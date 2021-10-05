Производство рос-вакцины "Спутник V" запустили в Узбекистане

12:15 07.10.2021

В Узбекистане начали производить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Сегодня, 7 октября, Мирзиеев позвонил Владимиру Путину, поздравил его с днем рождения, а также рассказал о производстве вакцины.



"С удовлетворением отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы. Читайте также, что США начали переговоры о производстве вакцины "Спутник V". Раннее мы писали, что вакцину "Спутник V" станут производить в Перу.