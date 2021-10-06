Американские ядерщики наказали себя назло Китаю, - В.Скосырев

19:13 07.10.2021

Сотрудничеству в области мирного атома положен конец

Владимир Скосырев



У Китая самая большая в мире программа развития атомной энергетики.

Американский регулятор остановил отправку радиоактивных материалов для китайских АЭС. Этот шаг имеет целью помешать Китаю использовать технологии мирного атома в военных целях. А ранее, в 2019 году, получатель этих материалов – китайская General Nuclear Power Group (CGN) была помещена Вашингтоном в черный список. На деле эта фирма, как говорит эксперт, не имеет отношения к военному производству.

Как указывается в уведомлении комиссии по ядерному регулированию, Белый дом счел необходимым затормозить передачу ядерных материалов и дейтерия в интересах национальной безопасности. Дейтерий, поясняет Reuters, – это нерадиоактивный изотоп водорода, который используется в реакторах атомных электростанций.



Остановка поставок на экспорт еще более усиливает контроль над передачей гражданской ядерной технологии в Китай, введенной администрацией экс-президента США Дональда Трампа. Американцы утверждали, что CGN, заполучив передовые технологии, поделится ими с производителями ядерного оружия. А это Вашингтон никак не устраивало. Ведь, согласно докладу Пентагона Конгрессу от 2020 года, Китай может по крайней мере удвоить число ядерных боеголовок за 10 лет. Сейчас их примерно 200. Эту оценку уточнил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в нынешнем году. Он предупредил законодателей о том, что в Китае строят АЭС нового поколения. А они смогут производить большое количество плутония, который применяется при изготовлении ядерного оружия.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Китай – это крупнейший рынок ядерной энергетики. Одно время американцы очень активно искали выход на этот рынок. У них был проект строительства ядерного реактора нового поколения типа АР 1000 с участием Westinghouse Electric Corporation. Были разработаны планы строительства энергоблоков по стандарту АР 1000. Два реактора успели ввести в строй".



На фоне ухудшения двусторонних отношений планы были пересмотрены. "Тем не менее работа идет. Причем американцы были настолько заинтересованы в китайском рынке, что даже передавали технологии, компоненты, запчасти для реакторов. Но конкретно новые ограничения касаются радиоактивных материалов и дейтерия. Вероятно, они тоже предназначались для таких реакторов", – сказал эксперт.



Что касается ядерного оружия, то оно производится не группой CGN. Американцы обвиняли ее в том, что она обменивается оборудованием с главной китайской ядерной корпорацией China National Nuclear Corporation. Эта корпорация контролирует топливный ядерный цикл. Но и она не занимается производством ядерного оружия. Это производство вынесено в совершенно отдельную структуру – Китайскую академию инженерной физики. А CGN американцы включили в черный список, поскольку хотят свернуть сотрудничество в этой отрасли в принципе, подчеркивает Кашин.



"Что бы ни говорили американцы, эти поставки материалов никак не могут повлиять на китайскую военную ядерную программу. Во-первых, все материалы, которые поставляются для АЭС, находятся под контролем МАГАТЭ. Во-вторых, у Китая самая большая в мире программа развития ядерной энергетики. Там с 2011 года введено в строй 36 реакторов. В Китае такой объем производства и оборота расщепляющихся материалов, что американские поставки совершенно ничтожны", – заключил эксперт.



Как бы то ни было, Вашингтон не одинок в стремлении свернуть сотрудничество с КНР в атомной сфере. На тот же путь, как пишет лондонская Guardian, встало и правительство Великобритании. Оно собирается приобрести долю в размере 20 млрд фунтов в проекте строительства АЭС "Сайзуэлл" в Суффолке (Восточная Англия). В результате группа CGN, которой пока принадлежит 20% в проекте АЭС, будет из него удалена.