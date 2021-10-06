Рабство есть капитализм плюс цифровизация всей страны

16:49 07.10.2021 Мошенники ждут не дождутся, когда им предоставят систему тотального биометрического контроля



Юрий Енцов

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Арсений Кульбицкий

Игорь Захаров

Леонид Ворошилов



Знаменитая Наталья Касперская, ведущий специалист по IT- безопасности и бывшая супруга создателя российского антивируса, никому не рекомендует использовать свои биометрические данные вместо пароля. Так, по крайней мере, утверждают РИА "Новости".



Да, биометрия - это современно, стильно и удобно. Но ведь "украдут, продадут, сольют". Наши данные, похоже на то, не планируют реально защищать. Одни только благие намерения, которыми устлана дорога в личный цифровой ад? Защищать-то нас защищают - от далеких наглых американцев. А от своих же алчных проходимцев - далеко не всегда.



"Госпоже антивирус" не понятно: зачем вообще нужно использование биометрии. Но если это непонятно ей, то непонятно тогда, кому это понятно. Разве что депутату Ирине Яровой с ее строгими, подчас доходящими до абсурда законами.



По мнению же Натальи Ивановны, которая является без преувеличения ходячим символом российской IT-индустрии, нас с вами буквально загоняют в цифровизацию по образцу Большого



Брата из романа Джорджа Оруэлла "1984". Но государевы энтузиасты не до конца понимают, что помимо всяких прочих рисков есть главный, структурный: в стране появится новая цифровая власть. Скрытая власть людей, создающих и использующих цифровые системы. Там будут, уже есть как свои генералы, так и рядовые. И всем хочется хорошо питаться.



Специалист по кибер-безопасности Арсений Кульбицкий считает, что Касперская - еще очень деликатно выразилась:



- Она не хочет никого задеть, чтобы к ней не пришли с обыском, как к некоторым. Боюсь, что это уже не риски, а данность. Мавроди, например, уже несколько лет назад задержали с помощью системы распознавания лиц, значит, если кому-то очень надо, или кто-то хорошо заплатит, то найдут любого. А система выборочных блокировок социальных карт во время карантина показала, что в принципе человека можно загнать в такие рамки, что он и шаг лишний сделать не сможет.



"СП": - Может, тогда лучше будет не торопиться осваивать платеж телефоном. Опасно. Надо стараться побольше использовать наличные?



- Можно и телефоном платить, и картами, главное, чтобы наличные деньги хранились в заначке - на всякий случай. Ибо все в один момент может пойти по непредсказуемому сценарию, а нал - это нал. Вопрос даже, не чем ты платишь, а где хранишь. Ибо в случае любого ЧП доступа к счетам уже не будет.



"СП": - А как вам отпечаток пальца в качестве идентификатора личности? Лишь бы пальцы не обрезали!



- Есть способы гуманней и незаметней. Это социальная инженерия и цыганский гипноз, о которых мы уже рассказывали нашим вдумчивым читателям.



Но вообще-то шутки заканчиваются. Недавно вступила в силу третья заключительная часть закона Яровой - о фиксации и хранении звонков и переписки во всех мессенджерах и у всех операторов. В связи с этим в нашей стране начинают работать новые правила коммуникации. Все вызовы записываются, записи телефонных разговоров тоже. Как и сообщения и звонки на Whatsapp. Будут осуществляться мониторинг Twitter, Facebook, отслеживаться все социальные сети и форумы.



Все под контролем. Facebook со своей стороны контролирует пользователей по своим критериями, а его самого - власти контролируют по своим. И вот Марку Цукербергу впервые грозит штраф до 10% выручки за несколько "неправильных" постов. За прошлый год выручка данной социальной сети в России, по слухам, составила около сорока миллиардов рублей. В таком случае штраф может составить от двух до четырех миллиардов в рублях, то есть примерно пятьдесят пять миллионов долларов.



Наши власти уже давно могли заблокировать Фейсбук за отказ компании переносить данные о российских пользователях на территорию страны. Такое хранение персональных данных российских пользователей предусмотрено с 2015 года "антитеррористическим пакетом" законов депутата Яровой. Пока думают.



Многие устройства подключены к ведомственным системам. Следует быть осторожнее, не отправлять лишние сообщения или информацию, которые противоречат законам или морали. Лучше избегать сообщать конфиденциальную информацию друзьям и даже родственникам. В стране уже начала действовать специальная форма наблюдения.



Невероятно, но все, что мы пишем или говорим, может быть использовано против нас, даже шутка…



Уже очень скоро системы распознавания лиц охватят собой сначала отдельные города, а затем и страну в целом. Но кого-то можно и нужно распознавать, а кого-то - ни в коем случае нельзя. Сотрудники спецслужб должны получить особый статус "нераспознаваемых".



Но обслуживающий персонал Большого Брата вряд ли устоит перед соблазном дать своим физиономиям в общей базе особый статус. Либо разрешить себе, любимым, допуск куда угодно. Либо, наоборот, сделать себя "невидимкой". А если по знакомству или за отдельную плату попросят?



Коррупция возникнет моментально - а обнаружить ее трудно, нужна очень высокая квалификация. При внедрении биометрии главная опасность состоит в том, что люди пока не умеют эти данные защищать, должным образом проверять и методически подтверждать с помощью каких-то специальных алгоритмов, программ и процедур.



Леонид Ворошилов - практикующий инвестор, предприниматель, эксперт в формировании пассивного дохода считает, что тема цифровизации стоит очень остро в последнее время:



- Практически отовсюду мы слышим про "цифру". Цифровые деньги, электронное голосование, система Face pay, QR коды во время пандемии и т. д. Я считаю, что цифровизация - это современно, но при всем при том, она несет большие риски для населения. Во-первых, тотальный контроль, во-вторых, кражи наших персональных данных, и, в-третьих, конечно, возможная коррупция в IT-сфере при формировании цифровых данных на граждан.



Я думаю, что бороться с цифровизацией нет никакого смысла, так как это все-таки наше будущее, но нужно уделить особое внимание рискам и защите от них. Мы полностью погружены в цифровой мир через интернет, социальные сети и электронный банкинг. Ключевое - это обеспечить безопасность граждан и уделить внимание борьбе с киберпреступностью. Кстати, киберпреступность и "кибер пандемия" - это одна и самых обсуждаемых тем на сегодняшний день во многих пабликах.



Ряд событий в этом году указывает на эту опасность. Напомню основные. В марте события с кораблем Evergiven в Суэцком канале, который вез микросхемы. В мае кибератака на Colonial Pipeline, в июне - кибератака на пять заводов JBS SA. В июле - кибератака на Solar Winds. В октябрь - кибератака на Facebook. "Цифра" это конечно будущее, но безопасность нашего будущего - превыше всего…



Мы не только добровольно сдаем отпечатки пальцев и фото. Наши лица снимают без нашего ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах. А потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать. Это может произойти, например, при крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты.



Специалисты МВД России работают над созданием централизованного банка биометрических данных не только россиян, но и вообще всех, кто находится на территории страны.



Благодаря такому банку можно будет проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации и изображению лица. Кроме того, специалисты смогут идентифицировать человека по геномной информации, взаимодействуя с объединенной поисковой федеральной системой. Завершить работы по созданию банка планируют в 2023 году.



По мнению Игоря Захарова, учредителя цифровой экосистемы DBX, отрицать пользу цифровизации - совершенно ошибочно:



- Это полезная тенденция, важность которой понимают не только люди, задействованные в сфере разработки цифровых технологий, но и правительства мировых держав. Но цифровизация несет определенные опасности для свобод и безопасности жизнедеятельности общества. В том случае, если идет речь о цифровизации систем, отвечающих за управление государством, систем безопасности, слежением за людьми.



Создатели той или иной цифровой системы, конечно же, будут иметь неограниченный доступ к управлению ею, в нужную сторону корректировать алгоритмы. Им это может быть выгодно. Если же говорить о создателях блокчейнов, то здесь просто нет смысла опасаться, поскольку сам владелец цифровой платформы заинтересован в ее безупречной работе…



Биометрические данные можно подделать, хотя сделать это сейчас крайне сложно. Но продать их заинтересованным лицам гораздо легче. А интересанты могут поставить эту работу на поток. Поэтому лучше в самом деле не полагаться на биометрию как единственный способ подтвердить свою личность. Одновременно с распознаванием по лицу стоит использовать старый добрый пароль или использовать несколько методов биометрической аутентификации там, где подобная безопасность особенно важна. Например, при получении финансовых услуг.



Многие из нас побаиваются, что мошенники в телефонном разговоре могут записать наш голос и использовать его для получении кредита. Пока эти страхи не обоснованны, но это только пока. А ближе к реальности - запрет на территории нашей страны детища строптивого Цукерберга. Вместо него останутся те сети, которые будут сотрудничать с государством и предоставлять ему всю затребованную информацию. А пользоваться этой информацией будут не только в интересах государства. В корыстных целях тоже - так уж у нас издавна повелось. У цифрового корытца, да кибер-воды не напиться - так не бывает. Источник - СвободнаяПресса

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