Узбекистан намерен арендовать в России до 1 млн га земель

09:52 07.10.2021

Узбекистан хочет арендовать российские поля, чтобы выращивать на них сельхозкультуры для собственного потребления. Глава Минсельхоза Жамшид Ходжаев предложил начать с 35 тысяч га, а в будущем увеличить площади до 1 га. Еще в декабре президент Шавкат Мирзиеев предлагал узбекским предпринимателям организовать сельхозпроизводство в регионах России.



Узбекистан планирует арендовать в России до 1 миллиона га земель под выращивание сельскохозяйственных культур для потребностей внутреннего рынка, пишет РБК.



По данным "Интерфакса", 30 сентября министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин обсудили в онлайн-режиме вопросы предоставления сельхозземель на территории РФ узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов агрокультур.



"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тысяч гектаров для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан", - сказал Жамшид Ходжаев в ходе переговоров.



Узбекистан рассматривает те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия: масличные культуры, соя, пшеница.



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По словам главы Минсельхоза, в перспективе речь идет о значительном расширение таких площадей. "Мы выражаем заинтересованность в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300−500 тысяч гектаров, а в перспективе - до 1 миллиона гектаров", - отметил он.



В свою очередь, Сергей Левин сообщил, что в настоящее время в России имеется порядка 8−13 миллионов гектаров земель для введения в сельхозоборот, и 23 субъекта РФ уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.



Конкретные механизмы и сроки реализации проекта стороны договорились обсудить в рамках визита рабочей группы Узбекистана в РФ в октябре.



В Узбекистане существует дефицит воды, что осложняет сельхозработы в стране.



Президент Шавкат Мирзиеев 16 декабря проводил расширенное видеоселекторное совещание, посвященное анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросы продовольственной безопасности. Тогда он предложил рассмотреть хокимам областей возможность межрегионального сотрудничества с городами и областями России. По его словам, узбекские предприниматели могут воспользоваться рублевыми кредитами и организовать производство в регионах России, чтобы поставлять продукцию первой необходимости в Узбекистан.