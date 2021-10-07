УкрСвара. Отставка спикера Разумкова. Ничего личного - чистая политтехнология

10:56 07.10.2021 Отставка Разумкова. Ничего личного - чистая политтехнология



Кристина Жалова, Филипп Прокудин, Захар Виноградов



07.10.2021,



Депутаты Верховной Рады, предположительно, в четверг, 7 октября, рассмотрят вопрос об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова, что является беспрецедентным в парламентаризме Украины. Яценюка, например, снимали за фальсификацию. А Разумкова - за несогласие с президентом. Зачем в отставку отправляют человека, которому Зеленский многим обязан?

Друзья по большой политике



О разногласиях между Зеленским и Разумковым давно говорят в кулуарах, но тогда, в 2019 году, когда их совместный путь только начинался, сложно было предположить, что все обернется именно так.



Дмитрий Разумков, дипломат по образованию, специалист по консалтингу и политтехнологиям, познакомился с Зеленским, когда тот собирался баллотироваться в президенты. Будущий спикер Рады стал одним из самых главных политических консультантов Зеленского, а позже и главой его партии.



Отец Дмитрия Разумкова, Александр Разумков, был первым помощником президента Леонида Кучмы.



С 2006 по 2010 годы Разумков состоял в Партии регионов Украины (ПРУ). По его словам, в ПРУ его привело то, что он не поддерживал Виктора Ющенко, однако сразу после победы Виктора Януковича Разумков покинул политсилу.



До 2014 года он работал с Сергеем Тигипко, с которым был знаком еще Разумков-старший. Знавшие Разумкова в те годы отмечают его достаточно оппозиционные взгляды. Разумков разделял систему ценностей тогдашнего вице-премьера: поддерживал официальное двуязычие, сотрудничество с Россией, развитие национальной промышленности. При этом, выступая в СМИ как политолог, старался не занимать какую-то определенную сторону.



Еще один слуга народа – Дмитрий Разумков

Еще один слуга народа – Дмитрий Разумков

© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2019 году Разумков, изменив свою публичную риторику, вернулся в большую политику как консультант Зеленского. 27 мая 2019 года Разумков стал новым главой президентской партии "Слуга народа". А 29 августа 2019 года он был избран председателем Верховной Рады Украины IX созыва - за его кандидатуру проголосовали 382 депутата.

По словам Разумкова, всю избирательную кампанию он работал в штабе Зеленского бесплатно, в качестве волонтера, и не рассчитывал на какую-либо должность в будущем. В кампании Разумков был спикером и одним из ключевых советников - определенным "рациональным началом", пытавшимся отвернуть Зеленского от политики его предшественника Петра Порошенко.



История конфликта



В 2020 году в кулуарах стали говорить о том, что между Зеленским и Разумковым часто возникают довольно жесткие разногласия. Некоторые отмечают, что "дрейфовать" Разумков начал, как только занял кресло в парламенте: спикер был единственным, кто выступал против "турборежима" и уже тогда серьезно подпортил отношения с Офисом президента, в частности, с его тогдашним главой Андреем Ермаком. По словам собеседника издания LIGA.net, после этого Зеленскому стали "вкладывать в уши", какой Разумков "негодяй".



Впервые публично Разумков и Зеленский схлестнулись в ситуации с Конституционным судом - председатель парламента выступил в противовес радикальному решению Зеленского распустить КС.



Разумков старался дистанцироваться от наиболее спорных инициатив Офиса президента. Например, председатель Рады отчасти выступал в защиту русского языка, признавая (в отличие от Зеленского), что языковая проблема на Украине есть.



Спикер парламента стал единственным членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который поставил под сомнение санкции против Тараса Козака и Виктора Медведчука в обход судов и в целом был очень недоволен тем, что Зеленский "перетянул одеяло" на Совбез в плане принятия важных для страны решений. Более того, Разумков выражал неудовольствие по поводу того, что о повестке заседаний он узнает в последний момент.



Спикер Рады Дмитрий Разумков: особенности нового политического проекта

Спикер Рады Дмитрий Разумков: особенности нового политического проекта

© Facebook, Верховна Рада України

Последней каплей, считают украинские СМИ, стала нелояльность Разумкова в вопросе, касающемся имиджевого для президента закона об олигархах. Идею спикер Рады называл правильной, но выступал за то, чтобы решение было принято не СНБО, а Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). После первого чтения он направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Эксперты уверяли: все это сильно взбесило Зеленского, который хочет от парламента абсолютной солидарности и беспрекословного исполнения его пожеланий. Но вместо подчинения он получил самостоятельного Разумкова, который к тому же не так давно совершил подозрительный тур по регионам в духе предвыборной кампании.



Убрать из друзей



В сентябре Разумкова, находившегося на самоизоляции по причине болезни, не пригласили на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавец, где, как сообщают украинские СМИ, велось активное обсуждение отставки спикера и сбор подписей за это.



Лидер фракции Александр Корниенко обвинил Разумкова в "некомандных действиях" из-за его отношения к закону об олигархах. При этом непонятно, о какой команде идет речь: фракции, из которой он вышел, вступив в должность спикера, или команде президента Зеленского, в которой тоже по этому вопросу единства нет.



"Гетман Разумков". Сможет ли спикер стать президентом?

"Гетман Разумков". Сможет ли спикер стать президентом?

© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава президентской партии Давид Арахамия пошел дальше, обвинив Разумкова в "узурпации власти", притом что сама проблема, в общем-то, возникла на почве того, что узурпировать власть пытается наоборот именно президент Зеленский, против чего и выступает Разумков. Тем временем за отставку спикера собрано пока всего 190 подписей из 226 необходимых. Но во фракции уже от него отвернулись, даже, как сообщают СМИ, удалили из общих чатов.

Во вторник Верховная Рада проголосовала за отстранение Разумкова от ведения двух пленарных дней украинского парламента - за это решение проголосовали 240 депутатов. Журналисты произошедшее называют репетицией голосования за отставку спикера.



Но вот тут-то и первая странность в этом деле. Если посмотреть на ситуацию непредвзято, ничего предосудительного, а тем более противозаконного Разумков не сделал - как председатель Верховной Рады, да и как обычный человек, он имеет право высказывать свое мнение, сомневаться и противоречить президенту, если считает, что тот совершает что-то противозаконное. Но более того, все его высказывания и несогласия не имели для президента и принимаемых им решений никаких негативных последствий. НИКАКИХ, то есть все, что Зеленский хотел, согласен с тем Разумков или нет, Зеленскиий сделал.



А ссора ли это?



Сложившаяся ситуация может говорить совсем не о столкновении двух политических фигур и непримиримости их взглядов, а о стандартной для Украины политтехнологии с заменой одной фигуры на другую. Новой фигурой на замену одиозному и значительно подпортившему свою репутацию Петру Порошенко, например, стал два с половиной года назад сам Зеленский.



То, что Разумков, в отличие от Зеленского, пытается следовать букве закона, выгодно отличает его от действующего президента и делает привлекательной фигурой для избирателей. Но с другой стороны, народу более симпатичен правовой нигилизм Зеленского, чем рефлексийное следование закону Разумеова. Народ хочет сильного президента и Зеленский это демонстрирует. Что особенно оттеняется "рыхлостью" Разумкова.



По мнению обозревателя Украина.ру Владимира Скачко, идеологических различий между Зеленским и Разумковым нет - они оба порождение политтехнологий, меняющих и формирующих власть в угоду внешним кураторам.



И вполне возможно никакого конфликта между ними на самом деле нет, а Разумков выступает удобным спарринг-партнером президента Зеленского, оппозиционным только на словах. Правда, эта оппозиционность, когда Разумеов перестанет быть спикером, позволит ему создать оппозиционную власти (опять же на словах, а не на деле) партию. Которая, оттянув на себя голоса реальных оппозиционеров, на будущих парламентских выборах войдет в Раду и составит со Слугой народа коалицию, внешне состоящую из двух элементов, а внутренне единую. И это позволит Зеленскому рассчитывающему на второй президентский срок, опять иметь подконтрольный ему парламент.



Скорее всего, Разумков будет участвовать и в парламентских выборах. И более того, все будет сделано для того, чтобы именно он вышел во второй тур выборов (что не так уж и сложно, учитывая политические облики нынешних оппозиционеров Украины - Порошенко, Тимошенко, Бойко и др.) А во втором туре выборов, блестящий шоумен Зеленский безусловно одолеет интеллигентного "Знайку" Разумкова.



Ну, а если не одолеет, то, став президентом, не позволит привлечь Зеленского к уголовной ответственности за совершенные им многочисленные нарушения Конституции и законов Украины.



Одним из возможных вариантов развития событий может стать "замена" Зеленского на Разумкова, поскольку от первого Запад начал уставать (наглость в политике молодого да ранненго не всем нравится) и которому уже направили "черную" метку в виде "Досье Пандоры". Случиться это, правда, может когда угодно - и в скором времени, и уже тогда, когда Зеленский максимально выполнит поставленные перед ним Западом задачи - через год полтора.



Но в любом случае, для Зеленского - Разумков в виде спаринг-партнера или сменщика - самая приемлемая политическая фигура.



Зеленский - Разумков: политтехнология конфликта

Зеленский - Разумков: политтехнология конфликта

© AFP, SERGEI SUPINSKY

В этой версии есть слабые места - официальных оснований для импичмента Зеленского на почве "Досье Пандоры" в общем-то нет. Как отмечает политолог Ростислав Ищенко, в момент, когда происходили события, "оптимизировать налоги" в офшорных юрисдикциях было не запрещено, а обвинения в отмывании денег Коломойского еще нужно доказать.

По мнению эксперта, массированную информационную атаку на Зеленского начали украинские олигархи, которые и не планировали выступать за отставку спикера, но испугались самовластных настроений президента.



Если в этом действительно не замешано внешнее управление, то Зеленский, похоже, пытается сыграть на опережение: подготовить себе "достойного противника", который имеет все шансы прийти к власти после него и "подстелить ему соломку". И боится Зеленский совсем не последствий публикации "Досье Пандоры", а вполне реального уголовного преследования и обвинений в узурпации власти и неконституционные санкции, накладываемые СНБО при его участии. А то, что они будут, когда Зеоленский перестанет быть президентом, ни у кого сомнений не вызывает.



С другой стороны разыгрывание сценария конфликта поможет создать из Разумкова более адекватную альтернативу Зеленскому, за которую уставшие от беспредела избиратели пойдут голосовать.



"Это вполне возможно, ведь были же до этого договоренности националиста Ющенко с вполне себе пророссийским Януковичем, каким его тогда считали", - отметил директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. - Прагматический интерес оказывается выше идеологических предубеждений, потому что для власть держащих на Украине всегда убеждения, идеология и геополитические векторы всегда были вторичны. Первично - власть как средство зарабатывания денег. А отсюда так легко менялись идеологические одежды и лозунги".



Ведь по итогу-то, отмечает эксперт, ни один президент Украины после ухода с президентского поста не сел в тюрьму - даже Януковичу дали сбежать. Источник - ukraina.ru

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