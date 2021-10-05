 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жителей Туркменистана обязали покупать очередную книгу президента - "Независимость - наше счастье"
10:27 07.10.2021

Новая книга президента Гурбангулы Бердымухамедова "Независимость - наше счастье"

В Туркменистане началась очередная кампания по продвижению и распространению среди населения книг президента Гурбангулы Бердымухамедова. Книгу "Независимость - наше счастье", изданную к 30-летию независимости, обязали приобретать сотрудников государственных учреждений и предприятий Туркменистана, а также студентов.

Как сообщает Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода), в Лебапском велаяте деятелям культуры поручили создать музыкальные произведения, восхваляющие новое творение главы государства. В вузах Лебапского велаята студентов призывают заучивать новую книгу президента наизусть. В качестве поощрения учащимся обещали денежное вознаграждение в размере 100 манатов (28 с половиной долларов по курсу Центрального банка Туркменистана).

Бердымухамедов объявил о написании новой книги 25 сентября на заседании верхней палаты парламента. По сообщениям государственных СМИ, книга вышла на трех языках - туркменском, английском и русском - и посвящена достижениям страны за годы независимости. Это вторая книга, изданная под авторством Бердымухамедова в этом году. В мае нынешнего года была выпущена книга "Белый город Ашхабад", посвященная 140-летию столицы страны.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за 15 лет своего правления издал более 60 книг. Традиционно издание книг приурочено к государственным праздникам и событиям.

Бердымухамедов неоднократно заявлял, что передает ​гонорары от издания своих произведений на жертвоприношение - садака. При этом власти страны и государственные СМИ принудительный сбор средств у населения на покупку книг главы государства не упоминают.

Кроме президентских книг, в Туркменистане регулярно распространяют портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова. Несколько раз в год в госучреждениях за счет сотрудников и учащихся обновляют изображения Бердымухамедова.

В разгар продовольственного кризиса и вспышки коронавируса в некоторых регионах страны портреты президента реализовали в качестве "нагрузки" к продуктам питания. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, руководящий страной в течение 15 лет, и его правительство наличие коронавируса, продовольственного кризиса, давления на население и других обострившихся проблем не признают.

Источник - rus.ozodi.org
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