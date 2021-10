Обыкновенный черный расизм: никаких белых! - Пол Робертс

00:04 08.10.2021 Обыкновенный черный расизм: никаких белых!

На Западе идет уничтожение "неправильных" этнических групп

Пол Робертс

7.10.21



Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Удаление западной культуры происходит на наших глазах. Мы сидим ошеломленные, наблюдая, как лишенные корней белые этнические группы сами удаляют себя.



Западная культура принесла нам победы в области верховенства закона, что означает, что правительство несет ответственность перед народом. Эта историческая победа, результат многовековой борьбы, утрачена.



2 сентября 2021 года я опубликовал ссылки на две статьи, в которых обсуждалась замена белых людей в странах, в которых они все еще составляют большинство. Безразличие белых к тому, что они могут стать расовым меньшинством, когда, будучи все еще большинством, они уже страдают от расовой и культурной дискриминации, ставит вопрос об их воле к выживанию. Чего белые ожидают от своего будущего, когда они являются "демонизированным меньшинством", "расистской", "эксплуататорской", "привилегированной расой", против которой Политика Идентичности объединяет "большинство"?



Белым людям десятилетиями промывали мозги об их расизме, о необходимости разнообразия и мультикультурализма, то есть о необходимости превращения их страны в Вавилонскую башню, и многих из них убедила пропаганда, направленная на то, чтобы подорвать их и сделать их слепыми в отношении опасности стать демонизированной и деградирующей расой.



Белые неевреи в Америке сегодня находятся в гораздо более уязвимом положении, чем евреи в нацистской Германии. Никто не будет возводить музеи Холокоста, посвященные уничтоженным белым этническим группам.



Образовательная система служит задаче все вывести из строя. Например, критическая расовая теория и "проект 1619" газеты "Нью-Йорк таймс" учат чернокожих ненавидеть белых людей, а белых людей - ненавидеть себя и стыдиться своей истории.



История переписывается и фальсифицируется, чтобы поддержать обвинение в "белом расизме". Например, Роберт Э. Ли* превратился в символ расовой несправедливости. Даже его собственный штат, который он с успехом защищал в течение нескольких лет от вторжения армий Союза, согласился убрать его статую из столицы, которую он защищал.



Во времена Роберта Ли американцы считали себя больше гражданами своих штатов, чем гражданами Соединенных Штатов. За защиту своего штата от агрессии Ли превратили в расиста.



Ли служил суперинтендантом Вест-Пойнта. В его честь названа одна из казарм Вест-Пойнта. Он пользовался большим уважением в армии США и ему предлагали командовать армией Союза, собираемой для вторжения на Юг, за отказ платить тарифы, наложенные Севером. Ли, виргинец, у которого не было рабов, сказал, что он не может принести войну своему собственному народу. И все же повсюду встречается клевета, что Ли подал в отставку со службы в армии США, чтобы "воевать за рабство". Юг сражался, потому что на Юг вторглись.



Сегодня, полтора столетия спустя, белый губернатор Вирджинии и белый Верховный суд Вирджинии дали зеленый свет удалению статуи Ли, потому что чернокожих жителей научили видеть статую как "памятник, прославляющий рабство".



Почему она прославляет рабство, а не героизм и независимость? Почему чернокожие могут диктовать то, какое значение имеет этот памятник?



Почему взгляды черного меньшинства имеют большее значение, чем взгляды белого большинства в якобы демократии? Почему чернокожих может "оскорбить" статуя, а белых не может оскорбить стирание их истории?



Почему неосведомленные черные взгляды преобладают над фактами? Почему белые люди подчиняются правлению вымысла?



Почему чувства, основанные на исторической лжи, внушенной в головы чернокожего меньшинства, имеют приоритет над чувствами белого большинства, история которого сначала фальсифицируется, а затем стирается?



Почему белый истеблишмент Вирджинии поддерживает эту клевету против одного из лучших людей, которых произвела Вирджиния? Человека, который гораздо лучше, чем подонки, стирающие его память.



Если это не саморазрушение расы, то что же это тогда? Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Роберта Э. Ли демонизируют и поносят, а преступник-наркоман Джордж Флойд, который убил себя массированной передозировкой фентанила, является объектом поклонения. Это превращение - героя в злодея, а злодея в героя - было сделано самими белыми. У черных на это власти нет.



Когда даже белые южане не могут встать на защиту Роберта Э. Ли, мы наблюдаем, как белые люди, пристыженные другими белыми людьми, полностью теряют уверенность в себе. Белый южный истеблишмент в Вирджинии просто рухнул перед лицом требований людей, не имеющих политического или экономического веса, оказывая ничтожествам сопротивление меньшее, чем мокрый бумажный пакет.



В декабре прошлого года Военная академия Вирджинии, "домашняя" база южного генерала Стоунуолла Джексона**, убрала его статую, потому что проявлением расизма было то, что Джексон сопротивлялся вторжению северян.



Военная академия Вирджинии, пожалуй, самое южное из южных учреждений, выбросило своего самого известного члена. Героизм Стоунуолла Джексона был выброшен в дыру памяти его собственным учреждением и его собственным штатом, за который он блестяще воевал.



Для меня невообразимо, почему Военная академия Вирджинии себя таким образом обесчещивает. Нет ничего расистского в том, что профессор защищает свою страну от военной агрессии. Почему попечители выступили за то, чтобы опозорить самого известного члена Академии? Зачем честному человеку посещать Военную академию Вирджинии после того, как этот колледж отрекся от своего самого выдающегося члена?



Не довольствуясь лишь удалением статуй, белые из лишенной корней Вирджинии удаляют имена, связанные с Югом, из школ, графств и улиц. Лишенные корней белые в Арлингтоне, штат Вирджиния, переименовали шоссе, носившее имя Ли (Lee Highway). Теперь это Бульвар Лэнгстон (Langston Boulevard). В Ричмонде меняют названия улиц. Названия средних школ, связанные с южанами, которые сопротивлялись вторжению Линкольна, стерты. Интересно, когда будут стерты Вашингтон и Университет Ли?



У направленного против белых антиамериканского "Южного центра правовой защиты бедноты" (Southern Poverty Law Center) *** имеется список из 2300 дорог, школ и памятников в 23 штатах, которые, как утверждается, имеют южные и, следовательно, расистские коннотации. Я полагаю, нам придется найти новое слово для обозначения стороны света или точки компаса, известной как "юг".



Поскольку чернокожий преступник умер от передозировки фентанила, конгресс США, в основном состоящий из белых мужчин, проголосовал в этом году за удаление из объектов, находящихся в федеральной собственности, всех имен, связанных с побежденными конфедератами. Туда же отправились и "Казармы Ли" (Lee Barracks), названные в честь самого известного суперинтенданта Вест-Пойнта. Это - действие людей, которые потеряли всякую веру в свою расу и стали слугами антибелой идеологии, которая их же и демонизирует.



Стирается понятие не только Юга, но и белых людей в целом. Что удивительно, так это то, что Юг просто сидит и принимает это. Южные кинотеатры даже перестали показывать "Унесенных ветром", потому что это "бесчувственно".



Для Юга принять свое стирание после того, как он пострадал от военных преступлений Линкольна, Гранта, Шермана и Шеридана, равносильно тому, что палестинцы признали бы лишение их собственности за то, что они "террористы".



Если фильм "Унесенные ветром" и бесчувственен к кому-либо, так это к белым южанам, которые вместе со своей культурой были уничтожены войной Линкольна и превратились в янки, которые всегда ставили деньги на первое место. "Я никогда больше не буду голодать", - заявляет Скарлет О’Хара. Вот южная леди и превратилась в заурядного янки****, для которого деньги - единственная ценность.



Война Линкольна, как он сам неоднократно утверждал, была направлена на сохранение империи. Она не имела никакого отношения к рабству. Отделение Юга не имело ничего общего с рабством. Война была по экономическому вопросу. Север намеревался построить свою промышленность, экономически эксплуатируя Юг. Переосмысление того, что ошибочно называют "гражданской войной", как проблемы рабства, было направлено не только против белых южан, но и против всех белых американцев. Если вы сомневаетесь в этом, просто оглянитесь вокруг. Неужели только белых южан называют "системными расистами" и "белыми сторонниками превосходства"? Если вы слишком глупы, чтобы знать ответ, спросите Мегин Келли*****, которая забрала своих детей из престижных частных школ Нью-Йорка, где им внушали, что они белые расисты. Посмотрите на демократические штаты и школьные округа, которым предписано преподавать "критическую расовую теорию" даже во всех государственных школах для белых. Если вы белый американец, то правительство демократов официально установило мишень у вас на спине, а также на спине ваших детей и внуков, если вакцина Covid позволит вам их иметь.



Весь американский образовательный и политический истеблишмент слишком глуп, чтобы понять, что если цивилизация будет разрушена и произойдет общественный коллапс, то это произойдет не только для белых людей на Юге. В результате коллапса погибнут все белые люди, чернокожие, латиноамериканцы, азиаты. Единственный способ существования многорасовой страны - это приобщение всех к культуре. Иначе единства не будет. Вавилонская башня - разнообразие - это не страна.



На протяжении десятилетий работа либеральных нееврейских и еврейских интеллектуалов - "культурных марксистов" была деконструкцией Америки. Деконструкция Америки - это действительно все, чем является либеральное образование. Продуктом американского образования являются поколения белых американцев без корней. Если вы думаете, что наличие корней не имеет значения, скажите это Алексу Хейли. Телесериал, основанный на его "Корнях", дал чернокожим корни, в то время как культурные еврейские интеллектуалы-марксисты и белые либеральные неевреи сговорились сделать белых американцев безродными и обездоленными. Американцы сегодня низведены до положения виновных людей, которые не заслуживают ничего, кроме обязанности возместить ущерб. Реституция означает отойти в сторону и передать власть "угнетенным меньшинствам". Другими словами, белым этническим группам настолько промыты мозги против самих себя, что "привилегированным меньшинствам" даже не нужно прилагать усилий, чтобы свергнуть их. Индоктринированные белые свергают самих себя.



То же самое происходит и во всем западном мире. Белые повсюду находятся в обороне, в основном, защищаясь от других антибелых белых. Именно белые открыли границы для вторжения в белые страны небелых этнических групп. Именно президент Соединенных Штатов Байден отказывается соблюдать иммиграционные законы США и разрешает иммигрантам-захватчикам въезжать в страну по своему желанию. В Европе - Макрон, Меркель - то же самое. Италия как страна - это издевка. Итальянское гражданство - это издевка. Все это не имеет смысла. Англия больше не Англия. Это Вавилонская башня. Мэр ее столицы - мусульманин. Только 40% населения Лондона - британцы.



Нигде в Европе не строятся христианские церкви, но повсюду строятся мечети.



Знаменитый Колледж Гонвилла и Кая Кембриджского университета убрал мемориальное окно в честь сэра Рональда Фишера, бывшего члена колледжа и основателя современной статистики.



Сэр Рональд также интересовался генетикой, в то время законной областью исследований, но сегодня ее демонизируют как расистскую. Студенты из числа расовых меньшинств, не имеющие оснований учиться в Кембридже, но находящиеся там из-за "ценности разнообразия", выступили с протестом, поскольку, якобы, интерес Фишера к генетике означал, что он расист, и что колледж поддерживает расизм, установив памятник знаменитому основателю статистики. "Проснувшиеся"****** ничтожества, люди с нулевыми способностями, нанятые для демонстрации "инклюзивности" университета, также протестовали, а эмоционально, интеллектуально, морально и физически слабый факультет рухнул и удалил память об основателе современной статистики.



В то время как Кембриджский университет удаляет мемориальное окно основателю статистики, Вашингтонский кафедральный собор в округе Колумбия******* устанавливает памятник в честь осужденного преступника и наркомана Джорджа Флойда, который убил себя передозировкой наркотиков.



Оксфордский университет все еще находится в смятении по поводу того, уберет ли Ориел Колледж статую Сесила Родса, который предоставил Оксфорду престижные стипендии Родса, одна из которых была выделена бывшему президенту США Биллу Клинтону. Родс был колонистом в Африке и, следовательно, расистом, и его "статуя и все, что она представляет", должны пасть, так говорят получатели стипендий Родса, получившие ее по расовым квотам.



Эти люди настолько безмозглые, что не могут понять, что если Родс расист и его статуя должна быть свергнута, то престиж их стипендий Родса также будет дискредитирован. Все люди, включая Билла Клинтона, которые приняли расистские стипендии Родса, также дискредитированы. Они навсегда заклеймены как расисты из-за их связи с Сесилом Родсом.



В Британии кажется, что все, что делает белый человек, является расистским - даже ношение подержанной одежды.



Джеймс Уотсон, открывший вместе с Фрэнсисом Криком структуру двойной спирали ДНК и удостоенный Нобелевской премии по науке, был объявлен расистом и исключен из основанной им исследовательской лаборатории. Одного из самых выдающихся и важных ученых нашего времени втолкнули в оруэлловскую черную дыру ничтожества, нанятые по квотам в университетах.



Таков сегодня западный мир. Это безумие. Наука, факты, истина не имеют авторитета. Западную цивилизацию опустошили. Не осталось даже мокрого бумажного пакета. Западный мир бессилен в военном отношении, у него нет руководства, он потерпел поражение в Афганистане от нескольких тысяч легковооруженных талибов и бежал из Афганистана в полном беспорядке от простого ополчения. Как президент Эйзенхауэр предупреждал беззаботный американский народ 60 лет назад, "военно-разведывательный комплекс в качестве своей цели выбрал вашу демократию". Им нужны ваши деньги, которые они получат любой ценой, а вы, будучи глупым и беззаботным, отдадите их им.



Верное предсказание.



В США сейчас феминизированные, гомосексуальные, трансгендерные вооруженные силы, которые заставляют белых солдат и офицеров проходить "обучение расовой чувствительности" и познавать, что они расисты и им не разрешается практиковать расизм, вырабатывая дисциплину у чернокожих солдат. Они также не могут быть женоненавистниками, вырабатывая дисциплину у военнослужащих-женщин. Они также не могут испытывать трансгендерную фобию, вырабатывая дисциплину у мужчин, которые утверждают, что они женщины, или у женщин, которые утверждают, что они мужчины.



Таковы американские вооруженные силы сегодня. Как кто-то может гордиться тем, что служит в такой облажавшейся организации?



Эти вооруженные силы бесполезны, но они обходятся американцам в 1 000 миллиардов долларов в год. Это огромная сумма, которая отчаянно истощает ресурсы, которые необходимы во многих гораздо более важных областях применения, чем прибыль военно-разведывательного комплекса.



Неизбежный вывод состоит в том, что американцы являются заложниками демонизации белой этнической группы, которая создала эту страну. Все лидеры и герои Америки - такие, как Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, являются расистами и злыми людьми, которые угнетали чернокожих и женщин и создали нацию, основанную на рабстве. Если вы не верите в это, то просто посмотрите на "Проект 1619" New York Times или проконсультируйтесь у вашего местного школьного совета.



Западный мир настолько бессилен в полном отсутствии веры в себя, что позволяет захватчикам-иммигрантам себя захватывать.



Жан Распай описал гибель Запада в своей книге 1973 года "Лагерь святош" (The Camp of the Saints). Мы живем по его описанию. Наши дни на исходе.



Если вы сомневаетесь в этом, то подумайте о своем праве на самозащиту. В Сент-Луисе, штат Миссури, супружеская пара, которая защищала свой дом от нападения Антифы и Black Lives Matter, размахивая огнестрельным оружием, была арестована и обвинена в защите своей собственности.



Насколько я могу судить, нигде в Европе или Великобритании человеку не разрешается защищаться с помощью огнестрельного оружия. Пистолеты запрещены. Если на вас нападает "привилегированное меньшинство", то вы должны понести ответственность за последствия или отправиться в тюрьму за преступление на почве ненависти. Защита себя, если вы белый, от небелого сегодня в Европе является вероятным преступлением на почве ненависти.



Лишение белых этнических групп права на самооборону завершает уничтожение белых этнических групп. Лишенные уверенности и веры в себя, белые этнические группы выбросили себя в мусорное ведро истории.



Aвтор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения автора.



*Американский военный, генерал армии Конфедеративных Штатов Америки, командующий Северовирджинской армией и главнокомандующий армией Конфедерации. Один из самых известных американских военачальников XIX века.



** Томас Джонатан Джексон (с 1861 года известный также под прозвищем "Стоунуолл", или "Каменная Стена" (англ. Thomas Jonathan "Stonewall" Jackson, а также "Old Blue Light"); 21 января 1824 - 10 мая 1863) - генерал Конфедеративных Штатов Америки в годы Гражданской войны.



*** Американская правовая и правозащитная организация, всемирно известная своими образовательными программами толерантности, правовыми победами над организациями белых расистов, американских ополченцев и экстремистов. Центр базируется в г. Монтгомери, штат Алабама.



**** Янки (англ. yankee). Термин получил распространение с XVIII века. В одном из наиболее ранних смыслов этого слова - прозвище уроженцев и жителей Новой Англии (северо-восточных штатов США). Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 "янки" стало прозвищем, употреблявшимся английскими солдатами по отношению к восставшим колонистам. В южных штатах со времен Гражданской войны 1861-1865 - прозвище жителей северных штатов. За пределами США в настоящее время чаще употребляется как прозвище всех американцев - уроженцев США.



*****Мегин Мари Келли-Брант - американская журналистка и телеведущая, юрист.



****** wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку).



К концу 2010-х годов "Wоke" был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter.



*******г.Вашингтон, столица США. Источник - svpressa.ru

