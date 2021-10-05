"Елбасы. Летопись Независимости". Вышла 7 серия (из 15-ти) каз-кино-шедевра

11:04 07.10.2021

"Елбасы. Летопись Независимости": вышел многосерийный фильм об истории становления Казахстана



Документальный фильм о вкладе Елбасы в становление и развитие независимого государства выпущен агентством "Хабар". Фильм, приуроченный к 30-летию независимости Казахстана, состоит из 15 серий. Каждая из них посвящена важным историческим событиям, моментам, рассказывает о последовательных свершениях независимого Казахстана, исторической логике действий Елбасы и принятых им важных решениях, событиях, имевших большой общественный резонанс, возникших непредвиденных трудностях и их преодолении. "Главное действующее лицо - Первый Президент РК -Елбасы Нурсултан Назарбаев. В многосерийный фильм включены фрагменты его исторических выступлений, Посланий народу Казахстана, эксклюзивные кадры оцифрованной видео-хроники событий с его участием, включая его международные встречи и форумы. Участниками фильма также являются соратники и сподвижники Елбасы, помогавшие ему создавать новую страну, ее рыночную экономику. Их свидетельства и оценки подчеркивают историческую важность свершений, достигнутых Казахстаном за годы независимости", - говорится в аннотации к фильму. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ День Конституции РК: дата, выходные, история праздника Напомним: первая серия была выпущена 3 июля этого года. Она полностью посвящена важным событиям 1991 года. Последующие фильмы раскрывают историю очередных 2-3 лет независимости. На данный момент выпущено 7 серий фильма.



Автор: Анна Лебедева