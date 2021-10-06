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"Нобелевку" по литературе дали негро-арабу Гурна, за романы про страдания мигрантов и муки пост-колониализма
16:56 07.10.2021

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна
Ему зачли сострадание к беженцам

В четверг, 7 октября, Шведская академия огласила имя лауреата Нобелевской премии по литературе – им стал проживающий в Великобритании танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Формулировка заслуг награжденного звучит так: "За его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Уроженец острова Занзибар (таким образом, он земляк Фредди Меркьюри из Queen) Абдулразак Гурна опубликовал десяток романов и ряд рассказов.

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Будущий нобелевский лауреат родился в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году в связи со вспышкой антиарабских настроений на Занзибаре он переехал в Великобританию. В начале восьмидесятых читал лекции в университете в Нигерии. Вернувшись в Британию, получил докторскую степень. Возглавил аспирантуру на кафедре английской литературы в Кентском университете. Гурна специализировался на постколониальной литературе и творчестве писателей диаспор (главным образом из бывших британских колоний в Африке, Индии и Карибском бассейне).

Тема беженцев проходит через всю его работу. Абдулразак Гурна начал писать в возрасте 21 года в эмиграции, и хотя суахили был его первым языком, его литературным инструментом стал английский.

Официального шорт-листа у Нобелевской премии по литературе нет, а имена финалистов могут быть преданы гласности лишь через полвека после церемонии награждения. Однако прогнозы вовсю обсуждаются в прессе, а азартная публика делает ставки на победителя. В числе наиболее вероятных кандидатов имени лауреата этого года не значилось.

В этом году СМИ, основываясь на данных букмекеров, фаворитом среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе называли известную французскую писательницу Анни Эрно. Ее шансы оценивались как 8 к 1.

Среди тех, кого считали возможными лауреатами этого года – канадская поэтесса Энн Карсон, японский автор культовых бестселлеров Харуки Мураками, российская писательница Людмила Улицкая, канадская писательница Маргарет Этвуд, гваделупская писательница Мариз Конде и кенийский писатель Нгуго ва Тионго.

Также назывались в числе претендентов на "Нобеля" вест-индская писательница Джамайка Кинкейд (родом она с Антигуа и Барбуды, но живет в США) и норвежский писатель и драматург Юн Фоссе.

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Член Шведской академии Эллен Мэттсон в интервью, опубликованном на сайте Нобелевской премии, сказала, что "единственное, что учитывает комиссия при отборе лауреатов, - это "литературные достоинства". Она добавила: "Мы никогда не смотрим на личную жизнь человека. Это совершенно не важно. Мы всегда ищем просто отличную литературу. Победителем должен быть тот, кто пишет отличную литературу, кто-то, у кого вы чувствуете, когда читаете, некую силу, развитие, которое проходит через все их книги. Но в мире полно очень хороших, прекрасных писателей, и чтобы стать лауреатом, нужно нечто большее. Что это такое, очень сложно объяснить. Думаю, это то, с чем вы родились. Романтики назвали бы это божественной искрой".

За период с 1901 по 2020 год Нобелевская премия по литературе присваивалась 113 раз. Как правило, литературная "Нобелевка" достается одному лауреату, хотя история знает несколько исключений. Например, в 1904 году премию поделили провансальский поэт Фредерик Мистраль и испанский драматург Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, в 1917 году – датские литераторы Карл Адольф Гьеллеруп и Хенрик Понтоппидан, в 1966 году – израильский писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс, а в 1974-м – Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон из Швеции. "Наверное, это связано с природой литературы, – прокомментировал редкость награждения сразу нескольких авторов постоянный секретарь Шведской академии в 2009-2015 гг. Петер Инглунда. – Награды за науку часто присуждаются совместно, так как достижение является совместным, или за действия, которые очень близки друг другу".

В прошлом году обладательницей литературного "Нобеля" стала американская поэтесса Луиза Глюк, отмеченная "за поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Глюк стала одной из шестнадцати женщин, получивших "Нобеля" (одна из них – Светлана Алексиевич, чье награждение вызвало ожесточенные дискуссии). А награжденная в 2007 году Дорис Лессинг, которой на тот момент было 88 лет, стала самой "возрастной" из лауреатов премии по литературе. Самым же "юным" остается Редьярд Киплинг, получивший награду в 41-летнем возрасте.

А в позапрошлом году оглашение решения Шведской академии по литературной нобелевской награде было весьма необычным – победители были названы сразу за два года. Причиной стало то, что ранее было решено отказаться от присуждения "Нобелевки" по литературе за 2018 год и обещано, что решение об этой награде объявят совместно с именем лауреата-2019. В итоге обладательницей премии за 2018 год стала польская поэтесса и писательница Ольга Токарчук, а лауреатом-2019 – австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

Все это стало следствием грандиозного скандала, возникшего на почве движения #MeToo. Тесно, связанный со Шведской академией французский фотограф Жан-Клод Арно был уличен в сексуальных домогательствах – в ноябре 2017 года 18 женщин обвинили его в приставаниях и даже изнасилованиях. А жена Арно, шведская поэтесса Катарина Фростенсон, на протяжении многих лет состояла в академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе. Хуже того, некоторые эпизоды домогательств со стороны Арно происходили в помещениях, причем сам "герой-любовник" именовал себя "19-м членом академии". Этого оказалось достаточно, чтобы шведские академики проголосовали за исключение Катарины Фростенсон из числа членов академии. Самого же 72-летнего Арно Стокгольмский окружной суд приговорил к двум года заключения за то, что он принуждал одну из своих жертв заниматься с ним оральным сексом, а спустя пару месяцев в 2011 году изнасиловал ее, пока она спала.

Ну, а если говорить о скандалах прошлого, то стоит напомнить, что от "литературного Нобеля" в свое время отказались два лауреата. В 1958 году это был вынужден сделать оказавшийся под мощным давлением Борис Пастернак, а в 1964-м – Жан-Поль Сартр, постоянно отказывавшийся от всех официальных наград.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633614960
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