но и не опровергают. Зато в Баку идут воинственные демонстрации против "бездоказательных" обвинений подозрительных клириков.



Бросается в глаза, что если ранее официальный Баку предпочитал отмалчиваться, то сейчас отвечает угрозами на угрозы. В частности, Эсмира Джафарова, аналитик государственного центра анализа международных отношений, заявила турецкой телекомпании ANews, что "Азербайджан является независимой страной, и если какая-либо страна […> с применением силы попытается вмешаться в наши внутренние дела, очевидно, Азербайджан оставляет за собой право ответить пропорционально".



5 октября уже сам президент Ильхам Алиев впервые прямо и достаточно жестко отреагировал на заявления начальника сухопутных войск ИРИ бригадного генерала Киомарса Хейдари, который стягивание войск в Полдашт объяснил иранским противодействием еврейскому государству на территории Азербайджана.



Ильхам Гейдар оглы, выступая в Джебраиле, на юге Азербайджана, всего в нескольких километрах от границы, за которой греют моторы иранские танки, сказал: "Они (иранцы) говорят так, как будто Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть они откроют глаза и посмотрят. Где они видят здесь Израиль? Здесь не живет ни один человек (видимо, еврей). Здесь нет ни одного (израильского) здания. Есть ли доказательства? Нет… Я говорю это здесь, в Джебраиле, вдоль реки Араз (которая образует границу с Ираном), беспочвенные обвинения в адрес азербайджанского народа не останутся без ответа".



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Между тем, иранские СМИ, комментируя конфликт между Баку и Тегераном, пишут, что претензии аятолл касаются не только тесных связей Азербайджана с Израилем, но также затрагивают другие вопросы, включая использование Баку сирийских наемников в прошлогодней войне с Арменией и перспективу "изменений границ" на Кавказе, которая не устраивает Персию.



Судя по всему, речь идет о части Карабаха, а также спорных моментах, касательно Южной Армении, разделяющей азербайджанский анклав Нахичеванскую Автономную Республику и сам Азербайджан. Очень похоже, что Баку, перекрыв дорогу "Иран-Армения" через Лачин, оборвал некий важный для ИРИ антисанкционный маршрут.



Кстати, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян перед встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду, что Россия отреагирует на возможные изменения границ в кавказском регионе. Надо понимать и так: если Москва останется в стороне, то в дело вмешается Тегеран.



Как бы там ни было, но Баку всячески демонстрирует, что для него остается полностью неясным, что конкретно раздражает Иран. Ильхам Алиев утверждает, будто "Израиль притянут за уши" и является лишь поводом для того, чтобы повысить температуру между мусульманскими соседями до критических значений.



Обстановка и в самом деле накаляется. 5 октября азербайджанские СМИ сообщили, что Иран перекрыл свое воздушное пространство для полетов азербайджанских военных в свой анклав Нахичевань.



Баку решил ответить по принципу "око за око" и закрыл зал собраний в бакинском представительстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ответ отец иранской нации написал в Твиттере послание гражданам Азербайджана на азербайджанском языке: "Те, кто копает ямы для своих братьев, сами упадут в эти ямы".



Если Алиев не понимает злость персов, то в Иране много говорят о том, что, к примеру, главный иранский ученый-ядерщик Фахризаде, убитый недалеко от Тегерана в ноябре прошлого года, предположительно был ликвидирован не без помощи израильских технических средств, якобы находящихся в момент теракта на авиабазе Ситалчай, расположенной в 70 км к северо-западу от столицы Баку.



Шиитские СМИ также предполагают, что в гипотетической войне между Израилем и США с одной стороны и Ираном - с другой, "ось зла" - НАТО будет использовать небо Азербайджана для наведения ракет на ядерные объекты ИРИ.



Каких-либо доказательств, как водится в таких случаях, не приводится. Но сам факт такого рода обвинения, пусть и неофициального, говорит о многом. Можно смело признать, что появление опасных слухов говорит о сильнейшем раздражении клириков политикой Баку, "выбравшего дружбу с неверным Тель-Авивом вместо братства с мусульманским Тегераном".



Аятоллы прямо говорят азербайджанцам: "Либо вы с нами против евреев, либо мы против вас и евреев". Но, судя по всему, Баку выбор сделал. "И даже опровергнув присутствие израильтян в Азербайджане, Алиев обратил внимание на одно бесспорное влияние Израиля в Азербайджане: большие запасы современного оружия, которое Азербайджан закупал у Израиля на протяжении многих лет, - пишет, кстати, вашингтонский портал Eurasianet. - Находясь в Джабраиле, он (Ильхам Гейдар оглы) торжественно открыл пограничную станцию, где позировал для национальных и зарубежных СМИ, широко улыбаясь и нежно поглаживая беспилотник Harop израильского производства".