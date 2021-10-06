Авторитаризм и изоляция: куда Зеленский заведет незалежную

20:02 07.10.2021 Украину ждут социальный взрыв, бунт олигархов и потеря поддержки Запада



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Дудчак

Андрей Манчук

Роман Травин



Украине грозит постепенное превращение в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм, что приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский политолог Руслан Бортник.



"Крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом и оппозицией внутри страны, крен в изоляционизм приводит к конфликту с иностранными партнерами", - пояснил он.



В таких обстоятельствах, по словам украинского эксперта, страну ожидают только два классических выхода: либо масштабные протестные акции, либо военное обострение.



Бортник уверен, что даже при большом желании Киев не в состоянии провести новые выборы в ближайшее время, реформы и добиться широкой дискуссии. Он также считает, что главная опасность заключается в неспособности спрогнозировать причину и дату возможных протестов.



Стоит отметить, что Бортник на днях заявил, что в случае политического кризиса территорию Украины могут поделить соседние государства. По его словам, раньше они не решались на этот шаг из-за "другой европейской политики" и влияния США. И с подобными прогнозами выступает далеко не только он. На Украине регулярно звучат апокалиптические сценарии: страна замерзнет, развалится, начнется гражданская война и т. п. Стоит ли обращать внимания на подобные алармистские заявления? Или в них больше хайпа?



- Само заявление я видел только в пересказе российских СМИ, но сомневаюсь, что оно было сделано ради хайпа, - говорит политолог, руководитель проекта "Открытая аналитика" Роман Травин. - Руслан Бортник и так один из наиболее цитируемых украинских экспертов и, как правило, выступает со взвешенными комментариями.



Что касается "апокалиптических сценариев" относительного будущего Украины, то дальнейшая потеря территорий - это действительно один из возможных вариантов будущего этой страны. О чем приходилось говорить многим политологам, в том числе мне, причем и до 2014 года тоже. Вообще хороший прогноз всегда сценарный и нужно рассматривать как оптимистичные сценарии развития событий, так и пессимистичные, причем касается это не только для Украины, но и любой другой страны. России в том числе. Так что такие прогнозы обязательно должны звучать в публичном пространстве и адекватной власти стоит обращать на них внимание.



"СП": - Прав ли Бортник в данном конкретном случае? Действительно ли Украине грозит постепенное превращение в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм? Какой из Зеленского авторитарный правитель? Или будущий президент может оказаться таким?



- Все украинские президенты стремились максимально укрепить президентскую вертикаль власти. Зеленский не исключение. Но так как он и его команда оказались не готовы к решению задач, с которыми сталкиваются при управлении государством, то действуют они часто очень топорно и с грубым нарушением Конституции и законов. На мой взгляд, они иногда даже до конца не понимают той глубины нарушений, которые себе позволяют.



Примеров тому предостаточно. Это и конфликт Офиса Президента с Конституционным судом. И решения, которые штампует СНБО. Сейчас очередной виток, направленный на укрепление властной вертикали. В его рамках Зеленский избавляется от позволяющего себе фрондировать спикера Верховной Рады Разумкова. Так что хотя это возможно прозвучит комично, но и сам Зеленский, и нынешний режим на Украине, действительно, становятся более авторитарными.



"СП": - А какой изоляционизм? Запад Украину во всем поддерживает, всему потакает вроде…



- В последнее время Зеленский, и не только он, но и украинские дипломаты, позволяют себе достаточно резкие высказывания в адрес руководства европейских стран. В частности, усиливают шантаж в духе: если вы не будете нам более активно помогать, то мы… и дальше могут быть разные варианты, вплоть до "переориентируемся на Китай". Я думаю, если они продолжат в таком духе, даже при том, что по отношению к США ведут себя поаккуратнее, то это вполне может привести к изоляции. Не то, чтобы прямо всей Украины, но Зеленского и окружения так точно. Свежий слив об офшорах Зеленского - тревожный звоночек.



"СП": - Чего украинской власти, по-вашему, стоит бояться больше: народа, нацистов, олигархов, потери одобрения Западом? Чем это реально может окончиться для власти и для страны? И когда? Бортник вон говорит, что главная опасность заключается в неспособности спрогнозировать причину и дату возможных протестов…



- Думаю, что вы правильно расположили угрозы по степени их значительности. Собственно народа Зеленский не боится, не случайно он действует вопреки ожиданиям подавляющего большинства своих избирателей. Радикалы пока малосубъектны и подконтрольны более серьезным силам, правда, это не значит, что так будет всегда. В любой смене власти на Украине, через майдан или выборы, олигархи всегда, так или иначе, участвовали. Это серьезная угроза. Сегодня многие из них поддерживают Зеленского финансово, медийно, политически, но все может смениться в один момент. Ну и я продолжаю считать, что главная угроза для него со стороны Запада. Если там будет принято принципиальное решение Зеленского сменить, то даже если он будет сопротивляться, шансов у него никаких.



- Социальные протесты на Украине давно назрели, - убежден главный редактор LIVA.com.ua Андрей Манчук. - В стране продолжается стремительный рост потребительских цен - на фоне падения уровня жизни, декоммунизированная медицина не справляется с последствиями коронавирусной пандемии, растут цены на газ, что грозит тяжелыми последствиями для экономики и социальной сферы. Наконец, общество недовольно узурпацией политической власти, которой вполне открыто занята команда Зеленского, чтобы компенсировать постоянное падение рейтингов.



Люди очень разочарованы, потому что "слуги народа" банально их обманули и проводят в жизнь политику Порошенко - только "на максималках".



Однако информационное поле в стране зачищено - последние оппозиционные медиа заблокированы с помощью бессудных санкций СНБО, оппозиционные активисты запуганы или выдавлены из страны, и реальная политическая оппозиция практически не представлена в публичном политическом поле. Организовать и координировать социальные выступления, как это делается в демократических странах, практически некому. Потому что потенциальных лидеров протеста сразу назовут агентурой "страны-агрессора".



В ближайшие дни в Киеве состоится массовая акция Федерации профсоюзов Украины. "Слуги народа" проголосовали за антисоциальные поправки к трудовому законодательству, которые лишают профсоюзы их базовых исторических прав - чтобы окончательно подорвать их влияние и ресурсы. Профсоюзники пытаются сопротивляться, но на стороне власти репрессивный аппарат, и она всегда готова пустить его в ход.



Тем не менее, в украинском обществе накоплен значительный протестный потенциал, а впереди тяжелый зимний период. Так что ситуация обещает быть очень непредсказуемой - как в социально-экономическом, так и в политическом измерении.



- Авторитаризм и изоляционизм Украине уже не грозит, это свершившийся факт, - уверен политолог Александр Дудчак.- Но степень авторитаризма может и усилиться.



"СП": - В чем это проявляется? Зеленский похож на авторитарного лидера?



- Его задача номинальная, как человека-функции. Он вообще не похож на лидера и плохо играет эту роль, так и хочется сказать: "не верю!". За ним, как за ширмой, завершается работа по установлению всеобъемлющего контроля над государством. Это видно хотя бы по реформе СБУ, которую требует от Украины почему-то "большая семерка". Многие функции СБУ, например, в экономической сфере или в информационном пространстве, или по досудебным расследованиям передаются в другие подконтрольные Западу структуры, но зато резко усиливаются ее контрразведывательные возможности и задачи, и также под контролем американцев при полной безнаказанности и беспредельности репрессивных действий.



"СП": - Что страшнее для президента Украины? Конфликт с олигархами или населением? А может, с националистической "улицей"?



- Страшнее для т.н. президента Украины - нелюбовь Вашингтона, который обеспечивает легитимацию киевского режима. Если будет потребность в его замене, то будут и проблемы с олигархами, и националистической улицей, которая отлично управляется.



"СП": - А как насчет изоляции? Украина же стремится стать частью Запада…



- Это не изоляция, а определение Украине ее места в "пищевой цепочке" Запада после всех "реформ", последовавших после госпереворота 2014 года. Да, так она становится частью Запада, но на правах прислуги и источника ресурсов. И если сравнивать с тем, что было раньше, то да, похоже на изоляцию - Украина потеряла свои важные позиции в международном разделении труда, кооперации и специализации, уничтожив высокотехнологичные отрасли, и из важной транзитной страны превращается в международный Тупик.



"СП": - По мнению Бортника, в таких обстоятельствах Украину ожидают только два классических выхода: либо масштабные протестные акции, либо военное обострение. Согласны?



- Пока что, масштабные протестные акции могут успешно подавляться, пока нет мобилизующей силы. Это не значит, что она не может появиться. Но пока на профилактику зарождения сопротивления направлены усилия Запада на Украине - та же реформа СБУ это предполагает. Военное обострение возможно, и Киев способен сделать из Украины страну-камикадзе, начав полномасштабное наступление на Донбассе. Вероятность такого сценария росла, например, с резким падением транзита газа через Украину - им бы просто не было чего терять, и когда начались бы рваться замерзшие трубы отопления по Украине, во всех грехах бы обвинили Россию. Но и здесь, похоже Кремль обыграл безумное украинское руководство, гарантировав не просто оплату за транзит, а именно транзит газа, чего можно было бы не делать по договору о транзите.



"СП": - Бортник считает, что даже при большом желании Киев не в состоянии провести новые выборы в ближайшее время, реформы и добиться широкой дискуссии. Почему?



- Выборы провести мог бы, если бы такая задача была поставлена. "Реформы" - это слово ругательное, в случае с Украиной они предполагают лишь ликвидацию того, что было раньше, но не создание чего-либо эффективного нового. Дискуссии в Киеве никому не нужны, т.к. они не рождают идей и решений, которые будут реализовываться на практике - программу действий при постмайданной власти Киев получает по почте. Источник - СвободнаяПресса

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