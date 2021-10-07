"Эра света". Писательские бредни Алии Назарбаевой

10:59 07.10.2021 "Эра света" в "духовных знаниях" Алии Назарбаевой, или Размышления человека с "исторической фамилией"

7 октября 2021,



Призывает соотечественников не ждать помощи от государства, восхваляет своего отца и рассуждает об абсолютном счастье. Младшая дочь бывшего президента Казахстана, состоявшаяся бизнесвумен и кинопродюсер, дебютировала в качестве писателя. Почему потомок автора десятков книг о политике и экономике решила "поделиться духовными знаниями" и как на ее работу отреагировали критики?



Отдельный стеллаж в книжном магазине. Большой постер, с которого на посетителей смотрит ухоженная улыбающаяся женщина. Это автор книги "Место силы" и дочь бывшего президента Казахстана. Первая писательская работа Алии Назарбаевой соседствует на полке с трудами бывшей первой леди США Мишель Обамы и одного из богатейших людей планеты Билла Гейтса.



"Отцу я обязана не только исторической фамилией, но и простым появлением на свет", - пишет член самой влиятельной в стране семьи и автор книги, которая "пришла к осознанию, что настало время поделиться своими мыслями, соображениями, знаниями, которые могут способствовать чьим-то личным или общественным трансформациям".



219-страничная работа тиражом в тысячу экземпляров поступила в продажу после презентации, которая прошла 16 сентября в Государственном театре оперы и балета имени Абая в Алматы, несмотря на действовавшие в городе карантинные ограничения и запрет на массовые мероприятия из-за пандемии. Вел вечер российский артист Максим Галкин, среди гостей были замечены казахстанские бизнесмены, артисты, селебрити.



Книга, в которой 41-летняя Назарбаева делится "духовными знаниями", стоит 3800 тенге (около 9 долларов). Она вышла на русском языке. В планах, как пишет дочь "лидера нации", выпустить в декабре издание на казахском и приурочить это ни много ни мало ко Дню независимости.



В ОЖИДАНИИ "ЭРЫ ВЕЛИКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ"



За написание книги, как говорит дочь бывшего президента, она села с приходом пандемии коронавируса. Карантинные ограничения, падение цен на нефть ударили по экономике страны и бюджету многих семей. Алия Назарбаева не забывает упомянуть свою помощь малоимущим, рассказывая о проекте развозки продуктовых корзин и горячих обедов. "Помогать людям можно и нужно разными способами, но кормить - особенно ценно", - пишет она.



Уже через страницу благотворитель призывает людей не надеяться на помощь других. "Да, каждый из нас может (и в общем-то имеет право как гражданин своей страны) очень сильно ожидать помощи от государства на официальном уровне и много, долго и громко рассуждать о таких показателях благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции. Можно ждать и рассуждать. Годами. Десятилетиями. И даже веками. А можно осознать, что создавать условия, которые позволяют нам благополучно развиваться и достигать поставленных целей, - наша личная ответственность, и принять на себя эту ответственность хотя бы за свою жизнь, не выдвигая кому бы то ни было требований нас осчастливить", - пишет она.



Призыв Назарбаевой "не выдвигать требований кому бы то ни было" перекликается с заявлениями ее отца, который советовал соотечественникам избавляться от "иждивенческих" настроений, "купить двух коров и обеспечивать себя". ""Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай". Так ты о чем думал? Это же твои проблемы, ты же с государством не советовался когда-то", - говорил Назарбаев в 2019-м, когда на фоне углубления экономического кризиса тысячи многодетных матерей просили увеличить социальные выплаты и усилить государственную поддержку.



Нурсултан Назарбаев в бытность президентом Казахстана знакомится с проектами спортивных объектов. Справа от него - его средняя дочь Динара Кулибаева. Алматы, 1 января 2014 года.



По расчетам независимых экономистов, в Казахстане около 25 процентов населения живут в бедности. Это в пять раз больше, чем показывает официальная статистика. Средняя и минимальная зарплаты в стране - одни из самых низких в мире. Цены на товары первой необходимости неуклонно растут.



"Я искренне и глубоко убеждена в том, что человеку необходимы трудности на жизненном пути. И только в их преодолении он развивается и становится лучше", - пишет Алия Назарбаева.



Чуть ниже она предрекает, что после совместного преодоления трудностей будет сформирована "непобедимая" нация, в стране начнется Эра Великого Возрождения, эра света и солнца. Я чувствую, что сейчас для этого самое время. И не зря мудрецы говорят, что ночь темна перед рассветом".



О ЧЕМ (НЕ) ПИШЕТ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА "ИСТОРИЧЕСКОЙ ФАМИЛИИ"?



Отец Назарбаевой пришел к власти еще до независимости, он занимал президентскую должность 29 лет и, как многие считают, продолжает управлять страной после отставки в 2019 году и передачи поста своему ставленнику. Когда Назарбаев стал президентом, Алия еще училась в начальной школе в Алматы. Вскоре ее отправили на учебу за границу: немецкая школа, затем швейцарская, потом вуз в США. В 18-летнем возрасте она вышла замуж за сына президента Кыргызстана Аскара Акаева. Брак, который многими рассматривался как выгодный политический союз между семьями лидеров постсоветских республик, просуществовал недолго - всего два года (сейчас Алия Назарбаева замужем в четвертый раз).



"Все равны, но некоторые равнее", гласит расхожее выражение. В Казахстане далеко не каждый обладатель диплома, даже зарубежного, сможет попасть на госслужбу. Девушке с "исторической фамилией" удалось устроиться без проблем.



"Папа, как прирожденный дипломат, предложил мне поехать с ним в Астану, поработать вместе", - пишет она о своем приходе в администрацию президента и переезде в новую столицу. Судя по книге, Алия была личным секретарем отца, сидела в его приемной. В официальной биографии говорится, что дочь Назарбаева работала консультантом общего отдела президентской администрации. В стенах госучреждения Назарбаева не задержалась и решила, по-видимому, реализоваться в бизнесе.



Амбиции молодой особы - создать крупнейший в Центральной Азии спортивно-оздоровительный комплекс, который "станет эталонным в сегменте премиум-класса" - поддержал отец, пишет автор "Места силы". Откуда деньги на стартовый капитал - история умалчивает.



В январе 2001 года в Казахстане зарегистрировали компанию ALEM LTD, ее единственным учредителем значилась Алия Назарбаева. Через 16 лет учредителем стала компания Svelte Investors Limited, о которой в открытых данных нет никакой информации. Фирма владеет элитным клубом LUXOR, расположенным в одном из самых дорогих районов Алматы. "Место, созданное для того, чтобы уйти от повседневности и обменять усталость на удовольствие", - пишут на сайте клуба. Годовая премиум карта стоит 3,5 миллиона тенге, а лимитированная карта - 725 тысяч тенге, при том, что средняя зарплата в стране, по официальным данным, составляет 251 тысячу тенге (данные за второй квартал 2021 года).



LUXOR - не единственный бизнес-объект младшей дочери экс-президента, владелицы диверсифицированного портфеля. Ее деловые интересы охватывают разные сферы: от строительной до фармацевтической и ювелирной и не ограничиваются только Казахстаном. Швейцарские СМИ писали о планах дочери экс-президента Казахстана построить в европейской стране медицинскую клинику для богатых. Назарбаева пробовала реализоваться и на поприще искусства, она продюсировала две кинокартины, за одну из них получила из рук отца государственную премию.



"Масштаб заслуг Первого Президента Республики Казахстан перед Родиной и своим народом будет оценен потомками гораздо позже - так уж заведено в истории человеческой цивилизации. Вот уже 30 лет мы благополучно живем между "драконом" и "медведем", дружим с мировыми державами, достойно выглядим на международной политической арене, сократили уровень бедности в десять раз, к нашим миротворческим идеям прислушивается и берут с нас пример, глубоко уважают за инициативу ядерного разоружения, и еще ни разу за три десятилетия границы нашего государства не вызвали ни у кого вопросов. Разве этого недостаточно, чтобы радоваться жизни без войны и прилагать усилия для дальнейшего развития страны?" - вопрошает младшая дочь экс-президента, которого правозащитники обвиняют в нарушениях прав человека, подавлении оппозиции и свободы слова.



Алия Назарбаева рисует в книге образ отца-"селфмейдмена", обычного парня, который начинал карьеру на казахстанской Магнитке, у доменной печи, и стал руководителем страны. Не забывает она и о матери, которая "наполняла своего мужа такой созидательной энергией и силой" и была "единственным критиком, замечания которого отец воспринимал конструктивно". О союзе своих родителей автор пишет в основном в прошедшем времени. В последние годы президентства Назарбаева первая леди, которую прежде часто показывали в эфире местных телеканалов как сторонницу закаливания по методу Порфирия Иванова и автора введенного в школьную программу курса "Самопознание", редко появлялась на публике, она не сопровождала президента в зарубежных поездках и не посещала с ним официальные мероприятия. В стране упорно циркулировали слухи, что чета давно не живет вместе и что у Назарбаева появилась новая семья - в недавнем расследовании журналистов авторитетной организации OCCRP "неофициальной женой" экс-президента названа Асель Курманбаева, ровесница Алии Назарбаевой.



"ДАР" ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ "ГАЛИМАТЬИ"? ОЦЕНКИ КРИТИКОВ



Последние три страницы книги Назарбаевой - рецензии, авторы которых не скупятся на похвалу.



"Книга увлекательна и, без сомнения, талантлива. Самое главное, она задевает каждого из нас в разной степени, приглашая разделить чаяния автора и тоже предпринимать шаги в преобразовании жизни вокруг нас. Думаю, дорогие читатели, что мы с вами этот дар Алии Назарбаевой примем с чувством большой и искренней благодарности", - пишет Шалва Амонашвили, доктор психологических наук, на труды которого автор часто ссылается в книге.



"В истории Казахстана Абылай-хан установил политику нейтралитета и мира. Я думаю, что книга Алии Назарбаевой расширяет и углубляет эту универсальную формулу мира", - написал Александр Хакимов, который представлен как педагог и писатель. В открытых источниках его указывают как религиозного деятеля и проповедника вайшнавизма, гуру и члена руководящего совета Международного общества сознания Кришны.



1 октября на казахстанском сайте zonakz.net была опубликована рецензия искусствоведа Салимы Дуйсековой на книгу Назарбаевой.



"Это лексикон не сорокалетней женщины, а манерной девочки, имеющей весьма смутное представление об устройстве мира, - пишет она. - "Место силы" просвечивает Алию Нурсултановну как жесткий аппарат Рентгена. Видно, какое количество эзотерической галиматьи она прочитала, какие зияющие пустоты обнаруживает ее образование, как подвержена она влиянию разнообразного жулья".



Критик называет Назарбаеву дочерью своего отца и в биологическом смысле, и в "ментальном".



"Он [Назарбаев] ведь тоже в некотором роде укротитель стихий, придумыватель утопий и сакральных дат. Это ведь в его воображении у нас уже свершились пара-тройка технологических революций, а вся страна вдоль и поперек исчерчена автобанами. Это его, обронзовевшего от принятых им "судьбоносных" решений, привела в восторг идея накрыть центр Астаны колпаком и построить золотой мост в будуЮщее. Отчего бы дочери не погрезить в том же направлении. Так поступают дети, когда боятся. Накрываются с головой корпешкой и, стуча зубками от ужаса, скулят песенку боевых цыплят, уговаривая себя, что серенький волчок не придет и не утащит за бочок. Этот стон у них песней зовется. Он у них вместо силы", - резюмирует Дуйсекова.



Аян Калмурат – с 2017 года корреспондент Алматинского бюро Азаттыка.



Окончил университет "Туран" по специальности журналистика. Ранее работал в информационном агентстве 7kun.kz и в республиканской политической газете "Жас Алаш". Источник - rus.azattyq.org

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