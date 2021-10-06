"Тарифный геноцид". Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией

14:44 07.10.2021

Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией

Замерзающих зимой рядовых украинцев должен спасти "поставщик последней надежды" 5 октября 2021,

Текст: Елена Лексина,

Юрий Зайнашев

"Тарифный геноцид", "отопительный сезон под угрозой срыва", "не исключены веерные отключения электроэнергии". Украинские политики и эксперты бьют тревогу: страна не готова к зиме, запасов угля и газа недостаточно ни для промышленности, ни для отопления жилых домов. А ведь если бы у Киева был газовый контракт с Россией, все выглядело бы для жителей Украины совсем иначе.



Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не собирается вести переговоры с Россией о новых закупках природного газа. Глава правительства напомнил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, республика сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон.



Заявление премьера, видимо, стало откликом на тревожные предсказания на предстоящую зиму, с которыми днем ранее выступила киевская печать. Так, издание "Экономическая правда" выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил порталу "Страна.ua": "Не исключены в том числе веерные отключения электроэнергии. И у нас, и в Европе. Украине также может не хватить газа на отопительный сезон".



Два года назад украинцы накопили 21 млрд кубометров к началу отопительного сезона, в прошлом году – 26 млрд, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. "В целом цифра, которую называет Шмыгаль, нормальная. Бывало, Украина входила в отопительный сезон и с гораздо меньшими объемами газа в ПХГ", – пояснил Юшков.



"Обычно зимой украинцы используют три источника газа: это собственная добыча, газ из ПХГ и текущий импорт. Однако в этом годы цены на голубое топливо резко выросли. Купить недостающий объем у европейских компаний Киев вряд ли сможет, – пояснил он. – В таких условиях они могут доставать газ из ПХГ более интенсивно, чем в нормальный год. Это порождает риск быстрого израсходования газа в ПХГ, где уже к январю останется мало голубого топлива".



Кроме того, уточняет Юшков, многое зависит еще и от запасов угля, так как обычно Украина зимой использует его довольно активно. "Не факт, что угольная генерация будет работать на полную мощность", – заметил эксперт.



Действительно, положение с углем на Украине еще более тревожное, чем с газом. Через несколько часов после того, как Шмыгаль выступил со своим успокоительным заявлением, его предшественник на посту премьера Владимир Гройсман в эфире украинского телеканала "Вести" выдал мрачное предупреждение: угля на ТЭС Украины может хватить только на 15 дней. Гройсман ссылался при этом на данные Укрэнерго. По словам экс-премьера, угля должно быть 2,8 млн тонн, однако на складах накоплено всего 780 тыс., то есть треть от необходимого. Также он обратил внимание, что на государственных шахтах падает добыча.

Комментируя данные о запасах в ПХГ, которые публикуют украинские власти, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что в этих хранилищах находится не только украинский газ: "Часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам. Также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ". От того, как распределятся эти объемы газа между различными собственниками, зависит то, сколько пойдет на внутреннее потребление страны, пояснил эксперт.



Ранее власти Украины уже заявляли, что определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа, "Нафтогаз Украины" до конца года получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов).



"Но проблема в том, что даже если "Нафтогаз" и получит деньги, закачивать газ в хранилища будет уже поздно – на носу отопительный сезон, – пояснил Митрахович. – Тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров".



По мнению Митраховича, в таких условиях Киеву остается надеяться только на то, что зима окажется теплой. "Если же ударят холода, то, скорее всего, им придется отключить промышленных потребителей, хотя это чревато рядом проблем: сокращение рабочих мест, ухудшение условий работы других предприятий, снижение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но думаю, что у Киева именно такой план". "Также не исключаю, что зимой Украина начнет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было прошлой зимой в канун Нового года", – резюмировал Митрахович.



"Если Киеву не хватит денег на текущий импорт, то придется сокращать потребление, – вторит ему Юшков. – В таком случае власти введут нормирование по подаче электроэнергии для отдельных потребителей. В первую очередь пострадает промышленность".



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Тем временем Bloomberg обнародовал долгосрочный прогноз погоды, согласно которому зима во всем Северном полушарии будет морозной и снежной. Похоже, природа не собирается подыгрывать кабинету министров Шмыгаля.



"Если Киев найдет деньги, то будет, как обычно, импортировать российский газ через европейских посредников с помощью виртуального реверса, – предполагает Юшков. – Однако из-за привязки таких поставок к стоимости газа на европейском спотовом рынке это окажется довольно дорого. В августе Украина импортировала таким способом газ в среднем по 427 долларов за тысячу кубометров. Скорее всего, в сентябре этот показатель вырос примерно до 500 долларов".



Если бы Киев ранее заключил с Газпромом контракт на тех же условиях, как в 2009–2015 годах, "тогда бы ему газ доставался за 350 долларов за тысячу кубометров", – вздыхает Юшков. Будь политика Киева в отношении Москвы более адекватной, Украина бы существенно экономила. По некоторым оценкам, такая экономия составляла бы до 3 млрд долларов в год. Как подчеркнул Юшков: "А так Украина покупает газ в среднем дороже, чем Газпром продает в Евросоюз, чего раньше никогда не было".



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.



Призрак украинцев, замерзающих зимой в своих квартирах, будоражит оппозицию в Верховной раде.



Даже обычно враждующие между собой фракции, вроде националистов из "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы", которую считают пророссийской, выступили с единой позицией – направить газ от внутренней добычи исключительно для населения. "Мы требуем собрать заседание Рады, чтобы принять закон, разрешающий использовать газ собственной добычи для бытовых потребителей", – сказал с парламентской трибуны депутат "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич. Лидер "Батькивщины", экс-премьер Юлия Тимошенко тоже потребовала с трибуны срочно принять такой закон, напомнив, что внутренний газ значительно дешевле импортного.



Вечером во вторник "Оппозиционная платформа" выпустила отдельное заявление, осудив решение правительства отказаться от газа из России по льготной цене. "Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти", – говорится на сайте партии.



В партии считают, что руководство страны игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько недель, с наступлением морозов.