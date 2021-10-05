Лохмачи. Талибы бьют и сажают в тюрьму за бритую бороду

10:02 07.10.2021

"Новый" стиль правления "Талибана": сбрил бороду – в тюрьму с синяками



Этот снимок сделан в 2001 году, когда в Афганистан вошли войска США, после чего пал режим талибов, запрещавший брить бороды. Парикмахер бреет клиента, который решил избавиться от бороды. Талокан, 20 ноября 2001 года.



Афганские мужчины в процессе перехода к новой эре правления "Талибана", когда растительность на лице снова в моде – иначе будет худо. Приказ, запрещающий сбривать бороды, оставил без денег парикмахеров, а молодые люди рискуют быть избитыми в лучшем случае, в худшем – оказаться в тюрьме.



"Талибан" пытается позиционировать себя как более толерантную версию жесткой исламистской группировки, правившей Афганистаном два десятилетия назад, но молодые люди убеждены, что борода на лице говорит красноречивее всяких слов о якобы новом стиле руководства экстремистской группировки.



– Мы не можем укорачивать бороды или подстригать волосы. Если мы стрижем бороды, "Талибан" отлавливает нас и говорит: "Вы член прежнего правительства", и они нас бьют, – сказал Афганской редакции Радио Озоди Хекматулла, житель южной провинции Урузган.



Двадцатилетний молодой человек рассказал о мрачных реалиях перехода Афганистана к правлению "Талибана" после вывода иностранных войск и падения поддерживаемого Западом правительства в Кабуле в августе.



Один молодой человек из Тарин-Ковт, столицы провинции Урузган, сообщил на условиях анонимности Туркменской редакции Радио Свобода , что он был избит и находился под стражей в течение суток после того, как он сбрил бороду.



Нарушение запрещающего бритье бород указа "Талибана", который был принят в конце сентября, может привести к суровому наказанию. Что же до парикмахеров, которым напрямую было приказано прекратить такую практику, то они едва сводят концы с концами.



– Наша работа на грани исчезновения, наша экономика слаба, а у нас дома нет даже муки, – сказал Момин, парикмахер из города, где официальное население в 70 тысяч человек в последние годы разрослось в связи с прибытием людей, спасающихся от боевых действий в провинции.



Раньше люди выстраивались в очередь возле парикмахерских в Тарин-Ковте, теперь же, по оценкам Момина, он лишился 90 процентов своего бизнеса после захвата города талибами.



– У меня дома больные родственники, мы в долгах, – говорит Момин, называя себя странником, родом из провинции Майдан Вардак, расположенной к западу от афганской столицы.



Уехать при этом – не вариант для него.



– Видит Бог, у нас совсем нет денег. Нам не разрешено ездить в Иран. Мы не можем поехать в Пакистан. Мы застряли в нашем Афганистане, что же нам делать?! – вопрошает он.



Сначала "Талибан" запретил бритье бород в провинции Гильменд, одной из традиционных цитаделей экстремистской группировки. В столице провинции Лашкар Гах парикмахеров предупредили о последствиях, если те вдруг осмелятся кому-то сбрить или подстричь бороду – эти действия теперь рассматриваются как нарушение их толкования исламских норм шариата.



"Если кто-то нарушит правило, то они понесут за это наказание. Никто не имеет права жаловаться", – говорится в указе.



Руководитель управления по информации и культуре движения "Талибан" Хафиз Рашед Гильменд заявил ежедневной газете Etilaatroz, что указ издала религиозная полиция правящей группы.



На копиях указа, распространившихся в социальных сетях, видны официальные печати "Талибана", а Гильменд заявил, что запрет действует на всей территории Афганистана.



Однако другие официальные лица "Талибана", обещавшие применять более мягкую форму правления, чем это было во времена их предыдущего пребывания у власти в 1996-2001 годах, попытались отменить указ.



Когда распространились новости об указе, заместитель главы временной комиссии по культуре "Талибана" Ахмадулла Васик (недавно заявивший, что в женском спорте нет необходимости) опубликовал 26 сентября официальное письмо в своем аккаунте в Twitter, в котором говорилось, что издавшие указ уполномочены на это не были.



Но сведения о том, что указ на самом деле претворен в жизнь (они последовали за сообщениями о вывешенных телах предполагаемых похитителей на площадях в западной провинции Герат), вызывают опасения, что талибы не намерены отказываться от своих старых обычаев.



В конце 1990-х годов "Талибан" был печально известен своими жестокими наказаниями, включая ампутации конечностей, публичные порки плетью и смертную казнь через забивание камнями или расстрел.



В конце сентября Мулла Нуруддин Тураби – один из основателей движения "Талибан" и главный поборник своего варианта исламского права – заявил, что казни и ампутации будут вновь введены, хотя, возможно, они не будут такими публичными.



Возвращение к правилам 20-летней давности особенно сложно для тех, кто рос под сильным влиянием Запада после вторжения США в Афганистан в 2001 году.



Мода может быть цикличной, но это совсем не то, что имели в виду афганские мужчины, привыкшие к современным прическам и аккуратно подстриженным бородам.



– Раньше мы без страха ходили в парикмахерскую. Было приятно быть стильным. Но теперь, при новом правительстве, мы не можем ничем наслаждаться, – сказал Хекматулла.



Майкл СКОЛЛОН,



В подготовке статьи участвовали корреспонденты Афганской редакции Радио Озоди, имена которых не разглашаются по соображениям безопасности.



Перевела с английского Алиса Вальсамаки.