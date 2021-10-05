В Афганистане начнут продавать активы экс-чиновников для оплаты долга за электроэнергию

09:08 07.10.2021

Афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами. Об этом заявил назначенный радикальным движением "Талибан" и. о. исполнительного директора компании Сафиулла Ахмадзай.



"После того как процедура будет завершена и одобрена временным правительством, компания начнет продажу имущества должников и чиновников, которые покинули Афганистан", - приводит его слова местный телеканал TOLO News.



Между тем, как подчеркнул бывший директор DABS Аманулла Галиб, предлагаемая мера может решить существующую проблему лишь в краткосрочной перспективе.



"Будет собрана сумма денег в лучшем случае на частичное погашение задолженности за электроэнергию. Но в конечном итоге это не решит стоящие перед корпорацией вопросы", - указал он.



Ранее в DABS проинформировали, что долг Афганистана перед Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Ираном за электроэнергию достиг уже порядка $ 62 млн. Вместе с тем в корпорации отметили, что после падения прежнего правительства сбор доходов в области электроэнергии упал на 70%. В связи с этим компания обратилась к Миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности.



Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявили, что обе страны продолжат оказывать помощь Афганистану, включая поставки электроэнергии.