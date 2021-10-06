Экстремальные высоты: эксперты не исключили цену газа в ЕС выше $2500

20:04 07.10.2021

К каким последствиям это может привести



Валерий Воронов



Цена на газ в Европе в ближайшее время может подняться выше $2500 за 1 тыс. куб. м, считают опрошенные "Известиями" аналитики. Причин сразу несколько - холодная зима, рост потребления в Китае, снижение поставок СПГ на европейский рынок, а также паника на бирже, отметили эксперты. 6 октября цена фьючерсов на газ в Европе показала новый исторический максимум, достигнув планки в $1900 за 1 тыс. куб. м. Для Евросоюза это может означать увеличение инфляции и рост издержек для бизнеса, а также снижение спроса на газ, так как покупать его по сверхвысоким ценам стало невыгодно. Исправить ситуацию может запуск "Северного потока – 2", а также снижение потребления газа в Китае - это освободит дополнительные объемы СПГ для Европы, указали аналитики.



На подъеме



6 октября цена фьючерсов на газ в Европе достигла нового исторического максимума, превысив планку в $1900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. И хотя в течение дня она опустилась ниже $1500, эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости голубого топлива.



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В тот же день пять государств ЕС - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция - призвали провести расследование причин такого беспрецедентного подорожания газа и как можно скорее снизить зависимость от стран, которые его экспортируют.



- Цены продолжают уверенно расти, и такими темпами они могут достигнуть на этой неделе отметки $2500 за 1 тыс. куб. м и больше. Фактор психоза и неограниченных возможностей спекулянтов затрудняет прогнозирование на основе технического или фундаментального анализа, - заявил "Известиям" эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.



Одна из причин роста цен на газ в ЕС заключается в слишком легкомысленном отношении еврочиновников к традиционным энергоресурсам: их объявили экологически грязными и устаревающими, отметила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. По ее мнению, решение форсировать переход на возобновляемую энергетику было неосторожным - в этом году отрасль не справилась с возложенными на нее задачами. В итоге к концу года цена голубого топлива может быть на уровне $2000, спрогнозировала аналитик.



Как писали "Известия", рекордные цены на электричество в 2021 году в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах показали, что "зеленая" энергетика оказалась недостаточно эффективна перед растущим спросом на энергию в период восстановления Европы после пандемии. К рекордным ценам в ЕС привело в том числе снижение выработки ветряной генерации.



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- Рост цен на газ в Европе обусловлен сочетанием нескольких факторов. Помимо сниженной выработки альтернативной генерации влияние на цены оказали рост спроса на энергоносители в Китае, низкий объем запасов газа в европейских подземных газовых хранилищах после холодной зимы и жаркого летнего периода. Также в числе причин - тот факт, что больших свободных объемов СПГ, которые могли бы доставить в Европу, в настоящий момент нет, а собственную добычу регион сокращает, - отметил начальник управления аналитических исследований "Универ Капитал" Дмитрий Александров.



Определяющий фактор сложившейся ценовой газовой ситуации в Европе - отсутствие поставок СПГ, писали "Известия". Цены на голубое топливо в Азии выше европейских, поэтому поставщики СПГ, желая заработать, направляют свои партии именно в этот регион, тем самым формируя дефицит в Европе. Потребление газа в АТР продолжает расти, а для стран ЕС топлива фактически не остается.



При этом, как отметил 6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Газпром" близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году и все превышения в рамках контрактов компания готова обеспечивать. "Газпром" находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе, добавил он. "Известия" направили запрос в компанию.



К новому резкому росту цены на газ могла привести и биржевая паника на европейском рынке, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.



- С точки зрения баланса спроса и предложения в Европе ничего не поменялось за последние дни, но при этом цены выросли очень сильно. Совсем недавно было $1000 за 1 тыс. куб. м, а сейчас уже выше $1800. Это исключительно биржевая торговля фьючерсами, то есть пока не реальная стоимость отгрузки, а скорее паника на бирже, - сказал "Известиям" аналитик.



При этом продолжает действовать фундаментальный фактор низкого уровня заполненности европейских газохранилищ, добавил аналитик "Финама" Сергей Кауфман. Сезон формирования запасов уже заканчивается, а заполнено лишь 76%. Этого достаточно, чтобы пережить зиму, но форс-мажор в такой ситуации может привести к катастрофе, считает эксперт.



Последствия и решения



Как отметил Сергей Кауфман, сейчас в ЕС растут цены на электричество и отопление - больше всего страдают предприятия, которые используют большие объемы газа при производстве.



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- Это в первую очередь производители удобрений, некоторые из которых уже остановили свои мощности. Из-за этого уже сейчас цены на ряд удобрений растут, что может с некоторым лагом перекинуться и на сельхозпродукцию, - отметил он.



Также страдают энергоемкие предприятия - нефтепереработка, металлургия, нефтехимия. Маловероятно, что рост инфляции затронет только ЕС и Азию, где проблема с ценами на газ ощущается наиболее остро, проблема может изменить ситуацию по всему миру, отметил Сергей Кауфман. В России же цены на газ регулируются государством, что ставит отечественных производителей в выгодное положение, заключил аналитик.



- У нас установлены высокие экспортные пошлины, "Газпром" зарабатывает, бюджет страны зарабатывает, проблема лишь в том, что сверхвысокие цены начинают выбивать спрос. Многие компании не могут брать такой дорогой газ. Для России также нехорошо, если рынок сбыта будет сужаться, - добавил Игорь Юшков.



Глава управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев накануне заявил, что из-за высоких цен производители электроэнергии сокращают потребление.



Изменить ситуацию может запуск "Северного потока – 2", если европейцы отбросят политические предрассудки и дадут его загрузить на полную мощность, добавил Игорь Юшков. Также повлиять на ситуацию может снижение Китаем темпов роста потребления газа. Тогда часть СПГ высвободится и уйдет в Европу, что несколько снизит цены на голубое топливо, заключил специалист.